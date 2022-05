Fussball Der FC Emmenbrücke vermiest dem FC Kickers Luzern die Party Im 2.-Liga-inter-Derby gewinnt der FC Emmenbrücke bei Kickers Luzern 2:1 und ist wieder im Aufstiegsrennen. René Barmettler 16.05.2022, 17.02 Uhr

Ensar Huruglica (rechts) luchst Kickers-Goalie Luca Bühlmann den Ball ab und erzielt das 2:0. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Mai 2022)

Eigentlich war alles angerichtet für eine Geburtstagsfeier. Festbänke auf der Wiese, eine gut gefüllte Sitztribüne: Jetzt noch ein Heimsieg gegen Favorit Emmenbrücke, und alles wäre perfekt gewesen. Sandro Villiger, Kickers-Mittelfeldspieler, feierte seinen 30. Geburtstag. Und er trug diesmal nicht wie üblich die Nummer zehn auf dem Rücken, sondern passend zu diesem Anlass die 30.

Als Villiger in der 80. Minute zu einem Foulpenalty anlief und zum 1:2 traf, kam nochmals Hoffnung auf, zumindest einen Punkt gegen den Aufstiegsanwärter und gegen den Abstieg zu holen. Doch es wurde nichts daraus, die abgebrühteren Gäste brachten die drei Punkte ins Trockene und vermiesten sozusagen die Party auf der Tribschenanlage.

Unglückliche Goalieaktion führt zur Vorentscheidung

Die Reserve von Kickers Luzern vier Runden vor Schluss beträgt noch immer fünf Punkte, akute Abstiegsgefahr besteht nach dieser jüngsten Niederlage noch keine. Trotzdem fiel es Trainer Faras Pour Hayavi alles andere als leicht, sich mit dem soeben Erlebten anzufreunden.

«Wir haben ein besseres Ergebnis in der ersten Halbzeit versäumt, da hatten wir klare Torchancen dazu.»

Ausserdem fiel die Vorentscheidung zum 0:2 auf eine Art und Weise, die ihm gar nicht gefiel. «Dieses Tor war ein Geschenk», taxierte Hayavi die Situation, in der sein Torhüter Luca Bühlmann im Fünf-Meterraum den Ball am Fuss führte und diesen durch Ensar Huruglica abluchsen liess. Dieser schob das Spielobjekt aus wenigen Zentimetern ein, Bühlmann liess sich fallen und länger pflegen. Eine Schiedsrichterfehlentscheidung war es wohl nicht, das Tackling sah jedenfalls nicht nach einer unfairen Aktion aus.

Trotzdem mochte Hayavi, der kürzlich seinen Vertrag mit dem Stadtluzerner Verein verlängert hatte, mit dem Team nicht zu hart ins Gericht gehen. «Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Auch gegen Emmenbrücke war nicht alles negativ, uns fehlte diesmal das Schlachtenglück.» Hayavi ist nun seit sechs Jahren Trainer beim FC Kickers Luzern, und seine Chancen, auch diesmal den Ligaerhalt zu schaffen, sind noch immer intakt.

FCE zwischenzeitlich vom Weg abgekommen

Eine vielversprechende Ausgangslage erspielte sich der FC Emmenbrücke, der zwischenzeitlich vom Weg abgekommen war. Nach der 1:4-Niederlage gegen Perlen-Buchrain und dem 1:1 in Brunnen drohten die Felle im Aufstiegsrennen davon zu schwimmen. Doch nach dem 2:1-Sieg in Luzern und der gleichzeitigen 0:3-Niederlage von Konkurrent Ascona gegen Ibach hat sich die Situation spürbar verbessert. Zweiter Platz und drei Punkte Vorsprung auf die Tessiner, doch noch gibt Emmenbrückes Trainer Meris Kazic keine Entwarnung:

«Wir brauchen noch vier Siege, das Ganze dauert einen Monat, noch sind wir nicht durch.»

Die sogenannten englischen Wochen hätten an den Kräften gezehrt, beim 1:1 in Brunnen trat der FCE nur mit zwölf gesunden Spielern an, während der Gegner fünf Wechsel tätigen konnte. «Der Druck auf unseren Schultern war gross, doch nun sind wir gestärkt aus dieser Situation herausgekommen», sagte ein erleichterter Kazic.

Eduard Nikmengjaj, der im Winter aus Schötz zum FCE gestossen war, erzielte in der 69. Minute das 1:0 für die Gäste, ehe Huruglica, der nach einem Zusammenstoss mit einem Kopfverband weiterspielte, die Luzerner düpieren konnte.

Viel Pech hatte auch Kickers-Spieler Diogo Sousa Pinto: Er kam bereits in der 2. Minute zu Fall, musste sich anschliessend in ärztliche Behandlung begeben und eine Schulter einrenken lassen.