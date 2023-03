NHL: Vier Schweizer machen New Jersey zum Titelkandidaten

Eishockey Primaballerinas und Vorschlaghammer – Vier Schweizer wollen mit New Jersey Devils den Stanley Cup gewinnen Timo Meier, Jonas Siegenthaler, Nico Hischier und Akira Schmid: Wie vier Schweizer Eishockeyaner die New Jersey Devils zum Stanley-Cup-Kandidaten machen und wie Timo Meier nun doch bei den Devils angekommen ist. Ein Besuch in Newark. Klaus Zaugg, Newark Jetzt kommentieren 17.03.2023, 15.12 Uhr

Timo Meier stürmt seit wenigen Wochen für die New Jersey Devils. (Newark, 07.03.2023) Noah K. Murray / AP

Wer etwas auf sich hält, reist nach New York. Nicht nach Newark. Keiner sagt, er sei einfach so in Newark gewesen. Das hat kein Prestige. Hinüber nach Manhattan zur Penn Station ist es mit der Eisenbahn zwar weniger als eine Stunde. Aber Manhattan ist eine andere Welt. Das wahre Amerika. Das wahre Amerika? Das liegt im Auge des Betrachters. Newark, mit ungefähr so viel Bewohnenden wie der Grossraum Zürich, ist eher das Amerika des wortgewaltigen Sozialkritikers George Packer («Die Abwickler»).

Das ist eben auch Amerika: Fast ein Drittel der Menschen leben in Newark angeblich unter der Armutsgrenze. «Seien sie vorsichtig, laufen sie in der Nacht nicht allein durch die Strassen.» So wird der Reisende allenthalben ermahnt. Fünf der letzten acht Bürgermeister sind wegen Korruption angeklagt und verurteilt worden. Noch in den Neunzigerjahren hatte Newark landesweit die höchste Mordrate.

So wenig Glamour wie Newark hat mit ziemlicher Sicherheit keine andere NHL-Stadt. Warum also ausgerechnet nach Newark reisen? Weil die Stadt eine der ersten Adressen des Welteishockeys ist. Hier sind die New Jersey Devils beheimatet. Stanley Cup-Sieger 1995, 2000 und 2003. Ein Schweizer sorgt in diesen Tagen dafür, dass die Devils erst recht im Gespräch sind. Timo Meier, 26. Ein Appenzeller. Er ist einer der interessantesten Spieler der wichtigsten Liga der Welt. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Verlängert er bei den Devils? Oder kommt es erneut zu einem grossen Spielertausch?

Claude Lemieux, der Agent aus Zug

Claude Lemieux, 57, ist eine Legende auch und gerade hier in Newark. Viermal hat er den Stanley Cup gewonnen. Zwei davon mit den Devils. Seit seinem kurzen Gastspiel in Zug (Saison 2003/04) ist er mit der Schweiz verbunden. Für die in Cham domizilierte international vernetzte Agentur «4Sports» kümmert er sich ums NHL-Business. Er ist der Agent von Timo Meier.

Dienstag, 14. März. Die Devils spielen gegen Tampa. Stanley-Cup-Sieger 2020 und 2021, Finalist 2022. Ein erfahrenes, raues Team. Das Mass aller Dinge. Die Devils haben seit dem Final 2012 die Playoffs nur noch einmal erreicht. Aber nun sind sie endlich wieder ganz vorne dabei. Jung, teuflisch schnell, dynamisch mit hoch entwickelter Spielkultur. Aber da ist eine bange Frage: Robust genug für die Playoffs? Um playofftauglicher zu werden, haben sie Meier im Rahmen eines Tauschgeschäftes geholt, in das neun Spieler involviert waren. Big Deal.

