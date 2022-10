Was Nasvilles Roman Josi vor dem Spiel gegen den SC Bern sagt

Eishockey SC Bern gegen Nashville: Kapitalismus, Nostalgie und ein wenig Hollywood Aufatmen beim SC Bern: Eine Kür gegen Roman Josis NHL-Team statt der mühseliger Pflicht gegen Ajoie oder Lausanne. Klaus Zaugg 02.10.2022, 20.15 Uhr

Roman Josi (rechts) und Nino Niederreiter von den Nashville Predators nehmen Platz zu einer Medienkonferenz in der Berner PostFinance Arena. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (2. Oktober 2022)

Am Montag ist in Bern Hockey-Feiertag. Ein bisschen Romantik, ein bisschen Nostalgie, reichlich Kapitalismus und sicherlich rassiges Hockey nordamerikanischer Prägung. Roman Josi (32) kehrt in seine Heimat zurück und spielt im Stadion seiner Kindheit gegen den SC Bern. Das ist eine gute Story auch für die mitgereisten Chronistinnen und Chronisten aus Amerika. So drehen sich ihre Fragen um sein Befinden. Natürlich ist alles grossartig für Roman Josi. Es ist ein spezieller Moment. Mit seinem NHL-Team in seiner Heimatstadt vor seiner Familie, seinen Freunden antreten: schon fast Hollywood.

Am späten Donnerstagnachmittag ist er mit den Nashville Predators in Bern angekommen. Viel Zeit für Tourismus bleibe da nicht. Und natürlich gehört die Pointe dazu, dass sich seine Teamkollegen wundern, dass hier am Sonntag die meisten Läden zu haben und Shopping schwierig ist. Sowohl er wie auch sein neuer Spielkamerad Nino Niederreiter (30) vergessen nicht zu erwähnen, dass ein anderer Grosser aus Bern für sie den Weg in die NHL geebnet habe: Mark Streit (44). Der ehemalige Captain der New York Islanders ist auch bereits am Vortag im Stadion. Auch wegen dem Geschäft: Zusammen mit Roman Josi und ein paar Freunden hat er die Uhrenmarke NORQAIN erfunden.

Ein Schweizer Chronometer in der Preisklasse von 2000 bis 5000 Franken, alle Teile gefertigt im Jura hinten im Umkreis von 60 Kilometern. Wer während der TV-Übertragung (19.30 Uhr, TV24) genau hinschaut, wird die Werbung erkennen. Was kostet so ein Auftritt? «Das kann ich nicht verraten.» Aber er sagt, man sei mit dem Verkauf in gut 30 Ländern zufrieden.

Beat Gerber schickte Josi schon früh nach vorn

SCB-Legende Beat Gerber. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (8. September 2022)

Ein spezieller Moment ist der Auftritt gegen Nashville auch für einen, der bescheiden im Hintergrund bleibt – und doch im Hockey-Leben von Roman Josi eine wichtige Rolle spielt: Verteidiger Beat Gerber (40). In seiner letzten Saison – ab nächstem Frühjahr wechselt er in die Werkstatt des SCB-Materialwartes – spielt er nun zum ersten Mal gegen Roman Josi. Im Laufe der Saison 2006/07 debütiert der spätere NHL-Captain 16-jährig beim SCB an der Seite von Beat Gerber. Und bis er im Sommer 2010 nach Nordamerika wechseln wird, bleibt Gerber sein häufigster Partner an der blauen Linie.

«Vom ersten Augenblick an war zu erkennen, dass aus ihm ein aussergewöhnlicher Spieler werden wird», sagt Gerber über Josi: Seine Ruhe, Spielintelligenz und Scheibensicherheit seien sofort aufgefallen. Beat Gerber, der zähe Defensivkämpfer, sichert hinten ab, damit der junge Josi vorwärtsstürmen kann. «Ja, ich habe ihn gleich zum Offensivspiel ermuntert», erinnert er sich.

«Es war ja offensichtlich, dass er dafür besser geeignet ist als ich...»

Wohl wahr: Josi ist längst einer der besten Offensivverteidiger der Welt, letzte Saison beispielsweise mit sagenhaften 96 Punkten aus 80 Spielen (Beat Gerber: 48 Spiele/7 Punkte) und geadelt mit einem Vertrag, der ihm bis zum Jahr 2028 etwas mehr als 70 Millionen Dollar brutto einbringen wird.

Bleibt noch die Frage: Wie ernst werden Coaches und Spieler die Partie gegen den SCB nehmen? Es ist das letzte Vorbereitungsspiel, bevor am Freitag und Samstag in Prag die beiden ersten Qualifikationspartien gegen San José (mit Timo Meier) gespielt werden.

Der Ex-Berner und -Bieler Sébastien Bordeleau (47) gehört inzwischen Nashvilles Coaching-Team. 27 Spieler sind angereist, nur 20 kommen beim NHL-Start aufs Matchblatt. Er sagt: «Ein paar Plätze sind noch nicht vergeben.» Das bedeutet: Es wird für die Berner gegen die ersten beiden Linien mit Roman Josi und Nino Niederreiter einfacher sein als gegen die dritte und vierte Formation.