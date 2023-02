SC Bern: Toni Söderholm steht vor dem Abgang

Eishockey Kaum im Amt, steht Trainer Toni Söderholm schon vor dem Abgang – was ist los im Zirkus Maximus SC Bern? Die Krise wird beim SC Bern zum Dauerzustand und es wird immer wahrscheinlicher, dass Trainer Toni Söderholm per Ende Saison vorzeitig geht. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Wie geht es beim SC Bern weiter mit Toni Söderholm? Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der SC Bern taumelt nun schon seit vier Jahren durch die Liga. Aus der Titelmaschine (Meister 2016, 2017 und 2019) ist ein Zirkus Maximus des Eishockeys geworden. Zerstreuung, Unterhaltung, Intrigen, Politik und Tafelfreuden. Aus dem einst von Manager Marc Lüthi straff geführten und durchorganisierten Sportunternehmen mit angegliederter Gastronomie ist ein Gastronomiekonzern mit angegliederter Sportabteilung und ausufernder Bürokratie geworden.

Die Folgen dieser Entwicklung sind recht dramatisch. Die Klassierungen in der Qualifikation: Rang 1 2017. Rang 1 2018. Rang 1 2019. Rang 9 2020. Rang 9 2021, Rang 11 2022. Und nun zittern die Berner auf Position 8 erneut um die Playoffteilnahme. Die Stadionauslastung ist von 95,63 Prozent in der Zeit vor Corona auf aktuell 86,16 Prozent gesunken. Pro Heimspiel fehlen inzwischen fast 2000 Zuschauer oder gut 200 000 Franken Einnahmen. Der SCB-Konzernumsatz ist von 65 auf etwas mehr als 50 Millionen zurückgegangen. Um die Fans bei Laune zu halten haben die Saisonkartenbesitzer soeben einen Konsumationsgutschein über 15 Franken erhalten. Mit gefülltem Magen sind mediokre Leistungen besser zu ertragen.

In Bern sind die Selbstdarsteller neben dem Eis wichtiger

Was ist passiert? Bereits am 16. September 2022, vor dem ersten Heimspiel (1:2-Verlängerungsniederlage gegen Zug) kann der sensible Zuschauende erkennen, dass es erneut drunter und drüber gehen wird. Vor der Partie wird in einer Zeremonie ein Dress mit dem Namen von Präsident Marc Lüthi in goldenen Farben hochgezogen. Diese Zeremonie ist eigentlich verdienten Spielern nach ihrem Rücktritt vorbehalten. Nur nicht in Bern. Hier sind die Selbstdarsteller neben dem Eis wichtiger als die Hauptdarsteller auf dem Eis.

Sportliche Triumphe und Dramen gehören zur Sportkultur wie Ebbe und Flut zum Meer. Niemand kann anhaltend erfolgreich sein. Die nun schon seit vier Jahren anhaltende sportliche Erfolgslosigkeit in Bern ist hingegen selten. Aber einfach zu erklären. Im Zirkus Maximus gibt es ein Problem zu viel. Die vier apokalyptischen Reiter beim SC Bern heissen: Trainerproblem, Ausländerproblem, Generationenproblem und Führungsproblem.

Topskorer Chris DiDomenico als Problemfall

Beginnen wir mit dem Führungsproblem. Marc Lüthi, seit 1998 der streitbare Architekt des modernen SCB, hat sich vom Tagesgeschäft auf die Position des Präsidenten zurückgezogen. Die Lücke, die er hinterlässt, versucht der kluge Karrierist Raëto Raffainer zu füllen, der für alle Fehleinschätzungen eine gute Ausrede findet. Die Führungsschwäche produziert gleich zwei weitere Probleme: Kein anderer Klub hat in den letzten vier Jahren so miserables ausländisches Personal rekrutiert. Kein Wunder: Zeitweise ist bei der Besetzung der Sportabteilung auf die Werbewirkung und nicht auf die Kompetenz geachtet worden.

Daraus resultieren auch die anhaltenden Fehlbesetzungen an der Bande: Toni Söderholm ist der sechste Cheftrainer seit der letzten Meisterfeier von 2019. Der Finne hat das Amt Anfang November von Johan Lundskog übernommen. Seither ist die Mannschaft in allen zentralen Bereichen schwächer geworden. Auch Toni Söderholm kann die Probleme nicht lösen und bekommt Topskorer Chris DiDomenico nicht in Griff. Der Kanadier pflegt über 20 Minuten pro Partie zu spielen.

Länger als jeder andere Stürmer der Liga und so wird gespottet: An der Bande steht der Toni stumm und still und der DiDo macht, was er will.

Der ehemalige deutsche Nationaltrainer hat einen Vertrag bis 2024. Raëto Raffainer bestätigt Gerüchte um eine vorzeitige Vertragsauflösung per Ende Saison. Sein Trainer sei offenbar im Gespräch für einen Job im Red Bull-Imperium in München oder Salzburg. Weil die klare sportliche Führung und damit eine Transferstrategie fehlen, ist die Mannschaft inzwischen überaltert. Sechs Leitwölfe sind 30 oder älter. Ihre Leistungen haben dramatisch nachgelassen und sie behaupten ihre Führungsposition mehr und mehr durch Einflussnahme auf die Klub-Innenpolitik statt Leistung. Politik in der Kabine ist Gift für die Leistungskultur.

Alle Sportunternehmen müssen mit diesen Schwierigkeiten klarkommen. Die Probleme können gelöst werden. Aber nur dann, wenn sie nicht alle zum gleichen Zeitpunkt auftreten wie in Bern. Eine sportliche Besserung ist mittelfristig nicht in Sicht. Mehr und mehr wird der SC Bern das Lugano des Nordens: Spieler und Publikum gewöhnen sich an anhaltende Erfolgslosigkeit und gute Ausreden und geben sich mit der Hoffnung zufrieden, dass es nächste Saison besser wird. Der einzige noch feststellbare Unterschied: In Lugano sichert die kluge Milliardärin Vicky Mantegazza die Finanzierung des Unternehmens. In Bern sind es über hundert freundliche Servicefachfrauen, die in 18 SCB-Beizen das Geld zusammentragen, mit dem der sportliche Zirkus Maximus finanziert wird.