Lemieux ist also wegen Timo Meier da. Und schaut sich das Spiel von der Medientribüne aus an. Er könnte unten in den Luxus-Suiten sitzen. Aber dann wollen alle ein Selfie mit ihm und Autogramme, und weil er ein freundlicher Mann ist, kann er nicht Nein sagen. Hier oben hat er Ruhe. Wie wichtig Meiers Agent ist, zeigt sich in der ersten Pause. General Manager Tom Fitzgerald kommt zur Begrüssung vorbei. Will er Meier halten, dann geht das nur in den anstehenden Verhandlungen mit Lemieux. Frage an den Bürogeneral: Ist Lemieux am Verhandlungstisch so zäh und bissig wie einst als Spieler? «Ach, ich habe früher gegen ihn gespielt. Ich weiss wie er ist...»

Meier hat bis zu diesem Zeitpunkt in sechs Partien für die Devils erst ein Tor erzielt. Hat seine nachlassende Torproduktion hier in New Jersey einen Einfluss auf seinen Marktwert? Vor dem Wechsel hatte er in San José in 57 Partien 31 Mal getroffen. «Nein, überhaupt nicht» sagt Lemieux. «Sein Wert ist unbestritten. Er gibt bei ihm hin und wieder eine Durststrecke. Das ist ganz normal. Alle wissen, dass er – bum – auf einmal wieder da ist.»

Der Ketchup-Effekt: Man schüttelt und schüttelt vergeblich. Aber auf einmal rutscht endlich alles raus. Meiers Vertrag, dotiert mit 10 Millionen, läuft aus. Er wird bei den Devils oder eben anderswo verlängern. Lemieux dreht am ganz grossen Rad. Angedacht ist ein neuer Kontrakt mit acht bis zehn Jahren Laufzeit. Für sieben bis zehn Millionen. Pro Saison.

Defensive Pflichten für den Top-Torschützen

Einmal kann Lemieux, ein Mann mit wunderbarem Humor, seinen Unmut während des Spiels nicht verbergen. «Zu viele Primaballerinas! Hoffentlich stecken sie Timo mit ihrem Spiel nicht an.» Er meint damit die technisch brillanten, leichtfüssigen Stürmer der Devils, die mit dem Puck tanzen und ihn nicht hergeben wollen, statt speditiv und direkt vorwärts zu spielen. «Das macht es für Timo schwierig. Er braucht mehr Pucks.» Meier sei ein Mann fürs raue Direktspiel. Für den Torschuss. Lemieux nennt ihn einen offensiven Vorschlaghammer.

Meier war in San José in einem der schwächsten Teams der Liga das offensive Epizentrum. Wenn immer möglich wurde ihm der Puck zugetragen. New Jersey aber ist ein Spitzenteam und hat schon vor seiner Ankunft «funktioniert». Nun soll er die Tore machen, die es für den Sieg beim Stanley Cup braucht.

Aber erst einmal muss er sich ins System integrieren. Er sagt, alles sei neu für ihn. Die Struktur des Spiels. Das Tempo. «Es ist ein Lernprozess, der mich besser machen wird.» Noch müsse er manchmal ganz kurz überlegen, wo seine Position sei. «Es geht auch um mein Spiel in der Defensive.» Einer der 20 besten Torschützen der wichtigsten Liga der Welt spricht ernsthaft über seine defensiven Pflichten. «Die muss jeder wahrnehmen, wenn der Stanley Cup gewonnen werden soll.» Nur vorwärts spielen, offensiver Egoismus: geht gar nicht. Das System ist wichtiger als der Star. Die Devils verlieren gegen Tampa 1:4. Die Niederlage schmerzt. Also doch noch nicht playofftauglich?

Die vier Schweizer bei den New Jersey Devils: Jonas Siegenthaler, Nico Hischier, Timo Meier und Akira Schmid. (Newark, 16.03.2023) CH Media

Donnerstag, 16. März. Zwei Tage später messen sich die Devils wieder im eigenen Stadion mit Tampa. Lemieux ist heute nicht mehr da. Er besucht drüben in Manhattan im Madison Square Garden ein Spiel der New York Rangers. Hier also zum zweiten Mal in drei Tagen gegen Tampa. Es ist erneut ein intensives, dramatisches Spiel. Meier kämpft. Ein wenig auch mit sich selber. Das Spiel scheint erneut an ihm vorbeizulaufen. Die Devils liegen tief im Schlussdrittel 1:2 zurück. Die offensiven Bemühungen sind wie das vergebliche Schütteln der Ketchup-Flasche.

