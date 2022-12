Nati muss nach Serbien - folgt Boykott gegen Weissrussland?

EM-Qualifikation Xhaka und Shaqiri müssen für das EM-Qualispiel gegen Weissrussland nach Serbien reisen – folgt nun der Boykott der Nati? Trotz des Krieges gegen die Ukraine darf Weissrussland an der EM-Qualifikation teilnehmen - und ist Gegner der Schweizer Nati. Das Spiel am 25. März 2023 soll auf neutralem Boden stattfinden, aber ausgerechnet in Serbien. Der Ärger in der Schweiz ist gross. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 23.12.2022, 10.55 Uhr

Gut zwei Wochen ist es her, seit sich die Schweizer Nationalmannschaft von der WM-Bühne verabschiedet hat. Die Nachwirkungen dieses desaströsen 1:6 im Achtelfinal gegen Portugal waren heftig. Doch kaum sind sie verebbt, folgt bereits der nächste Nati-Ärger.

Im Zentrum steht der Auftakt der EM-Qualifikation am 25. März 2023. Es ist das erste Nati-Spiel nach der WM. Gegner ist ausgerechnet Weissrussland. Ein Land also, das längst nicht mehr nur ein Verbündeter von Wladimir Putins Russland ist, sondern selbst Kriegspartei. In dieser Woche wurde in Gesprächen deutlich, dass sich Russland ein noch stärkeres Eingreifen der Weissrussen wünscht.

Das Fussball-Nationalteam von Weissrussland ist trotz des Krieges gegen die Ukraine von der Uefa zur EM-Qualifikation zugelassen. Die Heimspiele muss es auf neutralem Terrain austragen. Die Spiele in der Nations League (hier gegen Aserbaidschan am 3. Juni 2022) absolvierte es in Serbien. Srdjan Stevanovic / Getty Images Europe

Während die Russen wegen ihres Angriffkriegs gegen die Ukraine im Fussball von sämtlichen internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen wurden, sind die Sanktionen gegen Weissrussland bis anhin milde. Am 3. März 2022, als kurz nach Kriegsbeginn, verfügte die Uefa, dass Weissrussland internationale Heimspiele auf neutralem Boden und ohne Zuschauer austragen muss. Mehr nicht.

Ändert sich das jetzt? Nein. Die Uefa sieht weiterhin von härteren Massnahmen ab. Auf Anfrage von CH Media schreibt der Europäische Fussballverband: «Seit März 2022 beobachtet die Uefa die Situation kontinuierlich, weitere Entscheidungen können bei Bedarf getroffen werden.» Interessant: Das Internationale Olympische Komitee schloss Sportlerinnen und Sportler von Weissrussland ebenfalls aus. So durfte Weissrussland beispielsweise nicht an der Eishockey-WM teilnehmen.

Qualifikation zur EM 2024 Die Schweizer Spiele 25.3.2023: Weissrussland-Schweiz

28.3.2023: Schweiz-Israel

16.6.2023: Andorra-Schweiz

19.6.2023: Schweiz-Rumänien

9.9.2023: Kosovo-Schweiz

12.9.2023: Schweiz-Andorra

12.10.2023: Israel-Schweiz

15.10.2023: Schweiz-Weissrussland

18.11.2023: Schweiz-Kosovo

21.11.2023: Rumänien-Schweiz

Der mögliche Spielort? Serbien

Das bedeutet: Stand jetzt müsste die Fussball Nati im März 2023 gegen Weissrussland antreten. Womit wir zur Frage kommen: Wo würde das Spiel Weissrussland-Schweiz stattfinden, wenn es denn tatsächlich stattfinden wird? Es gibt nur wenige Länder, die ein weissrussisches Fussball-Nationalteam auf ihrem Territorium spielen lassen würden. Eines davon ist Serbien. Alternativen wären Ungarn oder Zypern.

Im serbischen Novi Sad absolvierte Weissrussland bereits seine drei Heimspiele in der Nations League im vergangenen Juni. Nun bestätigt die Uefa gegenüber CH Media, dass auch die Spiele in der EM-Qualifikation in Serbien stattfänden, sollte es nicht noch zu einem Ausschluss kommen.

Ausgerechnet Serbien also. Nach allem, was in den WM-Spielen 2018 und 2022 zwischen den Serben und der Schweiz passiert ist, überrascht diese Entscheidung der Uefa ziemlich. Umso mehr, als auch der Kosovo in dieser Gruppe I der EM-Qualifikation spielt. Die Kosovaren müssten demnach am 19. Juni 2023 in Serbien gegen Weissrussland antreten. Mit Blick auf die politischen Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo ist das eigentlich undenkbar.

Granit Xhaka jubelt nach dem 3:2-Sieg an der WM über Serbien mit dem seines Teamkollegen Ardon Jashari - eine subtile Hommage an den kosovarischen Freiheitskämpfer Adem Jashari? Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ärger beim Schweizerischen Fussbalverband

Wie aber steht man beim Schweizerischen Fussballverband zu dieser Entscheidung der Uefa? Um eine Stellungnahme gebeten, sagt SFV-Kommunikationsdirektor Adrian Arnold zu CH Media: «Die Uefa hat mitgeteilt, dass das Heimspiel von Weissrussland gegen unsere Nationalmannschaft in Novi Sad/Serbien ausgetragen werden soll, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.»

Mehr sagt der SFV nicht. Dies wiederum bestätigt, was Insider gegenüber CH Media sagen: Der SFV ist ziemlich verärgert über diese Uefa-Entscheidung. Will es jedoch zum jetzigen Zeitpunkt vermeiden, mit Kommentaren Öl ist Feuer zu giessen. Auf die Frage, ob die Sicherheit für Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri oder Ardon Jashari bei einem Spiel in Serbien gewährleistet werden könne, schreibt die Uefa lediglich: «Weitere Kommentare geben wir derzeit nicht ab.»

Folgt der Boykott?

Womit die Frage auftaucht: Wird der SFV bei der Uefa einen Boykott von Weissrussland fordern? Zur Erinnerung: Kaum begann der russische Angriffskrieg im letzten Februar hielt der SFV fest, dass es während des Krieges ausgeschlossen ist, gegen russische Teams zu spielen. Dies auch wegen des Hintergrunds, dass die Schweizer Fussballerinnen an der EM im vergangenen Sommer gegen Russland hätten antreten müssen.

Legt der Verband nun auch im Bezug auf Weissrussland die Zurückhaltung ab und fordert einen Ausschluss. Stand heute ist dies nicht der Fall. Warum? Aus gut informierten Kreisen ist zu vernehmen, dass der SFV abwartet, weil Weissrussland nicht der erste Aggressor in diesem Krieg ist. Dies sei, völkerrechtlich betrachtet, ein entscheidender Unterschied. SFV-Kommunikationsdirektor Arnold sagt zu CH Media: «Wir beobachten die Situation laufend.» Es ist denkbar, dass der SFV die Situation zu Beginn des Jahres 2023 neu analysiert und auf die Uefa zugeht.

Es wäre ein eleganter Ausweg, um die unliebsame Reise nach Serbien doch noch zu verhindern.

