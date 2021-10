Marco Müller mit Hattrick: Der EV Zug gewinnt in Lugano mit 6:2

Eishockey EV Zugs Marco Müller fast wie Bachofner: Seine Treffer führen zum Sieg über Lugano Der EV Zug besiegt Lugano 6:2 und gewinnt trotz vieler abwesender Stürmer auch das zweite Spiel dieser Doppelrunde. René Barmettler, Lugano Jetzt kommentieren 23.10.2021, 22.35 Uhr

Marco Müller bezwingt Lugano-Goalie Davide Fadani zum 4:2. Alessandro Crinari/ Keystone (Lugano, 23. Oktober 2021)

Wie der EV Zug zwischen der 30. und 40. Minute auftrat, das war eine eindrückliche Reaktion. Eine Reaktion auf die erste Hälfte der Partie, die gar nicht nach dem Gusto der Zentralschweizer verlief. Doch nun flitzte der Puck mustergültig in den Reihen der Zuger. Das Resultat: Statt 1:2 hiess es nach der zweiten Pausensirene 4:2. Massgeblich am Umschwung beteiligt war Marco Müller, der drei Treffer markierte und das zwischenzeitliche 3:2 durch Dario Simion auch noch vorbereitete. Am Vortag war es Stürmerkollege Jérôme Bachofner gewesen, der mit einer Triplette den 5:2-Sieg über den SC Bern festhielt: Müller machte in Lugano sozusagen den Bachofner. Vier Minuten vor Ende machte Müller mit dem 5:2 auch seine Triplette perfekt. «Am Freitag deckte ich Bachofner mit Sprüchen wegen seiner drei Tore ein», sagte Müller mit einem Schmunzeln.

«Nun muss ich damit rechnen, dass diese zurückkommen, wenn ich nachher in die Garderobe gehen werde. Aber mir werden diese drei Tore lange in Erinnerung bleiben.»

Ob diese Treffer als ehemaliger Ambri-Stürmer gegen HCAP-Kantonsrivale Lugano noch spezieller machen? «Ja, da ich im Tessin noch viele Kollegen habe, die das sicher mitbekommen haben. Aber jetzt spiele ich in Zug und fühle mich wohl hier.»

Das Duo haute zwei Mal den EV Zug aus der Stürmer-Misere: Nach Yannick Zehnder, Sven Senteler, Jan Kovar und Fabrice Herzog fehlte in Lugano auch noch Reto Suri. Doch auch diese Abwesenheiten konnte der Meister kaschieren. Dazu Müller: «Es war sicher schwierig, auch noch den Ausfall eines Teamleaders wie Suri zu verkraften. Doch die Spieler, die auf dem Eis standen, hatten eine super Job gemacht.»

Der Zuger Calvin Thürkauf trifft gegen seinen Ex-Klub

Lagen die Zuger am Freitag gegen Bern bereits nach einer halben Minute im Rückstand, dauerte es in Lugano marginal länger: Das Anspiel in Überzahl ging in der gegnerischen Zone verloren, den (nicht allzu schnellen) Gegenstoss der Luganesi schloss Mirco Müller nach 198 Sekunden Spielzeit zum 1:0 ab. Die Reaktion der Gäste fiel vorderhand lau aus, bis zur 13. Minute: Für einmal stimmte der Pass und der Abschluss, Samuel Kreis bediente Lino Martschini – 1:1. Diese Herrlichkeit war indes nicht von langer Dauer: Zwei Minuten später erzielte der Ex-EVZ-Stürmer Calvin Thürkauf das 2:1. Damit buchte der 24-jährige Zuger bereits den fünften Treffer in dieser Saison. Ein anderer Meister mit dem EVZ fiel indes mit zwei Strafen innert kurzer Zeit auf: Lugano-Verteidiger Santeri Alatalo musste von der Strafbank aus mit ansehen, wie Dario Simion mittels schönem Schlenzer zur erstmaligen Führung der Gäste traf. Dieser Konter bei vier gegen vier Feldspieler wurde übrigens richtig schnell vorgetragen.

Für die Südtessiner war das bereits die fünfte Niederlage im neunten Heimspiel. Sie rennen den eigenen Ansprüchen hinterher, die man sich mit der Verpflichtung von Coach Chris McSorley gesetzt hat. Zug hingegen bläst wieder zum Angriff, hat bereits wieder mehr als zwei Punkte im Durchschnitt pro Spiel. Und so wie es aussieht, dürften sich die Reihen der abwesenden Stürmer nächste Woche wieder etwas lichten.

Lugano – Zug 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Cornèr-Arena. – 5213 Fans. – SR Lemelin/Urban.

Tore: Müller (Bertaggia, Nodari/Ausschluss Thürkauf!) 1:0. 13. Martschini (Kreis) 1:1. 16. Thürkauf (Wolf) 2:1. 31. Müller (Hansson/Ausschluss Alatalo) 2:2. 35. Simion (Müller) 2:3. 40. Müller (Hansson) 2:4. 56. Müller (Martschini) 2:5. 59. Allenspach (Ausschlüsse Hudacek, Mirco Müller) 2:6.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Lugano; 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Lugano: Fadani; Wolf, Alatalo; Mirco Müller, Nodari; Chiesa, Näser; Traber, Villa; Boedker, Arcobello, Hudacek, Josephs, Thürkauf, Fazzini; Morini, Herburger, Bertaggia; Stoffel, Walker, Vedova.

Zug: Hollenstein; Stadler, Hansson; Gross, Schlumpf; Djoos, Kreis; Cadonau; Simion, Marco Müller, Martschini; Bachofner, Lander, Allenspach; Neumann, Hofer. Bemerkungen: Zug ohne Zehnder, Suri, Senteler (verletzt), Wüthrich, Kovar, Herzog (krank geschrieben).