Und dann geht es doch. Meier fällt der Puck vor die Stockschaufel und er trifft zum 2:2 (50.). Und als schon fast alles verloren scheint, nimmt Coach Lindy Ruff sein Time-Out, ersetzt im Powerplay Akira Schmid durch einen sechsten Feldspieler. Timo Meier trifft mit einem wuchtigen Schuss wie ein Donnerschlag zum 3:3. «Vorschlaghammer». So wie Lemieux sagte.

Die Gelassenheit eines ganz grossen Spielers

Nur die Krönung gelingt nicht. Die Devils verlieren nach Penaltys. Timo Meier scheitert bei seinem Versuch. Aber nun ist er definitiv angekommen. Seine ersten beiden Treffer für die Devils auf eigenem Eis. Er hatte am 6. März im ersten Spiel für den neuen Klub in der Verlängerung gleich den Siegestreffer gegen Arizona erzielt. Aber dann ging nichts mehr. Und doch war er nicht beunruhigt, als ihm fünf Spiele lang kein Treffer mehr gelang.

Nun ist er nach der Partie gegen Tampa zufrieden, dass er mit zwei Toren seine offensive Pflicht getan hat. «Ich hatte schon mehrmals eine Durststrecke und ich bewundere Spieler, die konstant ihre Tore schiessen.» Was ihn besonders freut: «So viel ich weiss, ist es das erste Mal, dass ich gegen Vasilievsky getroffen habe.» Der Russe ist einer der besten Goalies der Welt. Wichtig sei, sich nicht zu sehr zu verkrampfen, wenn der Puck mal ein paar Spiele nicht reingeht. Einfach weiterarbeiten. Nicht aufgeben. «Dann funktioniert es wieder.» Es ist die Gelassenheit eines ganz grossen Spielers, der weiss, was er kann.

Vier Schweizer so teuer wie Zugs Meisterteam Neben Timo Meier spielen drei weitere Schweizer bei den Devils eine Schlüsselrolle: Captain Nico Hischier, Verteidiger Jonas Siegenthaler und Torhüter Akira Schmid. Der 24-jährige Hischier, 2017 die Nummer 1 im Draft, ist der «Poster Boy» des Teams. Einer der besten Zweiwegstürmer der Welt. Defensiv schlau und offensiv mit einem Hauch von Genie. Weil seine Linie schon vor der Ankunft von Meier funktionierte, spielt er nur im Powerplay mit dem Neuankömmling. Jonas Siegenthaler kam bei Washington nicht zum Zuge, bat um einen Trade und die Devils haben ihn im Tausch für ein Draftrecht – also für ein Trinkgeld – bekommen. Der 26-Jährige ist der Ingenieur im defensiven Maschinenraum: smart, unerschütterlich und erstaunlich beweglich: Einer der besten Defensiv-Verteidiger der Liga. Akira Schmid ist das schlaksige Wunderkind: 195 cm gross und so beweglich wie die kleinen Reflexgoalies. Er kommt bei den Devils zum Zuge, weil Blessuren die Nummer zwei (Mackenzie Blackwood) zwicken. Im zweiten Spiel gegen Tampa kam der 22-jährige Schmid zu seinem 15. Einsatz. Dabei gelang ihm eine «Jahrhundert-Parade». Aber den Sieg kann er trotzdem nicht festhalten. Mit 92,40 Prozent Fangquote sind seine Statistiken formidabel. Er ist der beste Schweizer Goalie. Meier verdient 10 Millionen Dollar, Siegenthaler 1,2 Millionen, Hischier 4,5 Millionen und das Salär von Schmid wird nach Tagen in der NHL und im Farmteam abgerechnet. Die vier Schweizer kosten New Jersey also etwas mehr als 15 Millionen Dollar und sind damit ungefähr so teuer wie die Meistermannschaft des EV Zug.