Halbe Liga zittert um die Playoff-Teilnahme, Zugs Trainer nicht

Eishockey-Strichkampf Die halbe Liga zittert um die Playoff-Teilnahme: «Ich habe noch Antworten» – warum Zugs Trainer nicht tobt Wie Dan Tangnes, Trainer des Meisterschaftsfavoriten Zug, in der Krise die Ruhe bewahrt. Wiederholt sich das Finalszenario von 2022? Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

EVZ-Trainer Dan Tangnes bleibt auch in Krisensituationen gelassen. Patrick Straub / Freshfocus

Zuerst ein wenig Statistik. Titelverteidiger Zug ist erneut Meisterkandidat. Obwohl die Zuger nach 46 Partien bloss auf dem siebten Platz der Tabelle stehen. Es gibt nämlich einen interessanten historischen Vergleich. Der SC Bern und die ZSC Lions sind aus der Tiefe des Klassements heraus Meister geworden. 2016 wird der SC Bern vom achten Rang aus Meister. 2018 starten die ZSC Lions in der siebten Position zum Sturmlauf auf die Meisterschaft. Statistisch gibt es also erstaunliche Parallelen zwischen dem SC Bern und den ZSC Lions von damals und dem Zug von heute. Aber nur statistisch.

Die Berner und die Zürcher sind damals nach heftigen Krisen Meister geworden. Sowohl in Bern als auch in Zürich sind die Trainer (Guy Boucher, Hans Wallson) im Laufe der Saison des Amtes enthoben worden. Lars Leuenberger coachte den SCB und Hans Kossmann die ZSC Lions zum finalen Triumph. Der Trainerwechsel war also der Schlüssel zum Erfolg. Und verbürgt sind verbale Donnerwetter verschiedener Führungspersönlichkeiten in der Kabine. Damit enden alle Parallelen.

Die andere Art des Krisenmanagements

In Zug steht die Autorität von Trainer Dan Tangnes auch in der Krise nicht zur Debatte. Das Wort Krise dürfen wir durchaus verwenden, wenn der grosse ­Titelfavorit kurz vor Ende der Qualifikation auf den Tabellenführer Servette 28 Punkte Rückstand hat und auch das grosse Ziel – der Gewinn der Champions Hockey League – schon im Halbfinal verpasst wurde.

Tatsächlich ist Sportchef Reto Kläys erste Reaktion auf die ungenügenden Leistungen eine klassische: Ausländerwechsel. Der Vertrag mit Peter Cehlarik wird aufgelöst. Der slowakische Nationalstürmer, im Herbst noch in den allerhöchsten Tönen besungen, stürmt inzwischen in der höchsten schwedischen Liga. In der Regel folgt nach den Korrekturen auf den Ausländerpositionen die Trainerdiskussion. Und eben die bleibt in Zug aus. Dan Tangnes hat die Zuger seit 2018 dreimal in den Final und zweimal zur Meisterschaft geführt. Aber es ist nicht bloss vergangener Ruhm, der den Norweger von interner und externer Kritik weitgehend verschont. Es ist die andere Art des Krisenmanagements. Ruhe ist in Zug erste Bürgerpflicht. Was ein wenig leichter fällt, weil das Unternehmen finanziell auf sehr solider Basis steht. Präsident Hans-Peter Strebel hat seine Vermögensbildung längst abgeschlossen.

Entscheidend dürfte jedoch etwas anderes sein: Die Art und Weise, wie der Trainer mit einer kritischen Situation umgeht. Ein Blick zurück hilft uns bei der Erklärung: Zug liegt im April 2022 im Playoff-Final gegen die ZSC Lions 0:3 im Rückstand. Nie zuvor hat in unserem Land eine Mannschaft dieses Handicap in einem Final wettgemacht und auch in Amerika drüben ist es letztmals 1943 gelungen. Eine nahezu hoffnungslose Ausgangslage also. Aber Dan Tangnes verliert zu keinem Zeitpunkt die Ruhe. Er bedient sich auch nie der gängigen Durchhalterhetorik. Er ruht gelassen in sich selbst und erklärt nach jeder Finalpartie geduldig und mit einer Prise Selbstironie, warum er weiterhin an seine Mannschaft glaube.

Noch ist alles möglich für den EV Zug

Wenn erzählt wird, er habe in der Kabine nie getobt, dann dürfte das der Wahrheit entsprechen. Die Wende gelingt. Die Zuger holen den Titel und Rikard Grönborg, der Trainer der ZSC Lions, bringt den Schwefelgeruch der sensationellen Finalniederlage nicht mehr aus den Kleidern. Er ist in Zürich inzwischen des Amtes enthoben worden.

Nun wiederholt sich das auf 14 Tage komprimierte Final-Drama des letzten Frühjahres über eine Zeitspanne von mehreren Monaten. Der Titelverteidiger kommt nicht recht aus den Startlöchern und verliert fünf der ersten zehn Partien. Inzwischen bangen die Zuger auf Platz 7 um die direkte Playoff-Qualifikation. Aber zu keinem Zeitpunkt verliert der Trainer seine Ruhe. Kürzlich hat er nach einem weiteren ärgerlichen, ja eigentlich blamablen Punktverlust seine Philosophie auf den Punkt gebracht: «Ich habe noch Antworten.» Solange der Trainer noch Antworten auf die Schwierigkeiten hat, braucht er nicht zu toben. Solange er Antworten hat, ist alles möglich. Wie im letzten Frühjahr im Final gegen die ZSC Lions.

