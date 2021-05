Eishockey Ein Luzerner Profi im Aufstiegstaumel: Der Horwer Ueli Huber schafft erstmals den Sprung in die höchste Liga Der HC Ajoie schreibt mit dem Aufstieg in die National League ein Eishockey-Märchen. Ueli Huber befindet sich im entscheidenden Moment auf dem Eis. René Barmettler 03.05.2021, 16.27 Uhr

Die Ajoie-Spieler mit Ueli Huber (ganz links) gönnen sich das verdiente Aufstiegs-Bier. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Pruntrut, 28. April 2021)

«Vom HCL-Junior zum Aufsteigerjunge: Wahnsinn. Der HC Luzern gratuliert Ueli «Hubi» Huber zum Aufstieg in die National League», schreibt der HC Luzern auf Instagram. Der 25-jährige Luzerner war Teil des Märchens, das im jurassischen Pruntrut am vergangenen Mittwoch geschrieben wurde. Der HC Ajoie lag im sechsten Playoff-Finalspiel der Swiss League gegen Kloten 2:4 zurück. Doch er schlug zurück, gewann in der 72. Minute dank eines Tores von Mathias Joggi mit 5:4, die Vorlage dazu gab Ueli Huber. Joggi stürmte zur Bande, die ganze Mannschaft rannte auf ihn zu.

Der Aufstieg in die National League ist geschafft, gegen ein Kloten, das die Promotion unbedingt wollte. Nicht so die Jurassier: Erst am Abend vor dieser kapitalen Partie wurde den Spielern vermittelt: «Wir haben das Budget zusammen, wir dürfen aufsteigen.» Draussen feierten tausende von Fans die Rückkehr ins Oberhaus. Überglücklich, aber mit dem Energiehaushalt völlig am Ende feierte das Team im Stadion bis zum Tagesanbruch.

«Wir waren extrem müde, ein siebtes Spiel wäre für uns extrem schwierig geworden.»

Auch Huber spürte die Strapazen der 16 Playoff-Spiele: Erhielt er doch mit fast 15 Minuten Eiszeit im Durchschnitt rund vier Minuten mehr als während der Qualifikation. Die offensivere Rolle, die ihm zugedacht wurde in der «schönsten Zeit der Saison» wirkte sich auch in der Torproduktion aus. Sechs waren es in den Playoffs, fünf in der Qualifikation.

Neues Stadion und ein Budget von 7 Millionen

Der Wechsel 2019 von Olten zu Ajoie hatte sich gelohnt: Nach dem letztjährigen Cupsieg folgte nun der Aufstieg – unmittelbar nach Fertigstellung des neuen Stadions, über das der Klub seit dem 24. November verfügt. Die Patinoire du Voyeboeuf ist Geschichte. Die Arena trägt nun den Namen einer national bekannten Bank.

In der Voyeboeuf wurde auch Geschichte geschrieben: 1988 und 1992 stiegen die Jurassier in die NLA auf, insgesamt verblieben sie dort allerdings nur drei Jahre. Damals wie heute ist der Klub bekannt für seine heissblütigen Fans. In der National League dürfte es der Aussenseiter schwer haben. Mit einem Budget von sieben Millionen Franken will man das Abenteuer angehen. «Das Umfeld und das Team sind super. Ausserdem haben wir nichts zu verlieren und werden nicht absteigen», sagt Huber.

Wegen der wirtschaftlichen Situation der Klubs verzichtet die Liga, auch 2022 einen möglichen Absteiger zu ermitteln. Ajoie kann weiterhin auf das kongeniale Ausländerduo Philip-Michael Devos (31)/Jonathan Hazen (30) zählen. Die beiden Kanadier, die 2020/21 insgesamt 205 Skorerpunkte gesammelt hatten, wären im Fall eines Klotener Aufstiegs dorthin gewechselt.

Ajoie-Stürmer Ueli Huber im entscheidenden Spiel um den Aufstieg.

Pascal Müller/Freshfocus (Pruntrut, 28. April 2021)

Ausgerechnet im Vorfeld der Playoffs kam diese Geschichte ans Licht und sorgte für böses Blut. Doch die Angst, die beiden würden wegen des lukrativen Angebots gegen die Zürcher nur mit halber Kraft spielen, war umsonst. Im sechsten Spiel steuerten sie drei Tore und drei Assists bei.

Wie es mit Ueli Huber weitergeht, ist indes noch nicht abschliessend geregelt. Gespräche über einen Verbleib laufen. Der Flügelstürmer sagt:

«Ich hatte noch nie die Chance, in der National League zu spielen. Das ist reizvoll und ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns verstecken müssen.»

Nun gilt es das Erlebte zu verdauen, sich zu erholen. Und den überaus vielen Gratulanten zu antworten, unter anderem auch Roland Anker, seinem Bambini-Trainer beim HC Luzern. Seit diesen Anfängen als Junior ist viel Zeit vergangen, nach dem Playoff-Final beim Interview mit dem TV-Sender MySports ähnelte Ueli Huber eher einem «alten Schweden»: Die blonde Bartpracht, die während der Playoffs gewuchert hat, ist inzwischen wieder weg.