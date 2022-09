ZSC: Neues Stadion nach 72 Jahren im Hallenstadion

Eishockey Warum 20’000 Schrauben das Schicksal der ZSC Lions bestimmen Nach 72 Jahren im Hallenstadion bekommt der ZSC sein eigenes Stadion – auf das erste Heimspiel muss er aber noch fünf Wochen warten. Am Mittwoch eröffnen die Lions die Saison in Rapperswil. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 13.09.2022, 16.59 Uhr

Blick in die neue Eishalle der ZSC Lions in der Swiss Life Arena am Dienstag, 6. September 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Ennio Leanza / KEYSTONE

Zürich hat eine Schraube locker! Wer das in Zusammenhang mit Sportstadien behauptet, kommt der Wahrheit seit Jahrzehnten ziemlich nahe. Aber so treffend wie in diesem Jahr ist die Aussage gleichwohl selten. Denn der neue ZSC-Palast in Zürich Altstetten kann tatsächlich wegen fehlerhaften Schrauben in der Dachkonstruktion erst verspätet in Betrieb genommen werden.

20’000 Schrauben mussten ausgewechselt werden. Darum ist das neue Stadion auch heute noch eine Baustelle. Die Zürcher eröffnen am Abend in Rapperswil zwar die neue Saison – auf das erste Heimspiel müssen sie aber noch bis zum 18. Oktober warten. Immerhin scheint es so, als wären keine weiteren Verzögerungen zu befürchten. Trotzdem: auf den Playoff-Finalisten der letzten Saison warten acht Auswärtsspiele zu Beginn. Im Gegensatz zu den Fussballern dürfen sich die Eishockeyaner aus Zürich aber über ein neues Stadion freuen. Ein paar Wochen früher oder später? Was für ein unwichtiges Detail!

Dass der ZSC die Saison noch einmal im altehrwürdigen Hallenstadion beginnt, war gleichwohl nie ein Thema. Der Umzug vom Norden in den Westen der Stadt ging im Sommer über die Bühne. Nun verlängert sich die Vorfreude auf eine echte Heimat eben noch ein wenig. Erstmals kann der ZSC auch selbstständig ein Catering betreiben, was die Abhängigkeit von Mäzen Walter Frey verringert. Und sicherstellt, dass die Zürcher auf Dauer nicht gänzlich vom EV Zug abgehängt werden, der dank moderner Halle und noch modernerem Trainingszentrum («Oym») derzeit das Mass aller Dinge ist im Schweizer Eishockey.

Wie gut ist der neue ZSC ohne Denis Malgin?

Dass dieser EVZ dem ZSC das perfekte Ende im Hallenstadion vermieste, hallt noch ein wenig nach in den Köpfen. Natürlich. Schliesslich muss der ZSC für den Moment mit der wenig ruhmreichen Ehre leben, als erstes Team überhaupt in der Geschichte des Schweizer Eishockeys in einer Finalserie einen 3:0-Vorsprung noch zu verspielen.

Früh im Fokus: ZSC-Trainer Rikard Grönborg. Ennio Leanza / KEYSTONE

So gibt ZSC-Trainer Rikard Grönborg kurz vor Saisonstart im Gespräch unumwunden zu:

«Jeder von uns hat den Sommer mit einer gewissen Last auf den Schultern verbracht. Im Wissen, dass uns das eigentlich nicht hätte passieren dürfen.»

Natürlich fügt Grönborg auch an: «Ich bin sicher, dass uns diese Finalniederlage als Gruppe weiterbringt und noch hungriger macht.»

Grönborg muss das so sagen. Denn eines ist klar: Bereits bevor auch nur der erste Puck gespielt ist in dieser Saison, steht er unter Druck. Seit Sommer 2019 trainiert er den ZSC. Und obwohl die Zürcher in der ersten Saison unter ihm die Qualifikation gewonnen haben (die Saison wurde danach wegen Corona abgebrochen) und nun den Final erreichten, sind die Eindrücke zwiespältig. Immer wieder wird ihm vorgeworfen, dass sich junge Spieler unter ihm zu wenig entwickeln. Der Vorwurf ist nicht ganz falsch.

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger antwortet auf die Frage, ob er noch immer so sehr von Grönborg überzeugt sei wie bei dessen Ankunft in Zürich ohne zu zögern mit «ja!». Trotzdem ist Grönborg auf gute Resultate im Herbst angewiesen, ansonsten droht Unruhe aufzukommen, zumal sein Vertrag Ende der Saison ausläuft.

Wie lange dauert der gemeinsame Weg? Sportchef Leuenberger (links) und Trainer Grönborg in den Katakomben des neuen ZSC-Stadions in Zürich Altstetten. Andy Mueller / freshfocus

Ganz unkompliziert dürfte der Saisonstart für den ZSC nicht nur wegen der acht Auswärtsspiele zu Beginn werden. Mit Denis Malgin verliess ausgerechnet der beste Einzelspieler das Team. Er versucht sein Glück noch einmal in der NHL bei Toronto.

