Eishockey: Klotens Trainer auf Abschiedstournee

Eishockey Ein Trainer auf Abschiedstournee – in der Rolle von Asterix Aufsteiger Kloten ist in den Pre-Playoffs gegen den SC Bern zwar nur ein Aussenseiter, aber auch der Favorit der Herzen. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Freuen sich über den Einzug in die Pre-Playoffs: Klotens Trainer Jeff Tomlinson (links) und Assistent Saku Martikainen. BIld: Jürgen Staiger/Keystone

Der Einfluss einer einzelnen Persönlichkeit auf ein Sportunternehmen kann erheblich sein. Zum Beispiel in Kloten.

Der Aufsteiger hat sein Saisonziel bereits weit übertroffen und darf den SC Bern in den Pre-Playoffs herausfordern. Kloten hat ein einfaches und doch in der Praxis so schwierig umzusetzendes Erfolgsrezept: keckes Selbstvertrauen, getarnt mit schlauer Bescheidenheit.

Der Gewinn der Kellermeisterschaft ist das bescheidene, realistische Saisonziel. Also mindestens Platz 12 und damit vorzeitiger Ligaerhalt.

Der Präsident wünscht sich Demut

Präsident Mike Schälchli zelebriert, ja personifiziert diese Bescheidenheit und diesen Realismus. In der VIP-Loge mahnt er im Schluefweg schon mal energisch bei zu optimistischen Anhängern Demut an.

Dabei entspricht Bescheidenheit nicht ganz seinem Wesen: Dem begabten Kommunikator – er ist Inhaber einer Eventagentur – wäre die sportliche und wirtschaftliche Sanierung nach dem Abstieg von 2018 mit Bescheidenheit und Demut nicht gelungen.

Der EHC Kloten feiert mit den Fans den Einzug in die Pre-Playoffs. Bild: Jürgen Staiger/Keystone

Dafür war eine gehörige Portion Chuzpe, Selbstvertrauen und Überzeugungskraft erforderlich. Aber aus leidvoller Erfahrung wissen die Klotener, wohin Grossmannssucht führen kann. Der Versuch, die ZSC Lions herauszufordern und im 21. Jahrhundert noch einmal Meister zu werden, hat viel Geld, die Identität, die Popularität und vorübergehend den Ligaerhalt gekostet.

Die Rückkehr zur Bescheidenheit, zum Dorfklub mit ein wenig Seldwyla-Romantik, die Positionierung als Gegenstück zu den mächtigen ZSC Lions des Zürcher Grosskapitalismus hat die Rückkehr in die Businessklasse der Liga erst möglich gemacht.

Tomlinson wird Berater

Diese Rückkehr zu den Ursprüngen der Klotener Hockeykultur ist der grosse Verdienst von Mike Schälchli. Er hat Kloten wieder zum gallischen Dorf im grossen helvetischen Hockey-Universum gemacht. Mit Trainer Jeff Tomlinson in der Rolle von Asterix.

Der Kanadier hat 2018 bereits Rapperswil-Jona in die höchste Liga zurückgeführt und im dritten Jahr über die Pre-Playoffs die Playoffs erreicht (2021 im Halbfinal).

Nun ist er mit Kloten gleich nach dem Aufstieg bereits in den Pre-Playoffs angelangt und auf Abschiedstournee. Nach der Saison wird er sich aus gesundheitlichen Gründen auf die Position eines Beraters zurückziehen. Er geht als bester Coach in unsere Hockey-Geschichte ein, der nie Meister geworden ist.

Bern ist die perfekte erste Station dieser Abschiedstournee: In der Tabelle ist die Differenz zwischen den Bernern (74 Punkte) und den Zürchern (73 Punkte) nach 52 Spielen minim. Tatsächlich trennen den Dorfklub Kloten mit nicht einmal 20 Millionen Umsatz und den Hockey-Konzern SC Bern mit mehr als 50 Millionen Umsatz Welten.

Favorit der Fakten, Favorit der Herzen

Für Kloten sind diese Pre-Playoffs eine reizvolle Herausforderung. Das Team kann noch mehr gewinnen und nichts verlieren. Bern kann noch mehr verlieren und nichts gewinnen. Solche Formulierungen mögen wie Plattitüden klingen. Aber es ist genau diese Ausgangslage, die Kloten in die Karten spielt. Der SC Bern ist der Favorit der Fakten (Geld, Talent, Statistik), Kloten aber der Favorit der Herzen (Mut, Zusammenhalt, Bescheidenheit).