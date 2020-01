Eleke muss wohl beim FCL bleiben - Al Ahly Kairo hat kein Interesse mehr Im Vergleich zum Luzerner Trainingsstart am Freitag hat Blessing Eleke heute Sonntag in der Übungseinheit mit dem neuen Trainer Fabio Celestini einen motivierten Eindruck hinterlassen. Daniel Wyrsch 05.01.2020, 17.03 Uhr

Bleibt Blessing Eleke dem FC Luzern zumindest bis Ende Sommer treu?

Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 3..Januar 2020)

Blessing Eleke ist eigentlich ein Schlüsselspieler des FC Luzern. In der vergangenen Saison hatte der 23-jährige Stürmer noch 13 Ligatore für die Innerschweizer geschossen. Doch in der laufenden Spielzeit harzt es beim Nigerianer. Lediglich 2 Treffer erzielte er in der Vorrunde der Meisterschaft, dazu das wichtige 1:0-Siegtor im Cup-Achtelfinal gegen die Grasshoppers.

Rote Karte gegen Zürich, beim 2:1-Sieg über Basel auf der Bank

Eleke wirkte oft unmotiviert. Der Tiefpunkt war die rote Karte für ein brutales Foul von hinten im Spiel beim FC Zürich (0:3) am 23. November. Der FCL-Problemprofi bekam dafür zwei Spielsperren. Als er im letzten Match der Vorrunde zu Hause gegen Basel wieder spielberechtigt war, liess ihn der damalige Trainer Thomas Häberli auf der Bank. Luzern ohne Eleke kämpfte und besiegte Basel 2:1 - nach zuvor sechs Liga-Pleiten hintereinander.

Zum Start in die Rückrundenvorbereitung am Freitag hat der FCL mit Fabio Celestini bekanntlich einen neuen Coach bekommen. Doch Blessing Eleke wirkte im Training immer noch unkonzentriert. Heute Sonntagvormittag präsentierte er sich in der Übungseinheit auf dem Kunstrasen im Krienser Kleinfeld jedoch agiler und motivierter. Der kräftige Angreifer schoss auch einige schöne Tore.

Ex-Luzern-Trainer Weiler erklärt die Situation

Vielleicht hat es damit zu tun, dass Al Ahly Kairo kein Interesse mehr am FCL-Stürmer hat. Ex-Luzern-Trainer René Weiler beantwortete in Kairo unsere Anfrage kurz und bündig: «Das Thema Eleke ist erledigt.» Warum Weiler und dessen ägyptischer Arbeitgeber plötzlich nicht mehr an Eleke interessiert sind, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Vermutlich liegt die Abkehr von Al Ahly an den finanziellen Forderungen von FCL-Sportchef Remo Meyer. Dieser hatte den Nigerianer vor eineinhalb Jahren für 1 Million Franken vom FC Ashdod in Israel gekauft. Noch immer würde Meyer den Spieler wohl gerne für das drei- bis vierfache weiterverkaufen. Das Transferfenster ist noch bis Ende Januar geöffnet. Eleke hat in Luzern einen Vertrag bis Sommer 2022. An Celestini liegt es nun, den Spieler wieder in die Erfolgsspur zu bringen.