Eishockey Unglaublich: Der EV Zug steht vor dem Kollaps und siegt dennoch 6:4 Nach acht Minuten führt Ambri-Piotta mit 4:0. Doch die Zuger hatten auf dieses Handicap eine Antwort bereit. René Barmettler, Ambri 27.11.2021, 22.24 Uhr

27.11.2021; Ambri; Eishockey National League - HC Ambri-Piotta - EV Zug; Fabrice Herzog (Zug) jubelt



(Marusca Rezzonico/freshfocus) Marusca Rezzonico / freshfocus

Der Ärger der Zuger über den verpassten Drei-Punkte-Sieg gegen Langnau (3:2 n. V.) vom Vortag war gross. «Wir haben noch nichts gelernt und wieder einen unnötigen Punkt verloren», ärgerte sich der schwedische Topskorer Anton Lander. «Jetzt müssen wir in Ambri eine Reaktion zeigen.» Der Center trat die Reise am Samstag jedoch nicht an. Eine Verletzung, die er am Morgen verspürte, wurde im Spital als nicht gravierend taxiert, und dürfte dem EVZ nicht lange fehlen.

Doch was seine Teamkameraden zu Beginn in der Leventina boten, war schier unbeschreiblich schlecht. Sie kollabierten richtiggehend nach dem ersten Scheibeneinwurf des Abends. Bereits nach 27 Sekunden lag der Puck im Netz von EVZ-Goalie Luca Hollenstein. Elias Bianchi, der am vorangegangenen Samstag sein 500. Spiel für Ambri bestritten hatte, traf aus unmöglichem Winkel zum 1:0. 16 Sekunden später liessen sich die Zuger erneut übertölpeln, Johnny Kneubuehler schoss zum 2:0 ein. Wenig später reagierten die Leventiner wiederum schneller, als ein Puck von der Bande zurück vor das Zuger Tor sprang, Dominic Zwerger traf zum 3:0. 6:13 Minuten stand auf der Uhr, und Hollenstein hatte bereits Feierabend. Aber auch Leonardo Genoni ging es nicht besser: Nach 107 Sekunden musste er sich bezwingen lassen, André Heim verwertete seinen Abpraller zum 4:0. Der kolossale Fehlstart der Zentralschweizer war perfekt.

Und doch liessen sie sich nicht unterkriegen. Vor dem 0:4 vermasselte Jan Kovar das 1:3, in dem er das leere Tor verfehlte und nur den Pfosten traf. Besser machte es Jérôme Bachofner in der 16. Minute, dank seinem Nachstochern konnten die Zuger ein erstes Erfolgserlebnis feiern. Und es blieb nicht bei einem Strohfeuer. Wie verwandelt kehrten die Spieler von Trainer Dan Tangnes auf das Eis zurück. Nach 14 Sekunden jubelte Captain Kovar: Im Nachstochern traf er zum 2:4. Und gut zwei Minuten später sah sich Ambri-Trainer Luca Cereda zu einer Auszeit genötigt. Plötzlich war es ruhig in der Festhütte Gottardo-Arena. Carl Klingberg hatte sich energisch durchgesetzt und Sven Leuenberger, der in diesem Sturmblock Lander ersetzte, vollstreckte zum 3:4.

Nun war Zunder in dieser verrückten Partie. Die Zuger brachten sich wegen einiger Strafen um die Chance, den Tessiner noch vehementer auf den Leib zu rücken. Dennoch wäre der Ausgleich noch vor der zweiten Pause möglich gewesen. Doch Kovar vergab wieder einmal eine aussichtsreiche Gelegenheit (37.).

Ambri-Piotta – Zug 4:6 (4:1, 0:2, 0:3)

Gottardo-Arena. – 6212 Zuschauer. – SR Hebeisen/Vikman.

Tore: 1. (0:29) Bianchi (Isacco Dotti) 1:0. 1. (0:44) Kneubuehler (Fohrler) 2:0. 7. Zwerger (Regin) 3:0. 9. Heim (Fohrler) 4:0. 16. Bachofner (Schlumpf) 4:1. 21. (20:14) Kovar (Suri) 4:2. 23. Leuenberger (Klingberg) 4:3. 46. Zehnder 4:4. 48. Herzog 4:5. 59. Müller (Herzog) 4:6.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 7-mal 2 Minuten gegen Zug.

Ambri-Piotta: Conz (ab 48. Ciaccio); Isacco Dotti, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Fischer, Hächler; Pezzullo; McMillan, D’Agostini, Grassi; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Regin, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi; Incir.

Zug: Hollenstein (ab 7. Genoni); Hansson, Schlumpf; Djoos, Gross; Kreis, Cadonau; Wüthrich; Suri, Kovar, Martschini; Bachofner, Leuenberger, Klingberg; Herzog, Müller, Zehnder; De Nisco, Neumann, Allenspach.

Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Simion, Senteler, Lander (verletzt).