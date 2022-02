Telemark: Sprint-Schweizermeister sind auch Vorjahressieger

Engelberg Telemark-Schweizermeisterschaften: Sprint-Vorjahresgewinner fahren wieder aufs Podest In Engelberg werden am 5. und 6. Februar die Telemark-Schweizermeisterschaften ausgetragen. Im Sprint konnten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Vorjahresgewinner überzeugen. 05.02.2022, 19.59 Uhr

Die Stanserin Beatrice Zimmermann bei den Schweizer-Meisterschaften 2020. Bild: Boris Bürgisser (Melchsee-Frutt, 7. März 2020)

In Engelberg hatte in den 1980er-Jahren die Schweizer Telemark-Bewegung ihren Anfang genommen – an ebendiesem Ort werden am Wochenende des 5. und 6. Februars die Schweizer-Meisterschaften des Wintersports ausgetragen. Den Auftakt machte am Samstag die Disziplin Sprint. Bei den Frauen konnte sich dabei die Berner Oberländerin Martina Wyss durchsetzen, die Titelverteidigerin gewann erneut die Goldmedaille. Das schrieben die Organisatoren in einer Mitteilung. Hinter ihr fuhren die Stanserin Beatrice Zimmermann und die Moucherin Marie-Julie Huber aufs Podest.