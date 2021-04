Eishockey Die Luzernerin Lara Stalder versprüht Optimismus: Jetzt soll eine WM-Medaille für die Schweizerinnen her Ausnahmekönnerin Lara Stalder setzt sich ein hohes Ziel für die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada. Die Erwartungen an das Schweizer Nationalteam sind gestiegen. René Barmettler 19.04.2021, 14.45 Uhr

Lara Stalder, hier im Camp des Schweizer Nationateams. Bild: Valentin Studerus OYM (Cham, 14. April 2021)

Es ist wie ein Fluch: Spielen die Schweizerinnen oder Schweizer im Eishockey gegen Schweden um Gold und Silber, bleibt ihnen immer das Nachsehen. Die Männer verloren 2013 und 2018 gegen die Skandinavier den WM-Final. Und auch die Luzernerin Lara Stalder kennt die bitteren Finalniederlagen: Mit ihren schwedischen Klubteams Linköping (2017/18; 2018/19) und aktuell Brynäs verlor sie jeweils gegen das Überteam Lulea die Playoff-Finalserien. Allerdings fehlte die inzwischen 26-Jährige im Frühjahr 2019 verletzungshalber.

Kurz vor Ostern ging die Finalserie mit 0:3 zu Ende, die letzten beiden Partien verloren die Südschwedinnen mit der aktuellen Liga-Punkterekordhalterin Stalder erst in der Verlängerung. Im dritten Spiel führte ihr Team mit 2:0, Stalder hatte noch eine Grosschance zum 3:0: Hätte sie diese verwertet, wäre das wohl das Eintrittsticket in ein viertes Spiel gewesen. So mussten die Brynäs-Spielerinnen mit ansehen, wie Lulea schon wieder die Goldmedaillen erhielt. Immerhin: Der Pokal mit dem Goldhelm für die wertvollste Spielerin der Svenska Damhockeyligan blieb in Gävle, dem Spielort von Brynäs IF. Im Vorjahr gewann ihn Stalder, nun wurde die Trophäe ihrer tschechischen Stürmerkollegin Katerina Mrazova überreicht.

Stalder stellt den Ligarekord auf

Stalder zeigte sich nach der Finalniederlage gefasst, schliesslich hatte sich der Topfavorit durchgesetzt. «Wir spielten eine gute Saison, machten einen Schritt nach vorne.» Im Vorjahr war nach den Halbfinals Schluss, nun sammelte sie mit ihrem zweiten Team in Schweden ebenfalls Finalerfahrungen.

«Es machte mega Spass, ich bin umgeben von coolen Teamkameradinnen, und alle haben voll mitgezogen.»

Stalder spielte ihr bestes Hockey, liess sich mit 82 Skorerpunkten aus den 36 Qualifikationsspielen (31 Tore/51 Assists) den Ligarekord zuschreiben. Auch ihre acht Playoff-Aufritte mit zwei Treffern und elf Assists lassen sich sehen. Nach der 600 Kilometer langen Rückfahrt mit dem Bus von Lulea nach Brynäs wurde das Team mit einem herzlichen Empfang überrascht. Alsbald machten sich die Spielerinnen entweder auf in die Ferien oder rückten in die Camps der Nationalmannschaften ein.

Lara Stalder flog noch vor Ostern in die Schweiz und konnte ein paar erholsame Tage geniessen. Sie nahm an den ersten WM-Vorbereitungstrainings im Trainingscenter OYM in Cham teil. Am 8.April fand die entscheidende PCR-Testreihe statt: Dem letzten Datum, an dem aufgebotene Spielerinnen positiv getestet werden durften, um dennoch bei der Abreise dabei sein zu dürfen. Ausserdem muss das Team nach der Einreise in Kanada am kommenden Freitag für zehn Tage in die Isolation, ehe die WM am 6.Mai losgeht. Erstmals führt Colin Muller (57), Meisterspieler 1998 beim EV Zug, die Schweizer Frauen als Headcoach an eine WM, die dieses Jahr in Halifax und Truro stattfindet. Er rückte als Nachfolger der Zugerin Daniela Diaz nach, die nun als Managerin der Nationalmannschaften für den Verband arbeitet. «Colin mit seinen Erfahrungen ist ein Glücksfall für uns. Er ist auch ein grosser Motivator», lobt Stalder den Schweiz-Kanadier.

Auch eine Überraschung gegen die USA und Kanada liegt drin

Die Erwartungen sind gestiegen, die Schweizer Frauen möchten diesmal bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden. WM-Bronze 2012 war das bisher beste Ergebnis, darauf folgte 2014 Olympia-Bronze. In Sotschi war Stalder als damals 19-Jährige zugegen, eine Medaille an einer WM wäre für sie eine Premiere. Darauf will sie ihren Fokus legen. Sie versprüht eine gesunde Portion Optimismus: «Es fand ein Umbruch statt, doch wir hatten nun zwei Jahre lang Zeit, um an unserem System zu arbeiten und erwachsener zu werden.» Es müsse alles stimmen, damit es für eine Medaille reiche. Auch eine Überraschung gegen die USA oder Kanada, die Gold und Silber fast immer unter sich ausmachen, möchte die Ausnahmekönnerin nicht ausschliessen. Sie verweist auf die Finninnen, die es 2019 in den WM-Final schafften – als erstes europäisches Team seit der Frauen-WM-Premiere 1990.

Den Schweizer Fluch jedoch, den kann Stalders Team an dieser WM nicht brechen: Die Schwedinnen stiegen an der WM 2019 aus der Top-Division ab.

WM in Kanada. In Halifax und Truro. Aufgebot. Tor: Vanessa Bolinger (22/Engiadina), Andrea Brändli (23/Ohio State University/USA), Saskia Maurer (19/Bomo Thun). – Verteidigung: Nicole Bullo (33/Lugano), Lara Christen (18/GCK/ZSC Lions), Sarah Forster (27/Leksands/SWE), Janine Hauser (19/GCK/ZSC Lions), Nadine Hofstetter (26/Reinach), Sinja Leemann (19/Rapperswil-Jona/Thurgau), Shannon Sigrist (22/Linköping/SWE), Nicole Vallario (19/Thurgau), Stefanie Wetli (21/Thurgau). – Sturm: Rahel Enzler (20/University of Maine/USA), Mara Frey (18/Reinach/Langenthal), Lena Marie Lutz (19/Bomo), Alina Marti (16/Langentha /GCK/ZSC Lions), Alina Müller (23/Northeastern University/USA), Kaleigh Quennec (23/University of Montreal/CAN), Evelina Raselli (28/Lugano), Lisa Rüedi (20/GCK/ZSC Lions), Dominique Rüegg (25/Leksands/SWE), Noemi Ryhner (20/Lugano), Phoebe Staenz (27/Thurgau), Lara Stalder (26/Brynäs/SWE), Laura Zimmermann (18/Bomo Thun).

WM-Spielplan. Gruppe A. Donnerstag, 6.Mai, 20.30 (Schweizer Zeit): Schweiz – USA. – Samstag, 8.Mai, 0.30: Russland – Schweiz. – Montag, 10.Mai, 0.30: Schweiz – Kanada. – Dienstag, 11.Mai, 0.30: Finnland – Schweiz. – Donnerstag, 13.Mai: Viertelfinals. – Samstag, 15.Mai: Halbfinals. – Sonntag, 16.Mai: Spiel um Platz 3 und Final.