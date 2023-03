Eishockey Wie Ambri seinen Traum vom Spengler-Cup-Sieg wahr machte – und weshalb es zum heissesten Derby seit Jahren kommt Ambris Triumph am Spengler-Cup ist kein Zufall. Das zeigt ein neues Buch. Zwar führte das zu einem Tief in der Meisterschaft. Mit dem 3:2-Sieg in Davos kommt Ambri aber zum epischen Derby gegen Lugano. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 01.03.2023, 17.15 Uhr

Gruppenbild mit Spengler-Cup: der HC Ambri-Piotta nach dem Turniersieg in Davos. Melanie Duchene / Keystone

An jenem Samstagmorgen ist es nicht kalt. Es liegt ein Hauch von Sonnenschein über Davos – und eine grosse, stille Vorfreude.

Luca Cereda, der Trainer des HC Ambri-Piotta, stimmt sein Team mit einer Motivationsspritze der besonderen Art ein auf das Finalspiel des Spengler-Cups gegen Sparta Prag. Um 10 Uhr morgens versammelt er Spieler, Mitarbeitende, Ehefrauen, Freundinnen, Eltern und Kinder vor dem Davoser Kongresshotel. Gemeinsam marschiert die Gruppe zur Eishalle Davos. Der Motivationsmarsch dauert fünf Minuten.

Zum Finalspiel um 12 Uhr sind die Ambri-Fans in ihren blau-weissen Schals in Scharen nach Davos gereist. «Die Halle ist voll. Ganz in Weiss und Blau. Es ist ein Heimspiel»: So beschreibt der Journalist und Lehrer Luca Dattrino im Buch «Der Spengler-Cup und die Weiss-Blauen» die Atmosphäre vor dem Finalspiel an jenem 31. Dezember 2022.

Ambri siegt 3:2 im Penaltyschiessen und ist damit das vierte Schweizer Team, welches das Traditionsturnier gewinnt – nach dem Zürcher SC, Genf-Servette und dem HC Davos. In einer Spengler-Cup-Grussbotschaft im Buch schreibt OK-Präsident Marc Gianola, der «völlig verdiente» Sieg sei «an einer der sportlich hochstehendsten Austragungen der letzten Jahrzehnte» zustande gekommen.

An der Medienkonferenz nehmen 200 Personen teil

Es ist der Verlag Fontana Edizioni, der das Buch in einer Auflage von 2000 Exemplaren auf Italienisch und Deutsch herausgegeben hat. Vorgestellt wurde es an einer Medienkonferenz, der über 100 Personen beiwohnten. Selbst Hauptsponsor Cornelio Valsangiacomo von Caffè Chicco d’Oro war da. Das zeigt, welche Bedeutung der Triumph für den Klub aus der strukturschwachen Leventina hat.

«Ein Sieg am Spengler-Cup ist für die Anerkennung Ambris in und ausserhalb der Schweiz extrem wichtig», sagt Präsident Filippo Lombardi. «Allein in Kanada haben vier Millionen Menschen zugeschaut.»

Ambris bisherigen Erfolge sind überschaubar: Cupsieg 1962, Siege im europäischen Interkontinentalcup 1998 und 1999 und 1999 im europäischen Supercup gegen das russische Spitzenteam Metallurg Magnitogorsk. Letzteres hat zwar sportlich den höchsten Wert. Mit der Breitenwirkung überstrahlt der Sieg am Spengler-Cup aber alles.

Das zeigt sich im Rummel um den Pokal in der Gottardo Arena. Tausende Fans lassen sich vom Fotomat mit dem Pokal ablichten, der in einer Vitrine ausgestellt ist.

So was sah der Spengler-Cup-Pokal noch nie: Er wurde mit Tausenden von Ambri-Fans fotografiert. Othmar von Matt

Ambri hat sich ab Sommer 2022 auf die Mission Spengler-Cup-Sieg vorbereitet und seine Verstärkungsspieler in monatelangen Verhandlungen sehr präzise ausgesucht. Dazu kommt die Stärke des Vereins, sich auf ein einzelnes Spiel oder ein Turnier zu konzentrieren, wie Lombardi betont. Das hat auch Mattia Croci-Torti bemerkt, Trainer des FC Lugano. Er sah zwei Spiele in Davos. «Was mir besonders auffiel, war die unglaubliche Konzentration der Spieler und des Personals», sagt er im Buch. «Man konnte es in ihren Augen sehen.»

Ambris Sieg erinnert Türkyilmaz an Argentiniens WM-Titel

Ähnliches stellt die Tessiner Fussballlegende Kubilay Türkyilmaz fest. Der entscheidende Penalty für Ambri habe bei ihm «die gleichen Emotionen» geweckt wie sein Treffer zum 1:1 an der Fussball-Europameisterschaft 1996 im Wembley gegen England, sagt er. Die Art und Weise von Ambris Auftritt erinnere ihn an Argentiniens Weltmeistertitel in Katar: «Das ist alles eine Frage der Einstellung.»

Ein wichtiger Baustein waren die Ambri-Fans, die Davos zu Tausenden bevölkerten. «Die Atmosphäre in der Eishalle war der Wahnsinn», sagt Langnaus Verstärkungsspieler Vili Saarijärvi. Auch Ambris kanadischer NHL-Spieler Alex Formenton staunte über den Strom von Menschen in blau-weissen Schals, der nicht zu versiegen schien.

Selbst im Halbfinale gegen Gastgeber Davos haben sie deutlich Überhand. Nach dem 5:0 singen sie «La Montanara», die «emotionalste Sporthymne», die er kenne, wie Gianola schreibt. Sie ertönt nur, wenn Ambri siegt.

Stunden später, 14:47 Uhr: Ambris Integrationsfigur Inti Pestoni nimmt Anlauf zum entscheidenden Penalty. Prag wie Ambri haben je einen Penalty versenkt. «Bis zum Schluss wusste ich nicht, wen ich für den letzten Penalty aufstellen sollte», erzählt Cereda. «Dann habe ich mir gesagt: Ich schicke Inti rein.» Pestoni stammt aus Ambri, ist direkt neben der alten Valascia aufgewachsen.

Pestoni läuft an, zieht einen Bogen nach links, korrigiert in die Mitte – und schiebt den Puck zwischen den Schoner von Prags Torhüter Jakub Kovar ins Netz. Der Jubel im Eisstadion von Davos ist grenzenlos. «La Montanara» ertönt zum vierten Mal nach dem vierten Sieg. Ein Happy End.

Ein Happy End? Eine Frage bleibt: Gibt es auch in der Meisterschaft eines? Cereda forcierte am Spengler Cup die erste Linie über Gebühr, liess fast nur mit drei Linien spielen. Das führte danach zu Spannungsabfall und geistiger Müdigkeit. Die Spitzenkräfte wirken teilweise ausgelaugt, die Spielerdecke ist dünn.

Ambri verliert seine letzten sechs Heimspiele allesamt. Und auch am Dienstag in Davos läuft alles lange gegen die Leventiner. In den letzten vier Minuten drehen sie aber einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Damit ist klar: Ambri sichert sich definitiv den Ligaerhalt. Und ist vor den letzten zwei Spielen mit nur zwei Punkten Rückstand auf Lugano, Kloten und den SC Bern plötzlich wieder voll im Rennen um die Pre-Playoffs.

Kommt Ambri gerade nochmals rechtzeitig in Form? Am Donnerstag jedenfalls folgt das heisseste Derby seit 2006. Damals gewann Lugano den Playoff-Viertelfinal nach einem 0:3-Rückstand noch 4:3.