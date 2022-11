SC Bern: Gute Voraussetzungen für den neuen Trainer Söderholm

Eishockey Radwechsel in voller Fahrt – der SC Bern vertraut auf «Zauberlehrling» Toni Söderholm Noch nie hatte in Bern ein neuer Trainer im November so gute Voraussetzungen wie Toni Söderholm. Er trifft ein Team an, das weder verunsichert noch zerstritten noch ausser Form ist. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 16.11.2022, 21.17 Uhr

Toni Söderholm bei seiner Präsentation als neuer SCB-Trainer. Urs Lindt / freshfocus

In der Regel ist eine Mannschaft bei der Ankunft eines neuen Trainers im November verunsichert oder ausser Form. Aber beim SC Bern ist wieder einmal alles anders.

Mittwoch, kurz vor 13.00 Uhr im Bärengraben, dem weitläufigen Raum vor den Kabinen. Hier sind nicht nur einige Trainerentlassungen gleich nach dem Spiel verkündet worden. Hier haben auch schon zahlreiche neue Trainer nach dem ersten Training Auskunft gegeben.

Nun ist Toni Söderholm an der Reihe. Und bald wird klar: Wenn es der Zauberlehrling unter diesen Voraussetzungen nicht schafft, dann wird er kein Hexenmeister.

Die Stimmung ist nämlich heiter, ja locker. Aus gutem Grund: Die Berner sind weder verunsichert noch zerstritten noch ausser Form. Oder wie es Beat Gerber, der Erfahrenste von allen sagt: «Wir sind zwäg, wir sind bereit.» Auch er ist sichtlich guter Laune und mit 41 voller Tatendrang. Kein Wunder: Einst sass er in der Kabine gleich neben Söderholm. Er wolle jetzt nicht Anekdoten aus dieser Zeit ausbreiten. «Aber er war ein lustiger Kerl.» Ihn jetzt als Chef zu haben, sei speziell.

Es ist nichts vom angespannten, befohlenen Optimismus zu spüren, der sonst die Wetterlage nach einem Trainerwechsel prägt. Nie seit dem Wiederaufstieg von 1986 war die Stimmung nach dem ersten Training mit einem neuen Chef im Bärengraben so entspannt. Kein Wunder sagt Söderholm: «Man hat mir gesagt, dass ich in Bern mit wundervollen Spielertypen arbeiten darf. Das kann ich nach einem ersten Eindruck nur bestätigen.»

Toni Söderholm gibt im ersten Training die ersten Anweisungen. Anthony Anex/KEYSTONE

Taktisch ist Söderholm ein Zauberlehrling des grossen Kari Jalonen, dem SCB-Meistertrainer von 2017 und 2019. «Das ist so. Ich habe viel von ihm gelernt. Oder hoffe, dass ich etwas gelernt habe…» Eine System-Revolution ist also nicht zu erwarten. Es gibt immer noch genügend taktische Erinnerungen an die ruhmreiche Zeit unter Jalonen. Söderholm sagt, es gehe darum, an ein paar Schrauben zu drehen. «Dann werden auch Energien freigesetzt.»

Gewohnt im Umgang mit Alphatieren

Toni Söderholm zeigt auch Chris DiDomenico, wo es lang geht. Anthony Anex/KEYSTONE

Als Nationaltrainer von Deutschland lernte Söderholm den Umgang mit Alphatieren. Er sage, was Sache sei. Unabhängig von Namen. Was die Frage provoziert: Wie viel Eiszeit wird Chris DiDomenico bekommen? Der neue SCB-Trainer spürt die Boshaftigkeit hinter dieser Frage, überlegt ein wenig und sagt: «20 Minuten.» Was wiederum DiDomenico, bisher im Schnitt mehr als 23 Minuten pro Spiel auf dem Eis, in keiner Weise beunruhigt: «Ich mache einfach alles, damit wir gewinnen.»

Früher war der Trainerwechsel in Bern ein Drama. Weil eben das Team mehr oder weniger ausser Rand und Band war. Der neue Trainer musste bei der grossen «SCB-Hockeymaschine» einen grossen Service, manchmal sogar eine Generalüberholung durchführen, um wieder in Fahrt zu kommen.

Doch diesmal ist bloss ein Radwechsel während der Fahrt auf der Strasse zurück zum Ruhm erforderlich. Für einen Radwechsel braucht es keinen Maschinenbau-Ingenieur. Das kann auch ein Zauberlehrling.

So gesehen sind die Wetteraussichten für den Zauberlehrling Söderholm heiter, fast sonnig. Zumal er aus seiner Erfahrung als Spieler (2005 bis 2007) in Bern, aber auch durch seine Lehr- und Wanderjahre in der weiten Welt des Sportes um die Besonderheiten eines grossen Sportunternehmens weiss. Er hat sich darüber auch mit Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann unterhalten.

Söderholm und die chinesische Weisheit

Da sei einerseits die enorme Energie, die durch die Leidenschaft für einen Klub und durch die Bindung mit den Fans entstehe. Aber andererseits seien da eben auch die Einflüsse von aussen. Die vielen Leute zum Beispiel, die immer dreinreden. Söderholm wird sogar philosophisch und zitiert eine alte chinesische Weisheit: «Die Wissenden reden nichts, die Redenden wissen nichts.»

SCB-Manager Raeto Raffainer steht unter Druck: Toni Söderholm muss funktionieren. Urs Lindt/Freshfocus

Die lockere Stimmung täuscht allerdings nicht darüber hinweg, dass es bei diesem Trainerwechsel um sehr viel geht: Wenn Söderholm nicht «funktioniert», dann sind Manager Raëto Raffainer und sein Sportchef Andrew Ebbett «mit äm Füdle am Hag anne». Das ist ein alter berndeutscher Ausdruck dafür, dass man in einer fast ausweglosen Situation steckt.

Und dann ist halt wieder mal Zeit für eine Theateraufführung im Bärengraben. Nicht mit dem Trainer, sondern mit dem Manager und Sportchef in der Hauptrolle. Regie und Souffleur: Marc Lüthi.

