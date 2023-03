Hanbdall-Nati verpasst Exploit gegen Top-Team Ungarn

EM-Qualifikation Viel Schmid, viele Tore – aber kein Exploit gegen Top-Team Ungarn Die Handball-Nati startet gegen den WM-Viertelfinalisten Ungarn fulminant. Für einen Heimsieg reicht es am Ende dennoch nicht. Die Schweiz unterliegt 32:37. Gabriel Vilares, Schaffhausen 09.03.2023, 21.30 Uhr

Andy Schmid (links) und die Schweizer Handball-Nati verliert das EM-Qualispiel gegen Ungarn. Bild: Keystone

Der Applaus von den Rängen ist gross, als Andy Schmid bei der Spielerpräsentation vor der Partie vom Speaker angekündigt wird. Alle Augen sind auf den 39-jährigen Spielmacher gerichtet. Nichts Neues für die Handball-Ikone. Dennoch ist der Donnerstagabend in Schaffhausen kein gewöhnlicher. Es ist das erste Spiel von Schmid im Nationaldress, seit bekannt ist, dass er im Sommer des kommenden Jahres Michael Suter auf dem Posten des Nationaltrainers beerben wird.

Dennoch lässt sich Andy Schmid nichts anmerken, tut das, was er eben für gewöhnlich tut. Er geht voran, reisst die Mannschaft mit, setzt mit den ersten beiden Schweizer Toren gleich eine Duftmarke. «Wir haben offensiv gepowert», meint Nati-Coach Suter nach Spielschluss.

Um im EM-Qualispiel gegen Ungarn, den WM-Fünften von 2021 zu bestehen, muss aber die gesamte Schweizer Equipe über sich hinauswachsen. Sie tut das in der Anfangsphase, führt zwischenzeitlich mit 17:14. Vor dem Pausentee gerät das Nati-Getriebe jedoch ein wenig ins Stocken. Bis zur Halbzeit drehen die Gäste das Spiel. 21:19 führen die Mitteleuropäer – es fallen überdurchschnittlich viele Tore.

Start in die 2. Halbzeit verschlafen

«Uns hat in dieser Phase ein wenig die Abgeklärtheit gefehlt. Wir hätten unsere Führung gar ausbauen können», so Suter. In der Pause habe man sich viel vorgenommen. Doch das Unterfangen Aufholjagd erleidet zum Start des zweiten Durchgangs bereits einen herben Dämpfer. Die Schweizer verschlafen den Start, kassieren gleich drei Tore, sind ihrerseits vor dem gegnerischen Gehäuse glücklos. «Die Ungarn waren eiskalt, haben es auf den Punkt gebracht, waren präzise und variantenreich.»

Nati-Coach Michael Suter versucht nach der Halbzeit immer wieder Impulse zu setzen. Eine Aufholjagd gelingt nicht mehr. Keystone

Auch weil bei Schmid, der bis zum Spielende sieben Tore auf dem Konto hat, sein Startfurioso nicht durchziehen kann, sich auch das ein oder andere Fehlzuspiel einschleicht, kommt die Nati nicht mehr ran. Der Exploit bleibt aus, die Enttäuschung ist gross.

Die 32:37-Niederlage hat keine grösseren Auswirkungen für die Schweiz. Mit vier Punkten belegt man nach wie vor den 2. Gruppenrang. Für die Qualifikation reicht möglicherweise gar der 3. Platz. Bereits am Sonntag steht für die Nati das nächste EM-Qualispiel auf dem Programm. In Tatabanya folgt gegen den gleichen Kontrahenten ein weiteres Kräftemessen.