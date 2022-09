Der HC Luzern ist in der 1. Liga gut aufgestellt

Eishockey Der HC Luzern ist in der 1. Liga sportlich gut aufgestellt, sucht aber immer noch einen Chef Ab Samstag lässt der HC Luzern in der 1. Liga den Puck über das Eis flitzen. Noch aber fehlt dem Verein ein neuer Präsident. René Barmettler Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Am kommenden Samstag startet der HC Luzern in seine neue 1.-Liga-Saison. Die vergangene endete erfreulich, die nach der regulären Spielzeit fünftplatzierten Innerschweizer wurden erst im Playoff-Halbfinal gestoppt. Frauenfeld, das später 1.-Liga-Schweizer-Meister wurde und in die dritthöchste MyHockey League aufstieg, war Endstation.

Das Team des HC Luzern vor dem letzten Testspiel gegen den SC Lyss. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. September 2022)

Doch dann rückte das Sportliche aus Luzerner Sicht in den Hintergrund, Vorstandsmitglieder waren sich nicht mehr grün, der Konflikt schwelte schon länger. Es kam schliesslich zum Zerwürfnis, an der Generalversammlung sogar zur Rebellion. Bis auf Juniorenobmann Roland Fischer traten Vorstandsmitglieder zurück oder wurden nicht mehr gewählt. Eine ausserordentliche GV musste einberufen werden, die am 30. August stattgefunden hat. Der neue Vorstand besteht nun aus einem Fünfergremium, die Posten eines Präsidenten und Vizepräsidenten bleiben indes nach wie vor unbesetzt. Fischer, der seit 13 Jahren im Vorstand tätig ist, sagt:

«Der Vorstand funktioniert momentan gut als Kollektiv mit klarer Verteilung der Aufgaben. Wir lassen uns Zeit, um eine passende Person zu finden.»

Angewiesen auf Rückkehrer wie Mike Küng

Im jetzigen Vorstand sind alles Mitglieder, die einen Bezug zum Nachwuchs und den anderen aktiven Teams haben, ein Bindeglied zur ersten Mannschaft fehlt hingegen. Fischer räumt ein, dass ein solcher Posten noch pendent sei, «der Austausch klappt aber sehr gut. Das Kader für die neue Saison steht. Auch können Nachwuchsspieler mittrainieren und werden in Spielen eingesetzt.»

Das ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell relevant. Der HC Luzern muss mit relativ wenig Geld auskommen. Und dieses kann nicht für auswärtige Spieler ausgegeben werden, denn dann werden vom Verband vorgeschriebene Ausbildungsentschädigungen an die Abgangsvereine fällig. Fischer sagt:

«Auch sind wir darauf angewiesen, dass Spieler, die auswärts Karriere gemacht haben, zu uns zurückkehren.»

Paradebeispiel dafür ist Mike Küng (27). Der Luzerner spielte von 2014 bis 2021 in der zweithöchsten Liga für Langenthal, die EVZ Academy, Thurgau und Winterthur. Seit letzter Saison verstärkt er als Verteidiger den HCL und wurde zum Captain ernannt.

Trotzdem ist Sparen angesagt, der neue Vorstand stellte dem 1.-Liga-Team tiefere Bezüge in Aussicht, falls dies notwendig sein dürfte. «Wir haben uns soweit gefunden, das Budget wurde inzwischen erstellt. Die Spieler kamen uns entgegen, alle im Verein sollen sehen, wohin es gehen muss», sagt Fischer, der optimistisch in Zukunft blickt.

«Unsere Sponsoringkommission ist gut aufgestellt, wir haben gute und fleissige Leute, die vorwärts machen.»

Zusammenarbeit mit dem EHC Sursee

Der HC Luzern war in seiner Geschichte finanziell noch nie auf Rosen gebettet, gejammert wird deswegen nicht. Fischer meint, es gehe vielen anderen Vereinen genauso. «Auf dieser Stufe ist das Geld nie im Überfluss vorhanden. Man muss das Beste daraus machen und den Nachwuchs stark machen.»

Dass sich der HC Luzern in der 1. Liga halten kann, davon kann man ausgehen, ein Platz in den Playoffs ist die Mindestvorgabe. Auch läuft es den Nachwuchsteams gut: Luzern spielt bei den höchsten U13-Elit, bei den U15-Top und den U17-Top. Der Klub mit zwei Profitrainern im Nachwuchs ist bestrebt, auch bei den U20 zweitklassig (Top) zu werden. Es besteht seit fünf Jahren eine Zusammenarbeit mit dem EHC Sursee auf den Stufen U13 bis U20. U20-Spieler werden bei der 1. Mannschaft (2. Liga) in Sursee eingesetzt.

Im sportlichen Bereich ist der Verein gut aufgestellt, jetzt gilt es auch noch, längerfristig die Weichen im Vorstand zu stellen. So positiv es ist, fleissige und gute Leute am Werk zu sehen: Die Ansprechperson für Aussenstehende ist noch immer ein Präsident, ein Repräsentant für Sponsoren, Politiker und Öffentlichkeit. Eigentlich wäre an der turbulenten GV vor Fronleichnam jemand zur Verfügung gestanden (Name der Red. bekannt), wurde vermeintlich auch gewählt. Doch wegen eines Formfehlers kam die Wahl nicht zu Stande. Und bei der ausserordentlichen Generalversammlung stand dieser nicht mehr zur Wahl. Und so bleibt den Verantwortlichen im HC Luzern noch einige wenige Monate, die Suche nach einem neuen Chef voranzutreiben.

Kader HC Luzern

Torhüter: Yannik Peter (1997), Gregory Keller (1993).

Verteidiger: Cédric Schlatter (1999), Levin Jossen (2000), Lukas Scheiber (1995), Devin Stillhardt (2002), Oliver Dünner (1996), Nick Bachmann (2003), Michael End (1995), Cyril Niederhäuser (1996), Mike Küng (1994, Captain).

Stürmer: Noah Heinrich (2001), Valentino Cavelti (2001), Ramon Schnüriger (2000), Henrik Maurenbrecher (1991), Emanuel Guidon (1996), Matteo Foschi (2002), Luca Bossi (1996), Niklas Maurenbrecher (1995), Kim Lang (1999), Gianmarco Guidon (1994), Luca Bassin (2000), Jonas Grätzer (2000), Michael Fischer (2002), Dominik Mächler (1995), Mark Fischer (1997).

Staff. Head Coach/Sportchef: Raphael Zahner. – Assistant Coaches: Lars Hofmann, Reto Burkart.

1. Liga, Gruppe Ost

12 Teams: Argovia Stars, EC Wil, EHC Burgdorf, EHC Wetzikon, GDT Bellinzona, HC Luzern, HC Prättigau-Herrschaft, Pikes EHC Oberthurgau, Red Lions Reinach, SC Herisau, SC Rheintal, SC Unterseen-Interlaken.

Erste Spiele. Samstag. 19.00: HC Luzern – Prättigau-Herrschaft. – Samstag, 24. September, 17.30: Argovia – HC Luzern (KEB Aarau). – Dienstag, 27. September, 20.15: HC Luzern – Unterseen-Interlaken.

Modus: Nach Hin- und Rückrunde folgen Playoffs (best of 5) für die besten Acht.

