Eishockey Wird DiDomenico zum Problemspieler, ist Bern verloren So lange der neue Bern-Trainer Toni Söderholm Ruhe bewahrt, hat der SCB gute Chancen mindestens die Pre-Playoffs zu erreichen. Klaus Zaugg 31.01.2023, 05.00 Uhr

Der SCB taumelt vom 8.Platz aus in die letzten zehn Runden. Erinnerungen werden wach an die letzte Saison, als sogar die Pre-Playoffs (11.) verspielt worden sind. Ein Hockeykonzern, der fast 60 Millionen im Jahr umsetzt und in seinem Selbstverständnis ein Bayern München des Hockeys sein möchte, kann mit der laufenden Saison nicht zufrieden sein. Die durchzogenen sportlichen Darbietungen haben finanzielle Auswirkungen: Pro Partie fehlen im Vergleich zur Zeit vor Corona fast 1000 zahlende Zusehende. In der Kasse fehlen deshalb über drei Millionen Einnahmen.

Ein nachdenklicher SCB-Trainer Toni Söderholm. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zug, 27. Januar 2023)

Die Kantonsrivalen Langnau (12.) und Biel (2.) sind auf Kurs. Sie können die auftretenden Probleme laufend mit ein paar Handgriffen lösen. Der SC Bern ist hingegen eine ewige Baustelle – aus eigenem Verschulden. Über alle sechs Positionen gerechnet hat der SCB die schwächsten Ausländer der Liga. Das ist in einer so ausgeglichenen Meisterschaft fatal.

Weil SCB-Sportchef Andrew Ebbett zwei untaugliche ausländische Verteidiger verpflichtet hat, fehlt dem SCB-Spiel ein zentrales Element: Das rasche Umschalten von Defensive auf Offensive. Cody Goloubef ist ein braver, limitierter Mitläufer (40 Spiele/10 Punkte) und Eric Gélinas war schon bei seiner Ankunft nicht fit und hat erst 13Spiele bestritten.

Da nach dem Ausfall von Romain Loeffel nur noch ein Verteidiger einen Angriff auszulösen vermag (Ramon Untersander) ist der Trainer inzwischen gezwungen, auf defensives Schablonenhockey umzustellen. Was dazu führt, dass Chris DiDomenico, der flamboyante offensive Leitwolf und taktische Freidenker, der zeitweise Liga-Topskorer war, in den letzten fünf Partien keinen einzigen Skorerpunkt mehr buchte. Sollte sich seine Leidenschaft in «Frustrationsenergie» verwandeln und er zum Problemspieler werden, ist der SC Bern verloren.

Erschwerend wirkt sich das Festhalten an einem Trainer aus, der in der letzten Saison versagt hatte und trotzdem aus reiner Eitelkeit («wir wissen es besser als alle!») im Amt belassen wurde. Anfang November musste Johan Lundskog dann doch durch den deutschen Nationaltrainer Toni Söderholm ersetzt werden.

So ist nun der finnische SCB-Trainer während einer der ausgeglichensten Meisterschaften der Geschichte (zwei Siege trennen Platz 7 und 13) damit beschäftigt, sein System einzuschulen und Ordnung im taktischen Fadenkörbchen zu schaffen: Der SCB als ewige Baustelle. Dass die Berner trotzdem gute Chancen haben, mindestens die Pre-Playoffs (10.) zu erreichen, mag zeigen, wie viel Substanz trotz allem in der Mannschaft steckt.

Ruhe ist bei SC Bern jetzt erste Bürgerpflicht

Dem neuen Trainer kommt in der schwierigen Situation die zentrale Rolle zu. Einer seiner meisterlichen Vorgänger erklärte einmal im kleinen Kreis sein Erfolgsrezept so: «Du musst die Cheerleader aus dem Bärengraben verbannen.» Was er damit meinte: Der Bärengraben ist der Kabinenvorraum im Stadion. Weil der SCB so wichtig ist, gibt es zu viele Einflüsterer (= Cheerleader) im näheren und weiteren Umfeld des Teams.

Es hilft dem SCB deshalb, dass Toni Söderholm das SCB-Innenleben aus seiner Zeit als Spieler kennt (2005 bis 2007) und im Wesen und Wirken an einen Stoiker mahnt. Ein Stoiker ist ein Trainer, der mit emotionaler Selbstbeherrschung sein Los akzeptiert und mit Gelassenheit und Seelenruhe seiner Arbeit nachgeht.

Ruhe ist intern auch deshalb erste Bürgerpflicht beim SCB, um den hoch talentierten jungen Torhüter nicht weiter zu verunsichern. Philip Wüthrich (25) ist statistisch nur noch die Nummer zwölf der Liga. Beginnt er zu zweifeln, zerbricht die SCB-Defensive. Dem stark von Kari Jalonen beeinflussten neuen SCB-Trainer hilft eine bemerkenswerte Philosophie, um auf der Kommandobrücke der Hockey-Titanic die Ruhe in aufgewühlten Gewässern zu bewahren: «Ich schaue die Tabelle nicht an.»

Er sagt, er wisse nicht, auf welchem Platz der SCB aktuell liege. «Wir haben zwar eine Tabelle in den Katakomben, die stets nachgeführt wird. Aber da wende ich immer den Blick ab. Was bringt es mir, wenn ich weiss: Oh, wir spielen morgen gegen den Elftplatzierten, da brauchen wir unbedingt drei Punkte! Nichts bringt es mir. Also blende ich es aus.» Aber am 4. März muss er die Tabelle doch betrachten. Dann wird nach dem 52. Spiel abgerechnet.

