Basketball Rückkehrer Stan Leemans sagt: «Swiss Central war und ist mein Herzensverein»

Stan Leemans (28) übernimmt eine Führungsrolle im NLB-Team von Swiss Central Basket. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Mai 2021)

Stan Leemans ist zurück in der Zentralschweiz – und er ist nicht zu übersehen. Mit seinen 2,05 Meter gehört er selbst im Basketball zu den Grossen. Doch in diesem Beitrag geht es nicht um Zentimeter. Es geht um einen jungen Mann, der vor sieben Jahren loszog, um das Abenteuer seines Lebens zu erleben. Der sich aufmachte, um Basketball auf höchstem Schweizer und zweithöchstem belgischen Niveau zu spielen und mehrere Titel zu gewinnen. Der Profiluft schnuppern durfte und bald erkannte, dass ihm ein Leben nur mit Sport zu eintönig wäre. Der Oberägerer mit belgischem Pass konnte in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich, sondern auch beruflich wertvolle internationale Erfahrung sammeln.

Und nun also kehrt er zurück zu seinem Stammverein Swiss Central Basket in die NLB. Vor zwei Wochen haben Leemans und seine Partnerin in der Luzerner Neustadt eine Wohnung bezogen. «Swiss Central fühlt sich fast wie ein neuer Verein an», sagt Leemans, als wir ihn am Wochenende im Bruchquartier zum Interview- und Fototermin treffen. In der Tat: Mit Ausnahme von Sportchef Zoran Popovic und Captain Michael Plüss sind von seinen früheren Wegbegleitern nicht mehr viele übrig geblieben.

Grosse Begeisterung in Belgien

Neu sind aber nicht nur die Gesichter, die Leemans um sich hat. Im vergangenen Sommer konnte SCB in der Turnhalle Staffeln in Reussbühl eine neue Heimstätte beziehen. «Ein riesiger Schritt vorwärts», ist Leemans überzeugt.

«Endlich können alle Trainings und Spiele an einem Ort ausgetragen werden.»

In den vergangenen Jahren hat er erfahren, wie wertvoll gute Strukturen sind. Zudem lernte er die Vorzüge der belgischen Basketballbegeisterung kennen. «Nach einem Heimspiel bleiben die Leute regelmässig noch bis 3 Uhr in der Halle, um gemeinsam zu essen und zu trinken. Die Belgier verstehen es, einen Event aus ihren Heimspielen zu machen. Von dieser Kultur könnten wir uns hier eine Scheibe abschneiden.» Auch in der 2. Liga sei die Halle jeden Samstag voll gewesen. Das ist hier anders – trotzdem freut sich Leemans über seine Rückkehr: «SCB war und ist mein Herzensverein. Ich war bei der Gründung dabei und habe in diesem Klub sehr viel gelernt.» Er weiss: Ohne diese Erfahrungen hätte er kaum je in Fribourg und Belgien halbprofessionell Basketball spielen können. «Genau darum war für mich immer klar, dass ich irgendwann zurückkehren und dem Verein helfen möchte.» Und das tut er nicht nur mit seinen Punkten und Rebounds. Der Betriebsökonom, der bei einem grossen Konzern in der Finanzabteilung tätig ist, hat sich dazu bereit erklärt, sich im Sponsoringbereich zu engagieren. Mit einem neu gefundenen Partner für die U16-Equipe ist ihm bereits ein erster finanzieller Korberfolg geglückt. Gleichzeitig will Leemans keine allzu grossen Erwartungen schüren: Er weiss, dass die Mittelbeschaffung Knochenarbeit und häufig auch Frustgefühle bedeutet.

Nicht besonders athletisch, dafür umso cleverer

Für seinen neuen-alten Verein sieht Stan Leemans eine «rosige Zukunft». «Im Nachwuchs wird hier schon seit Jahren tolle Arbeit geleistet. Die Früchte dieser Arbeit sind nun auch im aktuellen NLB-Team zu sehen.» Dass SCB nach fünf Jahren in der NLA vergangenes Jahr freiwillig in die NLB abstieg, bewertet er nicht als Rückschritt. «Aus meiner Sicht ist die zweithöchste Liga der ideale Ort für die jungen Talente, um sich weiterzuentwickeln. Hier haben sie die Möglichkeit zu spielen, Fehler zu machen, aber auch Erfolge zu erleben.» Leemans, mittlerweile 28 Jahre alt, übernimmt eine Führungsrolle in seinem neuen Team. Und er freut sich darauf. «Ich fühle mich sehr gut in Form.» Der Center, der noch nie durch seine Athletik oder Spritzigkeit auffiel, versucht dem Spiel mit Intelligenz, Kreativität und Bewegung seinen Stempel aufzudrücken. «Je älter ich werde, desto mehr kommt mir diese Spielweise zugute.» Auch mit seinen neuen Mitspielern verstehe er sich gut, betont der Heimkehrer. Und natürlich freut er sich darüber, nach all den Jahren wieder mit seinem Jugendfreund Michael Plüss zusammenzuspielen. Am kommenden Sonntag tun die beiden dies zum ersten Mal in der neuen Heimhalle. Zu Gast ist Villars Basket, ebenfalls ein Ex-Verein von Leemans. Und zum ersten Mal werden wieder Zuschauer zugelassen, 50 an der Zahl. «Die Vorfreude ist gross», sagt Stan Leemans. «Es fühlt sich gut an, endlich wieder zu Hause zu sein.»

