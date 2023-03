Das sind die Noten der Schweizer nach dem Spiel gegen Belarus

EM-Qualifikation Die Nati-Einzelkritik nach dem 5:0 gegen Weissrussland: Note 6 für den kleinsten und den mit der grössten Klappe Was für ein Auftakt in die EM-Qualifikation. Im serbischen Novi Sad bezwingt die Schweizer Fussball-Nati Weissrussland mit 5:0. Die Hauptrolle besetzt für einmal Renato Steffen mit einem Hattrick. François Schmid-Bechtel, Novi Sad Jetzt kommentieren 25.03.2023, 22.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schweizer bekundeten gegen Weissrussland keine Mühe. Renato Steffen (Mitte) traf gleich drei Mal. Keystone

Yann Sommer: Note 5

An das letzte Mal, als wir ihn im Tor des Nationalteams gesehen haben, erinnern wir uns nur in ganz schlechten Momenten. Mit einem 1:6 gegen Portugal verabschiedete sich die Nati von der WM. Welch ein Horror für einen Torhüter. Aber auch gegen Weissrussland hat der Bayern-Keeper gleich einen Schreckmoment, aber kein Déjà-vu, weil Vladimir Kwaschinski in der 2. Minute nur die Latte trifft. Danach hat Sommer quasi Alltag. Also wie bei Bayern nicht wahnsinnig viel zu tun. Aber das bisschen Arbeit erledigt zur allgemeinen Zufriedenheit.

Silvan Widmer: Note 4,5

Die rechte, wo Widmer verteidigt, ist offensiv weniger prägend als die linke Seite. Aber das liegt nicht an Widmer allein. Sondern auch an Remo Freuler, der ihn unterstützen sollte, es in Nottingham aber nicht mehr gewohnt ist, auf der Position des 8ers zu agieren. Kurz: Ein ordentlicher Auftritt, aber nicht mehr.

Manuel Akanji: Note 5

Der Start in die Partie ist nicht optimal. Zu viele seiner Pässe landen beim falschen Empfänger. Immerhin steigert er sich in dieser Hinsicht nach 20 Minuten markant. Und sonst? Sehen wir einen Akanji, der wegräumt, was wegzuräumen ist und das mit einer selbstbewussten, ja beinahe schon arroganten Attitüde eines Spielers von ganz grossem Kaliber

Nico Elvedi: Note 5

Es ist schwierig für einen Verteidiger zu glänzen, wenn er kaum gefordert wird. Immerhin: Die wenigen Fehlerchen, die sich die Schweizer leisten, bügelt meist Elvedi in bester Türsteher-Manier aus.

Ricardo Rodriguez: Note 5,5

Mitglied der fantastischen Drei von der rechten Seite. Dass er und Xhaka Fussball-Zwillinge sind, wissen wir seit dem U17-Weltmeistertitel 2009. Aber auch mit Vargas, dem dritten des Trios, klappt es immer besser. Die ersten drei Tore werden alle über die rechte Seite initiiert. Rodriguez ist es vorbehalten, Steffen das 3:0 zu servieren.

Ricardo Rodriguez leitete das 3:0 ein. Keystone

Remo Freuler: Note 4

Trainer Murat Yakin hat sich dafür entschieden, mit nur einem statt wie sonst häufig mit zwei defensiven Mittelfeldspielern zu agieren. Freuler kennt zwar die offensivere Position aus seiner Zeit in Bergamo. Aber in Nottingham ist für ihn vor allem verteidigen angesagt. Und so kommt er gegen Weissrussland kaum in die Gänge.

Denis Zakaria: Note 5,5

Eine Überraschung. Nicht Djibril Sow, der in der Hierarchie Zakaria überholt hat, sondern der Genfer steht in der Startformation. Dabei spricht das Momentum, von dem Murat Yakin so häufig spricht, nicht für Zakaria. In seinem Klub FC Chelsea spielte er letztmals am 12. Januar von Beginn weg. Aber Yakin will Zakaria in der Nati auch ein Stück weit wieder aufbauen. Und das gelingt. Zakaria schont sich in keiner Phase und macht ein richtig gutes Spiel.

Granit Xhaka: Note 6

Kein Jashari-Trikot, kein Doppeladler, keine Provokation und keine grossen Töne vom Mann mit der grossen Klappe. Und das in Serbien. Dafür aber eine absolute Top-Leistung. Bei drei Toren hat er die Füsse entscheidend im Spiel, das 4:0 erzielt er selbst. Man spürt: Der Mann hat auch gegen einen bescheidenen Gegner unglaublich viel Lust auf Fussball.

Grossartige Vorstellung von Granit Xhaka in Novi Sad. Keystone

Renato Steffen: Note 6

Normalerweise ist er Lückenfüller in der Nati. Aber für einmal gehört ihm die Hauptrolle. Steffen trifft bis zur 29. Minute dreimal. Ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass er in den 29 Länderspielen zuvor nur einen Treffer erzielt hat. Steffen sichert sich mit diesem lupenreinen Hattrick (drei Tore in einer Halbzeit) einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Dem letzten Spieler, dem dies gelungen ist, heisst Seppe Hügi. Und das war 1960.

Renato Steffen darf als Hattrick-Schütze den Matchball mit nach Hause nehmen. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ruben Vargas: Note 5

Sein grober Lapsus führt früh im Spiel zu erhöhtem Puls bei den Schweizern. Vargas hat Glück, dass die Weissrussen seine Offerte nicht annehmen. Danach aber zeigt er ziemlich viel Können und steht am Ursprung der ersten beiden Treffer.

Cedric Itten: Note 4,5

Für die WM wurde er nicht aufgeboten, letztmals in der Nati im Einsatz war er im November 2021, als sich die Schweiz gegen Bulgarien das WM-Ticket sicherte. Es ist ruhig geworden. Umso überraschender, dass ihm Yakin gleich von Beginn an Auslauf gab - als Zielspieler im Sturmzentrum. Aber irgendwie fanden die Kollegen nicht ihn, sondern Steffen. Immerhin: Beim 1:0 ist er beteiligt, weil sein Ablenker an den Pfosten zur Vorlage für Steffen wird.

Traf zum ersten Mal für die Schweiz: Zeki Amdouni. Keystone

Zeki Amdouni: Note 5

Er wird in der 58. Minute für Steffen eingewechselt, erzielt in seinem zweiten Länderspiel auf Vorarbeit von Xhaka sein erstes Tor und sagt hinterher: «Ich bin zuversichtlich, noch öfter für die Schweiz zu treffen.»

Noah Okafor: Note 4,5

In der 58. Minute kommt der Salzburg-Stürmer für Itten. Er hat bei Amdounis 5:0 die Füsse im Spiel. Abgesehen davon leidet er als Stürmer etwas darunter, dass die Schweizer danach den Fuss vom Gas nehmen.

Zur kurz im Spiel für eine Benotung:

66. Fabian Rieder für Xhaka.

66. Christian Fassnacht für Vargas.

82. Cédric Zesiger für Akanji.