Eisschnelllauf Livio Wenger wird Vizeeuropameister: «Ich wusste: Das wird heute was!» Eisschnellläufer Livio Wenger aus Schenkon wird Vizeeuropameister und schreibt Schweizer Sportgeschichte. Dieser Erfolg gelingt ihm trotz der Nachwirkungen seiner Corona-Erkrankung. 13.01.2022

Nach 16 Runden hat es Livio Wenger geschafft: Er gewinnt die Silbermedaille im Massenstart bei den Europameisterschaften im holländische Heerenveen. Damit schreibt Livio Wenger aus Schenkon Schweizer Sportgeschichte. Er gewinnt als erster Schweizer Einzelläufer eine Medaille an einer internationalen Meisterschaft im Eisschnelllauf.

Livio Wenger beim 5000-Meter-Rennen bei den Europameisterschaften. Bild: EPA (Heerenveen, 8. Januar 2022)

Trotz konditioneller Probleme als Folge einer Corona-Erkrankung wusste der 28-Jährige, sein Niveau ist gut genug, um vorne mitzulaufen. «Ich war wegen Corona verunsichert, aber am Renntag bin ich aufgestanden und habe gewusst: Das wird heute was!» Auch als Wenger schon nach zwei Runden müde wurde, das Gefühl eine Medaille holen zu können, blieb.

Corona-Erkrankung wirft Wenger zurück

Anfang Dezember wurde Wenger in Salt Lake City beim Weltcup positiv getestet. Die Erkrankung hat ihn mehr zurückgeworfen, wie er sich das so kurz vor Olympia gewünscht hätte. Während seine Teamkollegen weiter nach Kanada zum nächsten Weltcupanlass fuhren, musste Wenger in Quarantäne. Er verpasste die Rennen und damit die Möglichkeit sich für seine dritte Disziplin, die 1500 Meter, für Olympia zu qualifizieren.

Die Symptome waren bei Wenger stark und er spürt bis heute die Nachwirkungen. Die Trainingssituation war zunächst schwierig. Noch topfit im Sommer geriet er schon nach kurzen Trainingseinheiten aus der Puste. Ein normales Training war erst wieder zum Beginn des neuen Jahres möglich.

Nicht nur körperlich, auch mental war es eine herausfordernde Zeit für Wenger. Sein Umfeld habe ihm zwar Mut gemacht, aber letztlich könne sich niemanden in seinen Körper reinfühlen, bemerkt er.

«Ich hatte Angst. Nicht nur, weil Olympia auf dem Spiel stand, sondern weil es um meine Gesundheit ging. Vier Jahre arbeitet man auf das Ziel Olympia hin und auf einmal ist das nicht mehr das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man gesund bleibt.»

Taktisch perfektes Rennen bringt die Silbermedaille

An der EM am vergangenen Wochenende fiel eine Riesenlast von seinen Schultern. Zunächst startete er über die 5000 Meter. «Das war eines meiner schlechtesten Rennen der letzten Jahre und trotzdem eines der wertvollsten für mich», erzählt er. Das Rennen war wichtig, um wieder in den Rhythmus zu kommen, auch wenn die Kraft noch fehlte. Zehn Sekunden verlor er auf Athleten, die er normalerweise schlagen könnte. Doch er hat das Rennen geschafft und sich durchgekämpft, darauf ist er stolz.

Livio Wenger an den Europameisterschaften in Holland. Bild: Getty (Heerenveen, 8. Januar 2022)

Mit Selbstvertrauen startete er im Massenstartrennen, bei dem es für Wenger um die Medaillen ging. Vollständig erholt war er von der Höchstleistung des Vortags jedoch noch nicht. Die Beine waren schwer und so aktiv zu laufen wie sonst war nicht möglich. Er hielt sich während des Rennens zurück und wartete auf den Schluss, um in den letzten drei Runden in einer guten Position zu sein. «Taktisch war dieses Rennen perfekt», meint er zu seiner Leistung.

Grosse Ambitionen für die Olympischen Spiele

Auf die EM-Medaille soll eine olympische folgen, das ist Wengers Hauptziel. In Pyeongchang 2018 erreichte er bereits den vierten Platz. «Damals wollte ich eine gute Platzierung. Das hat sich jetzt sicher geändert. Wenn ich in einem Massenstartrennen an den Start gehe, laufe ich um die Podestplätze mit.

Ich habe es oft bewiesen, dass ich es kann, warum nicht auch bei Olympia?»

Vor zehn Jahren wechselte er vom Inlineskating aufs Eis. Mittlerweile ist er ein erfahrener Eisschnellläufer, der sich gut im Feld bewegen und seine Kräfte optimal einteilen kann. Der Massenstart ist Wengers beste Disziplin. Aber auch auf den 1500 und 5000 Meter hat er Fortschritte gemacht. Ein bisschen enttäuscht sei er schon gewesen, nicht auch auf den 1500 Meter in Peking qualifiziert zu sein, denn eine Top-10-Platzierung wäre möglich gewesen. Nun sieht er es aber positiv: Mehr Regenerationszeit zwischen den 5000-Meter und dem Massenstart hat auch seine Vorteile.

Vor dem Abflug nach Peking stehen noch zwei Trainingswochen in Inzell auf dem Programm, ausserdem feiert er in einer Woche seinen 29. Geburtstag. Besonderes vor habe er aber nicht, sein Fokus gilt Olympia.

Silber geht an Livio Wenger (links), Bart Swings aus Belgien gewinnt Gold und der Russe Ruslan Zakharov Bronze (rechts). Bild: AP (Heerenveen, 9. Januer 2022)

