NHL: Timo Meier stösst in neue Dimensionen vor

Eishockey-Transfer Millionen-Deal statt WM-Ruhm: Weshalb der Wechsel von Timo Meier zu New Jersey den Nationaltrainer nicht unbedingt freut Timo Meier wechselt zu New Jersey Devils und stösst bald in neue (Lohn-)Dimensionen vor. Wo seine Zukunft langfristig liegt, ist offen. Was das in den nächsten Wochen für ihn und für das Schweizer Nationalteam bedeutet. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 27.02.2023, 19.58 Uhr

Timo Meier nach einem Treffer für die San José Sharks - künftig geht der Ostschweizer für die New Jersey Devils auf Torejagd. (Dallas, 11.11.2022) Tony Gutierrez / AP

Timo Meier ist in New Jersey angekommen. Zum ersten Mal in der Geschichte dreht sich bei einem Tauschgeschäft, einem sogenannten «Trade», das die wichtigste Liga der Welt in Atem hält, alles um einen Schweizer. Wahrlich, die Schweizer sind in der NHL angekommen. Tauschgeschäft ist das richtige Wort, und wir müssen es schon noch einmal detailliert ausbreiten, um die Dimensionen zu erfassen. San José schickt neben Timo Meier als Beigabe auch noch die Verteidiger Scott Harrington und Santeri Hatakka sowie Stürmer Timur Ibragimow, Goalie Zach Emond und ein Draftrecht für die fünfte Runde nach New Jersey. Dafür zügeln die Verteidiger Shakir Mukhamadullin und Nikita Okhotiuk sowie die Stürmer Fabian Zetterlund, und Andreas Johnsson nach San José und bringen zusätzlich zwei Draftrechte für die erste Runde mit.

Nun läuft erst einmal die ganze PR-Maschine. Timo Meier sagt, was sich gehört. «Nach sieben Jahren bei San José kommt ein neues Kapitel auf mich zu und das ist definitiv sehr aufregend.» Er habe viel Gutes über die New Jersey Devils gehört. «Nicht nur über das Team, sondern auch über die Organisation und über die Fans.» Er hätte das auch exakt so gesagt, wenn er bei einer anderen Organisation gelandet wäre. Zum ersten Mal bilden nun Schweizer die Kerngruppe einer NHL-Mannschaft. Mehr noch als bei Nashville Predators mit Captain Roman Josi.

Gleich vier Eidgenossen stehen nun im Sold der Devils, die ihre Dienste auf die ganze Saison hochgerechnet mit etwas mehr als 16 Millionen Dollar löhnen. Was dem Budget einer guten Mannschaft in unserer National League entspricht: Torhüter Akira Schmid, Verteidiger Jonas Siegenthaler sowie die beiden Stürmer Nico Hischier und Timo Meier. Sind die Hockey-Götter gnädig, werden Hischier und Meier ein Duo bilden wie einst Jari Kurri und Wayne Gretzky in Edmonton oder Jaromir Jagr und Mario Lemieux in Pittsburgh.

Alles klar, alles erledigt? Nein, bei weitem nicht. Womöglich ist Timo Meier in New Jersey nur auf der Durchreise. In den Kulissen beginnt jetzt erst recht das grosse Feilschen um ihn. Denn sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Er steht im Zenit seiner Karriere. Diese Saison verdient er zehn Millionen. Der nächste Vertrag muss der grösste sein. Der Rahmen ist allen bekannt, die sich interessieren: Acht Jahre und ein Salär zwischen acht und zehn Millionen. Pro Jahr. Macht einen Kontrakt im Wert von mehr als 60 Millionen Dollar. Wer kann das bezahlen? Bei welcher Organisation ist genug Freiraum im Budget? Die Lohnobergrenze muss ja eingehalten werden.

Wie lange Meier in New Jersey bleiben wird, ist also noch offen. Nach Ablauf seines Vertrages wird er «Restricted free Agent». Sein neuer Klub – wenn er denn wechselt – muss den Devils nach wie vor Kompensation (Spieler, Draftrechte) leisten. Meier kann also nach wie vor nicht frei entscheiden, für wen er spielen will. Ein Spieler mit seinem Format wird zwar vom General Manager manchmal in der Sache angehört, hat aber kein Mitspracherecht.

Im Rohstoffhandel laufen die globalen Deals über Firmen mit Sitz in Zug. Nun läuft ein Hockey-Deal mit globalen Dimensionen über den Kanton Zug. Die Interessen von Meier werden von «4Sports» vertreten. Einer weltweit tätigen Sportberatungs-Agentur mit Sitz an der Chamerstrasse in Zug.

Eigentlich wollte Las Vegas Meier haben, offerierte San José ordentlich Gegenwert und stellte Timo Meier eine Vertragsverlängerung um acht Jahre mit einem Gehalt zwischen acht und zehn Millionen per anno in Aussicht. Aber San Josés General Manager Mike Grier wollte das partout nicht. Logisch. Las Vegas spielt in der gleichen Division wie San José.

Neben Las Vegas hat es noch zwei Interessenten gegeben: Carolina Hurricanes und eben New Jersey Devils. Die Hosentelefone laufen deshalb weiterhin heiss. Las Vegas und Carolina sind nach wie vor interessiert. Die alles entscheidende Frage ist in dieser grössten Transfergeschichte mit Schweizer Beteiligung: Kann und will New Jersey Meier den neuen Vertrag offerieren, der seinem Marktwert entspricht? Also acht Jahre und ein Salär zwischen acht und zehn Millionen pro Jahr. Kommt dazu: Las Vegas ist viel steuergünstiger als Newark und Raleigh, die Standorte der Devils und der Hurricanes. Das spielt bei diesen Lohndimensionen sehr wohl eine Rolle. In der NHL zahlt jeder seine Steuern selbst.

An der WM sieht man Timo Meier wohl eher nicht. (Helsinki, 18.05.2022) Urs Lindt / freshfocus

Für die Nationalmannschaft ist der ganze Deal ungünstig. Mit Meier werden die Devils definitiv zum Anwärter auf den Stanley Cup. Gut möglich, dass weder Schmid noch Siegenthaler, Hischier und Meier für die WM zur Verfügung stehen und Nationalcoach Patrick Fischer in die Bredouille kommt. Wie ein Vertreter von «4Sports» bestätigt: Wenn Meier keinen neuen Vertrag hat, ist eine WM-Teilnahme in jedem Fall ausgeschlossen. Also auch bei frühzeitigem Ausscheiden aus den Playoffs. Das Verletzungsrisiko ist einfach zu gross. Ein Vertrag von über 60 Millionen Dollar steht auf dem Spiel. Das ist wichtiger als vergänglicher WM-Ruhm.