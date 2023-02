Eishockey Schweizer Nationalteam verpasst Sieg gegen Weltmeister Finnland haarscharf Der Schweizer Nationalmannschaft verpasst den optimalen Auftakt zu den Beijer Games im Rahmen der Euro Hockey Tour gegen Finnland nur haarscharf und unterliegt dem Weltmeister mit 5:6 nach Penaltys. Silvan Hartmann 09.02.2023, 23.06 Uhr

Ken Jäger im Zweikampf mit dem Finnen Robert Leino. Claudio Thoma / freshfocus

Die Partie in der Zürcher Swiss Life Arena vermochte den Charakter eines Testspiels nie so recht abschütteln, liessen doch die beiden Teams die letzte Konsequenz vermissen. Insbesondere die Finnen schienen bis in die Schlussminuten wenig erpicht darauf zu sein, viel Energie investieren zu wollen. Immerhin bot das Spiel dadurch grosses Hockeyspektakel mit vielen Toren und Offensivszenen. Die Schweiz reagierte auf einen frühen Gegentreffer umgehend, als Luca Hischier mit einem satten Handgelenkschuss nach sieben Minuten ausglich.

Im zweiten Drittel zog die Schweiz durch Tore von Thürkauf, Meyer und Knak auf 4:1 und durch einen Shorthander von Captain Fora auf 5:2 davon. Doch die komfortable Dreitoreführung verspielten die Schweizer, als die Finnen doch noch das Tempo erhöhten und zweieinhalb Minuten vor Schluss im Powerplay und mit zusätzlichem Feldspieler in extremis den 5:5-Ausgleich erzielten.

In der Verlängerung verzeichnete die Nati durch Thürkauf und Herzog beste Siegchancen. Schliesslich entschied Finnland das Penaltyschiessen für sich.

Trainer Fischer setzt auf unerfahrene Truppe

Mit Fora, Geisser, Herzog, Miranda und Thürkauf bot Nationalteam-Trainer Patrick Fischer für die in dieser Woche stattfindenden Beijer Games gerade mal fünf Stammspieler der letztjährigen Weltmeisterschaft auf. Hingegen kamen mit David Aebischer, Lian Bichsel, Nathan Vouardoux und Simon Knak vier Spieler zu ihrem A-Nati-Debüt.

Die Schweizer Nati reist nun ins schwedische Malmö, wo sie am Samstagnachmittag gegen Schweden das zweite und am Sonntagmittag gegen Tschechien das dritte Spiel der Beijer Games absolvieren wird.

Danach wartet im April eine intensive WM-Vorbereitungszeit auf die Schweizer Nati mit jeweils zwei Heimtests gegen die Slowakei und Frankreich. Ende April finden zwei Vorbereitungsspiele gegen WM-Gastgeber Lettland in Riga statt und Anfang Mai schliesst die Schweiz mit den Carlson Games in Göteborg und Brno die Euro Hockey Tour ab, worauf für die Schweiz am 13. Mai in Riga die WM beginnt.