EISHOCKEY Panisch und unorganisiert: Der SC Bern verpasst dem EV Zug eine gehörige Abreibung Der SC Bern bezwingt einen schwachen EV Zug mit 6:2 und gleicht die Serie aus. Ohne Captain Raphael Diaz wirkt die Zuger Defensive heillos überfordert. Philipp Zurfluh aus Bern 15.04.2021, 23.34 Uhr

Berns Spieler bejubeln hinter EVZ-Goalie Leonardo Genoni das 4:1. Bild: Peter Schneider / Keystone (Bern, 15. April 2021)

Berns Kanadier Cory Conacher ist definitiv kein Kind von Traurigkeit und mit allen Wassern gewaschen. Er übernimmt quasi die Rolle von Thomas Rüfenacht, dem ewigen Provokateur, der bis Ende Saison verletzungsbedingt ausfällt. Noch am Dienstag nahm Conacher in den Schlusssekunden gemeinsam mit Miro Zryd Jan Kovar in die Mangel. Eine gezielte Attacke, der sich der Tscheche widersetzen konnte, in dem er den Stock zu Hilfe nahm, aber dafür eine Strafe aufgebrummt bekam.

Auch gestern Abend im zweiten Playoff-Spiel versuchte Conacher, mit verbalen Angriffen und Nickligkeiten die Zuger zu provozieren. So in der 4. Minute, als er vor einem Bully mit Grégory Hofmann aneinandergeriet. Zugs Stürmer wurde im Gesicht getroffen. Die Wunde musste genäht werden.

Viel Verkehr vor Genoni

Doch Conacher hat eben auch spielerisch einiges im Repertoire. In der 8. Minute nutzte er ein Chaos in Zugs Abwehr zum Berner Führungstreffer. Wie schon so oft in dieser Saison atmete das Zuger Kollektiv danach kurz durch und macht das, was es am besten kann: Toreschiessen. Verantwortlich dafür zeichnete sich Dario Simion (11.), der besonders heiss läuft. Tor Nummer 27 für den Stürmer. Doch dieser Angriff war einer der wenigen Lichtblicke an diesem Abend. Die Berner hatten mehr Zug zum Tor und nutzten die gewährten Freiräume konsequent aus. Durch Tore von Jesper Oloffson (16.) und Ramon Untersander (19.) zog das Heimteam auf 3:1 davon. Tangnes’ Vorgabe, für Verkehr vor Berns Tor zu sorgen, wurde nicht erhört. Es waren die Berner, die Genoni Leben schwer machten.

Zug fand auch im zweiten Drittel kein Mittel, um die Berner in Verlegenheit zu bringen. Im Gegenteil: Ein Angriff nach dem anderen rollte auf Genoni zu, in der Zuger Defensive brach immer wieder Panik aus. In der 27. Minute konnte André Heim auf 4:1 erhöhen. Zwei Minuten später hatte Tristan Scherwey das nächste Tor auf dem Stock.

Restausschluss für Abdelkader

Dass die Berner mit Provokationen und ruppiger Gangart Zugs Tempo-Spiel den Wind aus dem Segel nehmen wollen, war schon vor der Playoff-Serie klar. Stets betont Zugs Trainer, sich nicht auf die verbalen Angriffe einzulassen und keine unnötigen Strafen zu kassieren. Doch davon fingen sie sich zu viele ein. Justin Abdelkader versuchte der Berner Härte entgegenzuwirken, bat Vincent Praplan zum Faustkampf und verlor.

Justin Abdelkader und Tristan Scherwey (links) liefern sich im zweiten Drittel einen packenden Zweikampf. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Bern, 15. April 2021)

Dumm nur, dass der US-Amerikaner mit einer Fünf-Plus-Spieldauerdisziplinarstrafe unter die Dusche geschickt wurde, während Praplan nur zwei Minuten auf der Strafbank Platz nehmen musste. So durfte der SCB Powerplay spielen. Untersander (44.) krönte sich zum Doppeltorschützen. Grégory Hofmanns (52.) Tor in doppelter Überzahl änderte nichts an der enttäuschenden Darbietung. Calle Andersson (58.) setzte mit dem 6:2 den Schlusspunkt.

Tangnes: «Da war viel Frustration im Spiel»

Das Fehlen des Abwehrchefs Raphael Diaz war offensichtlich und nicht wegzudiskutieren, obwohl Trainer Dan Tangnes nichts davon wissen wollte. Doch kein Verteidiger war in der Lage, die Ruhe und Abgeklärtheit des Captains zu kopieren. Zwar hat der EVZ im Februar und März während vier Wochen bewiesen, dass er auch ohne den 35-Jährigen Siege einfährt, doch die Playoffs sind eine grössere Nummer.

«Wir haben so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Bern war uns immer einen Schritt voraus», wollte Tangnes das klare Verdikt nicht schönreden. Zu den vielen Strafen meinte der Trainer: «Da war viel Frustration im Spiel.» Dem Titelfavoriten bleibt nach Berns Ausgleich in der Playoff-Serie keine Zeit, um sich den Kopf über die Niederlage zu zerbrechen. Yannick Zehnder:

«Wir dürfen nicht zu fest enttäuscht sein. Aber jeder muss sich vor Augen führen, dass wir mit einer solchen Leistung nicht bestehen werden.»

Bern hat Lunte gerochen, Zug muss über die Bücher.