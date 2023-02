SC Bern: Warum die Ära Raffainer bald vorbei ist

Eishockey Warum die Ära Raffainer beim SC Bern zu Ende ist SCB-Topskorer Chris DiDomenico bittet ausgerechnet in der Woche der Wahrheit um die Auflösung seines Vertrags. Was das für den gefallenen Titanen unseres Eishockeys bedeutet. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 27.02.2023, 09.18 Uhr

Verlässt das SCB-Schiff nach dieser Saison bereits wieder: Chris DiDomenico. Keystone

Kein anderes Sportunternehmen bereitet uns in der Krise so viel Kurzweil wie der SC Bern. Die Berner bereichern die Geschichte der Krisenkultur mit einer Weltneuheit: Der beste, charismatischste Spieler bittet während heftiger sportlicher Turbulenzen in der entscheidenden Phase der Meisterschaft zwei Runden vor Qualifikationsschluss – zur Unzeit also – um vorzeitige Vertragsauflösung. Nicht etwa, weil er eine Jahrhundert-Chance in der berühmten NHL in Amerika drüben bekommt, die er einfach wahrnehmen muss. In Los Angeles oder New York oder Montréal. Nein, einfach nur, weil es ihm beim SCB nicht mehr gefällt. Weil er sich in Bern nicht mehr rundherum wohlfühlt. Ein freundlicher Sportchef und ein netter General Manager zeigen Verständnis und entsprechen mit Wohlwollen und freundlichen Worten dieser Bitte. Obwohl sie keinen Ersatz zur Hand haben.

So kommt es, dass SCB-Topskorer Chris DiDomenico, mit grossem Abstand wichtigster Spieler seines Teams (er hat auch die beste Plus-Minus-Bilanz) den SC Bern am Ende der Saison verlassen und den bis 2024 laufenden Vertrag nicht mehr erfüllen wird. Bis zum Saisonschluss stürmt er natürlich weiterhin für den SCB. Man ist ja nett zueinander.

Die fehlende Selbstkritik beim SCB

Das sportliche Management beim SCB spottet jeder Beschreibung. Niemand stellt die Frage nach den Gründen für das Unwohlsein seines besten Spielers. Die Arroganz der Bürogeneräle, genährt vom Ruhm der Titel von 2016, 2017 und 2019, erlaubt keine Selbstkritik. Dann soll der «DiDo» in Gottes Namen halt gehen. Reisende soll man nicht aufhalten. Ein Abschied im Bernbiet, ganz wie es Jeremias Gotthelf vor mehr als 150 Jahren so wunderbar beschrieben hat: «Wie es so geht, wenn Leute fortgehen oder fortreiten, die Bleibenden stehen zusammen und senden dem Enteilenden nicht Kugeln, aber Worte nach. Liebe und treue, böse und falsche, je nachdem die Büchse ist, aus der die Worte geschossen werden.» Ach, wäre es unserem grossen Dichterfürsten doch vergönnt gewesen, die aktuelle SCB-Krise zu erleben.

Selbstkritik? Fehlanzeige bei SCB-Direktor Raffainer. Keystone

Folklore? Nein, Sportbusiness. Bitterer Ernst. Was der eloquente SCB-Manager Raeto Raffainer und sein kanadischer Sportchef Andrew Ebbett, beide keine Gotthelf-Kenner (wären sie es, sässen sie nun nicht in der Bredouille) weder wissen, ja noch nicht einmal ahnen: Gotthelfs launige Beschreibung eines verärgerten Dienstboten, der den Hof verlässt, lesen wir in einer Geschichte, die mit einem Eklat endet, den wir in der Hockey-Sprache als «House Cleaning» bezeichnen. Sie ist also prophetisch.

Wenn Chris DiDomenico am Ende der Saison den SCB verlassen wird und der SCB-Sportchef und der SCB-Manager sich in ihrer spitzbübischen Schlauheit schon darüber freuen, dass der Kanadier der Sündenbock ist, auf dem sie alle ihre Verfehlungen der vergangenen Monate abladen können, dann erst beginnt die wahre Krise. Der Abgang von Chris DiDomenico ist das erste Wetterleuchten über dem Berner Hausberg Gurten, das ein heraufziehendes, heftiges Gewitter ankündigt. Gewaltiger und reinigender als es sich Raeto Raffeiner und Andrew Ebbett ausdenken können. Weder Trainer Toni Söderholm noch Sportchef Andrew Ebbett oder General Manager Raeto Raffainer haben nach dem «Fall DiDomenico» beim SCB eine Zukunft. Weil es ihre Krise ist. Weil diese SCB-Krise hausgemacht ist wie keine zuvor. Weil die verheerende sportliche Lage das Resultat einer fortgesetzten sportlichen Misswirtschaft und einer langen Reihe von Fehleinschätzungen ist, die in dieser Anhäufung einem Sportchef und einem Manager auf diesem Niveau nicht unterlaufen dürfen. Wäre die Liga nicht auf 14 Teams aufgestockt worden, wäre der SCB – ein Hockeykonzern mit mehr als 50 Millionen Umsatz – in der ausgeglichensten Meisterschaft der Geschichte akut abstiegsgefährdet.

Die Ruhe vor dem Sturm

Präsident Marc Lüthi hat sich bis auf ein wirkungslos verhalltes Donnerwetter in der VIP-Loge am Vormittag nach einer der vielen schmählichen Niederlagen nicht mehr ins Tagesgeschäft eingemischt. Was als ein Vertrauensbeweis in seine Nachfolger interpretiert werden kann («äs chunt scho guet»), ist in Tat und Wahrheit etwas ganz anderes. Die Nordamerikaner sagen es so: «There is always a calm before the storm.» Es ist die Ruhe vor dem Sturm, der den Trainer, die Assistenten, den Sportchef und den General-Manager aus den Ämtern fegen wird. Entfacht von Marc Lüthi, der sein Lebenswerk nicht verrotten lässt. Die «Ära Raffainer», die im Februar 2021 so hoffnungsvoll begonnen hat, wird beim SCB zu Ende sein, bevor die Bäume in den Obstgärten auf dem Belpberg wieder Früchte tragen.