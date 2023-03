Handball-Nati kassiert gegen Ungarn eine deutliche Niederlage

EM-Qualifikation Chancenlos: Handball-Nati kassiert gegen Ungarn eine Packung Die Handball-Nati verliert auch die zweite Partie in dieser Woche gegen Ungarn. Beim 27:36 bleiben die Schweizer chancenlos. Dennoch sind die Chancen auf eine EM-Qualifikation weiterhin intakt. Gabriel Vilares 12.03.2023, 18.55 Uhr

Die Handball-Nati findet nur selten einen Weg an der ungarischen Defensive vorbei. Bild: Boglarka Bodnar/ EPA

Ernüchternd. Chancenlos. Ideenlos. Auch im zweiten Aufeinandertreffen innert vier Tagen erweist sich Ungarn für die Handball-Nati im Rahmen der EM-Qualifikation als eine Nummer zu gross. Am Donnerstag schnupperte die Schweiz in Schaffhausen zeitweise an einem Coup, am Sonntag musste die Equipe von Michael Suter die Heimreise mit einer Packung antreten.

Bereits zu Beginn der Woche war allen Schweizer Akteuren klar, dass sich das Unterfangen Punktgewinn gegen den WM-Viertelfinalisten Ungarn als extrem knifflig erweisen würde. Auswärts würde die Aufgabe noch etwas komplizierter. Dennoch wolle man das Topteam aus Mitteleuropa «ärgern», liess der Nati-Coach vor der Partie verlauten.

«Uns hat der Glaube gefehlt»

Aber der Favorit gab sich vor heimischer Kulisse keine Blösse, unterhielt die 5500 Anhänger bestens mit Offensivspektakel. Die Schweiz lag rasch einmal mit 1:4 im Hintertreffen. «Wir haben zu schnell den Kopf hängen gelassen. Das darf nicht passieren. Uns haben die Konstanz und der Glaube gefehlt», konstatierte Captain und Torhüter Nikola Portner.

Oft suchte die Schweiz den Weg durch die Mitte, oft gab es im ungarischen Block kein Durchkommen. Ohne an die Leistungsgrenze zu gelangen, zogen die Mitteleuropäer davon, führten zur Halbzeit komfortabel 16:10. «Es gibt nicht viel schönzureden. Wir waren über weite Strecken chancenlos», meinte Michael Suter.

Die Nati vermochte sich auch im zweiten Durchgang nicht zu steigern. Weil die Ungarn in den Schlussminuten den Fuss etwas vom Gaspedal nahmen, blieb die Pleite zumindest einstellig. Immerhin entpuppte sich Felix Aellen als Lichtblick. In seinem zweiten Auftritt im Nationaldress erzielte der 19-jährige Rückraumspieler des BSV Bern fünf Treffer und war zusammen mit Lucas Meister bester Torschütze bei den Schweizern.

Alles in den eigenen Händen

Trotz Niederlage verbleibt die Nati mit vier Punkten nach vier Spielen auf dem 2. Gruppenrang, der zur EM-Teilnahme in Deutschland berechtigt. Dies, weil sich im Parallelspiel Litauen mit 35:27 gegen Georgien durchgesetzt hat. Beide Equipen, auf welche die Schweiz noch treffen wird, haben je zwei Zähler auf dem Konto.

Die Schweiz hat in den beiden verbleibenden Partien noch alles in den eigenen Händen. Die Equipe von Michael Suter wird in die Auswärtspartie am 26. April gegen Georgien und vier Tage später im Heimspiel gegen Litauen als klarer Favorit ins Spiel gehen. «Es sollen keine Ausreden gelten. Wir wollen dort alles klarmachen.»