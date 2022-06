FC Entlebuch und FC Horw sind auf Aufstiegskurs

Fussball Der FC Entlebuch und der FC Horw sind auf Aufstiegskurs Die Aufstiegsrunde 3./2. Liga bleibt spannend. Vier Teams können noch auf eine Promotion hoffen. Michael Wyss 13.06.2022, 16.26 Uhr

Franz Gaisberger, Trainer FC Entlebuch. Bild: Michael Wyss

«Dass wir nachdoppeln konnten, war wichtig. Wir wollten und mussten die beiden Heimspiele siegreich gestalten. Dass uns das glückte, macht mich stolz. Wir waren in beiden Partien die bessere Mannschaft», so Entlebuchs Trainer Franz Gaisberger nach dem 2:0-Sieg über Erstfeld. Sein Team gewann bereits zum Auftakt der Aufstiegsspiele gegen Baar mit dem gleichen Resultat. Entlebuch, der letztjährige Absteiger aus der 2. Liga, grüsst von der Tabellenspitze aus mit dem Punktemaximum und einem Torverhältnis von 4:0 bei Halbzeit der Aufstiegsrunde: «Wir sind erfreut über diesen Start. Offensiv und defensiv konnten wir überzeugen. Mit sechs Punkten sind wir auf Kurs, doch erreicht haben wir noch nichts», hob FCE-Sportchef Patrick Mahler gleich am Samstagabend den Mahnfinger und sagt weiter: