EM-Qualifikation Nati-Gala zum Auftakt: Orkan Steffen zerzaust Weissrussland und schreibt Geschichte Die Schweizer Fussball-Nati schüttelt das letzte bisschen Tristesse nach dem bitteren WM-Aus gegen Portugal ab. Und einer, der sonst selten im Rampenlicht steht, wird beim 5:0-Sieg zur grossen Figur: Hattrick-Schütze Renato Steffen. François Schmid-Bechtel, Novi Sad Jetzt kommentieren 25.03.2023, 21.05 Uhr

Die EM-Quali beginnt für die Fussball-Nati mit einem Moment des Schreckens. Ruben Vargas spielt einen katastrophalen Fehlpass, was Jewgeni Jablonski in eine vorzügliche Abschlussposition bringt. Doch der weissrussische Offensivspieler trifft in der 2. Minute nur die Latte.

So hatte sich der Schweizer Nati-Trainer Murat Yakin den ersten Auftritt seines Teams in diesem Jahr nicht vorgestellt. Souverän und überzeugend solle seine Mannschaft in dieser EM-Qualifikation auftreten, so Yakin. Schliesslich ist sie der absolute Favorit auf den Gruppensieg. Eine Einschätzung, die auch Yakin teilt. «Wir haben mehr Qualität als unsere Gegner», sagte er vor der Auftaktpartie in Novi Sad.

In Serbien interessiert sich kaum jemand für Xhaka

Apropos Novi Sad. Die Befürchtung, es könnte sich ein unerfreulicher Zwischenfall ereignen, wenn die Schweizer Fussballer nach Serbien reisen, bewahrheiteten sich auch am Spieltag nicht. Wie schon am Freitag, als die Nati in Belgrad gelandet ist und sich danach in ein Luxusressort in der Nähe der zweitgrössten Stadt Serbiens zurückzog, interessierte sich kaum jemand für Granit Xhaka und seine Kollegen. Auch nicht Menschen mit nationalistischer Gesinnung, die, so hatte man im Vorfeld befürchtet, im Captain der Schweizer Nati wegen dessen kosovarischer Herkunft so etwas wie einen Staatsfeind sehen.

Innerhalb wie auch um das archaische Stadion Karadjordje blieb es so ruhig, dass man meist nur einen Generator hörte, der irgendwo ausserhalb permanent brummte. Was natürlich auch daran lag, dass die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Und so bleibt der Lattenschuss nach Vargas’ Aussetzer die bis dato einzige brenzlige Situation für die Nati in Serbien.

Leere Ränge in Novi Sad. Keystone

Schliesslich besinnen sich die Spieler darauf, was ihr Trainer von ihnen fordert: «Souverän und überzeugend» zu spielen. Man erkennt in jedem Moment, welche Mannschaft die Nummer 12 und welche die Nummer 97 der Weltrangliste ist. Selbst wenn wichtige Spieler wie Xherdan Shaqiri, Breel Embolo und Fabian Schär verletzt fehlen.

Steffen wird zur grossen Figur

Der Unterschied ist bald ersichtlich. 4. Minute: Rodriguez auf Vargas, dessen Hereingabe setzt Itten an den Pfosten. Aber da ist einer, der an diesem regnerischen Abend noch zur ganz grossen Figur werden wird: Renato Steffen, der den Abpraller zum 1:0 verwertet.

Wenig später kombiniert sich die Schweiz wieder über die linke Seite durch. Das Duo Vargas/Xhaka harmoniert hervorragend. Dieses Mal ist es der Captain mit der flachen, scharfen Hereingabe, die zwar Weissrusslands Torhüter abwehrt, aber nur bis zu Steffen – 2:0 in der 17. Minute.

Doch die Show dieses quirligen, unberechenbaren Orkans vom FC Lugano ist damit noch nicht beendet. 29. Minute: Wieder ein Vorstoss über die linke Seite. Xhaka lanciert Rodriguez, der mit seinem Querpass Steffen findet – 3:0.

Drei Mal traf Renato Steffen gegen Weissrussland. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Es ist ja nicht so, dass Steffen in der Nationalmannschaft bislang zu den unangefochtenen Stammspielern zählte. An der WM beispielsweise kam der 31-Jährige in vier Spielen nur einmal zum Einsatz, für 31 Minuten im Spiel gegen Brasilien. Steffens Rolle in der Nati besteht darin, Lücken zu schliessen, wenn sich Lücken auftun. Meist auf dem Flügel, aber bei Bedarf auch mal als Aussenverteidiger. Ein Perpetuum mobile als eierlegende Wollmilchsau.

Noch seltener als in der Startformation ist Steffen bisher als regelmässiger Torschütze in der Nati aufgefallen. Vor seinem 30. Länderspiel, das er gegen Weissrussland bestritt, hatte er nur einmal für die Schweiz getroffen. Das war im Oktober 2021 beim 4:0 in Litauen. Und nun ein Hattrick, welch famose Geschichte.

Steffen wie Seppe Hügi 1960

Wobei Steffen tatsächlich so etwas wie Geschichte schreibt. Zwar gab es schon vor seinem grossen Auftritt 24 Mal einen Dreifachtorschützen in der Nati. Aber ein lupenreiner Hattrick, also drei Treffer in einer Halbzeit, wie das Steffen in Novi Sad gelungen ist, haben nur ganz wenige geschafft. Man muss in den Geschichtsbüchern weit zurückblättern, bis man zum letzten Schweizer Hattrick-Schützen gelangt.

1960 wars. 6:2 gewann die Schweiz gegen Frankreich. Und der Mann, der innerhalb einer Halbzeit drei Treffer erzielte, hiess Josef, Seppe oder Goldfüsschen Hügi. Der 1995 verstorbene Basler war zwischen 1951 und 1961 Nationalspieler und erzielte insgesamt 23 Tore.

Zurück in die Gegenwart. Was Yakin öffentlich nicht explizit forderte, die Nati aber leistete, war die Lust am Spiel. Und vor allem die Lust an Toren und die Bereitschaft, auch nach einem 3:0-Vorsprung nicht nachzulassen. Und so kommt auch Granit Xhaka kurz vor seiner Auswechslung noch zu seinem persönlichen Erfolgserlebnis, in dem er mit einem trockenen Distanzschuss das 4:0 erzielt.

Granit Xhaka traf zum 4:0. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Kurz darauf, in der 65. Minute, trifft einer zum 5:0, von dem wir noch viele weitere Glanztaten erwarten können: Zeki Amdouni. Dieser aufregende, erst 22-jährige Stürmer vom FC Basel, erzielt in seinem zweiten Länderspiel sein erstes Tor für die Schweiz. Beinahe selbstredend, dass die Vorarbeit von Xhaka kommt, der eine formidable Vorstellung abliefert.

Ein Geisterspiel gegen einen defensiven Gegner auf einem Rasen, der nicht Wimbledon-Standard hat und mit der Ungewissheit, ob man in Serbien willkommen ist – in dieser Gemengelage kann man nach dem 5:0 durchaus von einem vorzüglichen Start in die EM-Qualifikation reden. Auch wenn Weissrussland kein Gegner auf Augenhöhe ist.

