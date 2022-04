Eishockey Lars Leuenberger: Ein Mann auf einer Mission Mit dem SC Bern wurde Lars Leuenberger 2016 als «Notnagel» an der Bande sensationell Meister - und danach trotzdem abserviert. Seither kämpft er unablässig um Anerkennung als Headcoach. Mit dem EHC Olten steht er nun im Final der Swiss League. Bei einem Triumph über den favorisierten EHC Kloten winkt für Leuenberger und die Oltner die Rückkehr auf die grosse Eishockey-Bühne. Und das treibt ihn an. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 10.04.2022, 12.00 Uhr

Vorwärts! Lars Leuenberger gibt in Olten die Richtung vor. Marc Schumacher / freshfocus

Irgendwie würde man es ihm gar nicht zutrauen. Lars Leuenberger ist von aussen betrachtet ein freundlicher, offener Mensch, dessen kurioser Mix aus Ostschweizer und Berner Dialekt einen seltsam heimeligen Charme hat. Aber der 47-Jährige kann auch anders. Er gilt als sehr fordernder Trainer, der im Umgang mit den Spielern nicht immer zimperlich ist. Er weiss, was er will. Und wie er an sein Ziel kommt.

Das bekamen auch die Cracks des EHC Olten recht schnell zu spüren, als der Uzwiler im vergangenen Sommer das Ruder übernahm im Kleinholz. EHCO-Sportchef Marc Grieder hatte seinen Wunschkandidaten und Nachfolger für den eloquenten, aber glücklosen Schweden Fredrik Söderström vor allem aus einem Grund geholt: Zur Implementierung einer richtigen Leistungskultur.

Keine Scheu vor unpopulären Entscheidungen

Jahrelang wurde in Olten für Swiss-League-Verhältnisse sehr viel Geld in das spielende Personal investiert. Die sportlichen Erfolge in Form eines Meistertitels (und folglich der Teilnahme an der Ligaqualifikation) blieben jedoch stets aus. Mit Lars Leuenberger sollte nun einer kommen, der weiss, wie Erfolg geht. Und vor allem ein Mann, der unpopuläre Entscheidungen nicht scheut und in der ganzen Organisation eine Gewinner-Mentalität verankert.

Nun steht der EHC Olten mit seinem neuen Headcoach im Playoff-Final. Leuenberger konnte auf dem Weg dahin bis jetzt viele seiner Ideen umsetzen, brachte eine sportliche Dynamik in das EHCO-Gebilde, die man in dieser Form in der Stadt des Eisenbahnknotenpunkts noch kaum erlebt hatte. Der 47-Jährige erwies sich dabei aber auch als meisterhafter Manager der Erwartungshaltung. Ambitionen? Ja sicher! Aber nie fehlen durfte der Hinweis darauf, dass man mit Kloten einen schier übermächtigen Kontrahenten neben sich weiss. Und, dass er nach Olten gekommen sei, um Aufbauarbeit zu leisten, um den Prozess des Kulturwandels voranzutreiben. Selbst dann, wenn der Aufstiegstraum in dieser Saison platzen sollte.

Der Aufstieg soll her

Lars Leuenberger hat den Balanceakt zwischen Ehrgeiz und Realität bisher exzellent bewältigt. Und bei allem, kalkulierten Understatement lässt der Uzwiler immer wieder unmissverständlich durchblicken: Die Mission ist eigentlich klar: Der Aufstieg soll her. Mit «Laser» als Missionsführer, der mit seinen Ansprüchen das ganze Umfeld auf Trab hält.

Es brauchte in Olten einen Mann wie Leuenberger, der den Klub aus seinem jahrelangen Dornröschenschlaf geweckt hat. Das Umfeld in der Dreitannenstadt ist nicht immer einfach. Das Publikum ist kritisch und durch die vielen Jahre des Scheiterns auch etwas desillusioniert und mitunter zynisch geworden. Der neue Mann an der Bande hat mit seinem Drive aber den Effekt ausgelöst, dass nun auch die Vereinsführung um VR-Präsident Marc Thommen, ein bekannter Bauunternehmer in der Region, Lust auf mehr bekommen hat.

Sprich: Es wird in vielen Bereichen investiert. Sportchef Marc Grieder verstärkte die Mannschaft im Hinblick auf die Playoffs gleich mit fünf National-League-Akteuren aus Langnau und Ajoie. Die Zeit des Lavierens, als man nach finanziell desaströsen Jahren sparen musste und sich gleichzeitig aber immer noch als Spitzenteam sah, ist vorbei. Auch neben dem Eis ist eine klare Vorwärtsstrategie erkennbar.

Die Sehnsucht nach der Rückkehr nach 28 Jahren

Ohne Lars Leuenberger, der mit klaren Vorstellungen nach Olten kam, würde sich der Klub vermutlich weiterhin irgendwie im Kreis drehen und vielleicht schon wieder das neuerliche Playoff-Out bedauern. Nun aber sind die Oltner noch einen Playoffserien-Gewinn von der Rückkehr auf die grosse Eishockeybühne (nach 28 Jahren!) entfernt. Keine Frage: Die Aufgabe gegen das grosse Kloten wird sehr schwierig sein. Doch eines ist gewiss: Leuenberger wird alles in seiner Macht stehende tun, um seine Mannschaft zum grossen Triumph zu führen.

Seit er nach den sensationellen Gewinn des Meistertitels mit dem SC Bern 2016 als Nothelfer zugunsten von Kari Jalonen abserviert worden war, kämpft Lars Leuenberger um die Anerkennung, die ihm als Trainer hierzulande zustehen würde. Headcoaches kamen und gingen, Leuenberger kam nie zum Handkuss. Seine einzige Chance, die er auf Stufe National League nach seinem erfolgreichen SCB-Intermezzo erhielt, war jene in der vergangenen Saison als «Übergangslösung» für den an Krebs erkrankten Antti Törmänen. Als der Finne sich (zum Glück!) wieder zurückmeldete, musste sich Lars Leuenberger einmal mehr neu orientieren. Der nach Erfolg dürstende EHC Olten klopfte an. Womöglich war das der Auftakt zu einer Story, die in wenigen Tagen ihr Happy-end haben wird.

