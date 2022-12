Eishockey Erstmals seit 2009 wieder Weltklassehockey bei uns – na und? Die Schweiz spielt ab Donnerstag in Freiburg gegen Finnland, Tschechien und Schweden – es ist das beste Turnier auf Schweizer Eis seit der Eishockey-WM 2009 Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer. Bild: Peter Schneider/Keystone

Wir haben beinahe vergessen, woher wir gekommen sind. Ein Blick zurück hilft uns, die Fortschritte unseres Hockeys besser zu verstehen.

Am 17. November 1985 kommt es zu einem sensationellen Länderspiel: Die Schweiz fordert im Hallenstadion die Tschechoslowaken. Den Weltmeister. Die CSSR-Stars werden bewundert wie Wesen von einem anderen Stern.

Die Schweizer erstarren auf dem Eis vor Ehrfurcht. Sie kommen mit einem 2:9 gnädig davon. Die Gäste sind höflich. Niemand kommt auf den Gedanken, es könnte einmal möglich sein, diesem Gegner auf Augenhöhe zu begegnen.

Nun gehört die Schweiz zu den Grossen

An der WM gehören wir nur zur B-Gruppe und spielen nicht gegen die Titanen des Welthockeys. Nationaltrainer Simon Schenk sagt, es seien mindestens 50 Spiele gegen solche Mannschaften erforderlich, um Fortschritte machen zu können. Aber zu diesem Zeitpunkt scheint es unmöglich, 50 solche Spiele zu bestreiten.

Und nun also 37 Jahre später das Turnier in Freiburg. Mit den Partien gegen Schweden, Tschechien sowie Weltmeister und Olympiasieger Finnland.

Die von Simon Schenk geforderten 50 Partien gegen die Grossen sind längst absolviert. Die Schweiz hat zweimal - 2013 und 2018 - den WM-Final erreicht und gehört zu den Grossen.

Ein Turnier, das fast vergessen geht

Für Simon Schenk war das Ziel der Aufstieg in die A-WM, das er 1986 auch tatsächlich erreichte. Patrick Fischers Ziel ist der WM-Titel, den er 2018 erst in der Final-Penalty-Entscheidung gegen Schweden verpasst hat.

Im November 1985 ist das Gastspiel der Tschechoslowaken (heute: Tschechien) das sportliche Medienthema und das Hallenstadion ausverkauft. Wer kann und es vermag, eilt herbei, um endlich einmal mit eigenen Augen die Besten der Welt zu sehen.

Das Vierländerturnier ab Donnerstag in Freiburg geht hingegen fast vergessen. Die Arena könnte nur mit der Abgabe von Gratistickets gefüllt werden. Was nicht nur an der Konkurrenz durch die Fussball-WM liegt. Partien gegen die Besten der Welt gehören dank der jährlichen Austragung der WM längst zum Hockey-Alltag.

Neu ist nur, dass für einmal ein an und für sich bedeutungsloses Turnier gegen so hochkarätige Gegner im Dezember in der Schweiz über die Bühne geht. Nie mehr seit der WM 2009 in Bern und Kloten hat es auf Schweizer Eis ein so hochkarätiges internationales Kräftemessen gegeben.

Für das Turnier in Freiburg werden Gratistickets abgegeben. Bild: Peter Schneider/Keystone

Die Schweiz ersetzt Russland

Für fünf Jahre ersetzt die Schweiz Russland in der vier Ausgaben umfassenden Turnierserie mit Schweden, Tschechien und Finnland. Jeder Teilnehmer darf eines dieser Turniere ausrichten. Im Dezember sind nun die Schweizer an der Reihe.

Bisher mussten wir bis zur WM am internationalen Katzentisch Platz nehmen und während der Saison gegen Norwegen, Lettland, die Slowakei oder Österreich üben. Pflichtübungen ohne sportlichen Mehrwert. Und nun also erstmals im Dezember gegen die Besten der Welt, ohne die NHL-Spieler natürlich.

Die Besten der Welt sehen wir aber auch jede Woche mehrmals in unserer Meisterschaft. Weltmeister und Olympiasieger Finnland hat beispielsweise für die Partien in Fribourg neun Stars aus unserer höchsten Liga aufgeboten: Sami Lepistö, Harri Pesonen (Langnau), Juuso Vainio, Janne Kuokkanen (Fribourg), Miro Aaltonen, Arttu Ruotsalainen (Kloten), Markus Granlund (Lugano), Toni Rajala (Biel) und Teemu Hartikainen (Servette).

Da können wir wahrlich sagen: Weltklasse, na und? Ein grösseres Kompliment gibt es für unser Hockey und unsere höchste Liga nicht.

Vierländerturnier in Freiburg. Donnerstag: 20.15 Schweiz – Schweden. – Samstag: 13.30 Schweden – Finnland. 20.15 Schweiz – Tschechien. Sonntag: 13.00 Schweiz – Finnland.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen