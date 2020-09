Er soll die Handballer von Kriens-Luzern an die Spitze führen Der HC Kriens-Luzern trifft am Mittwoch (19.30 Uhr, Krauerhalle Kriens) im ersten Saisonspiel auf Wacker Thun. Der neue Spielmacher Janus Lapajne will seine Nervosität abschütteln. Stephan Santschi 01.09.2020, 19.00 Uhr

Janus Lapajne, der neue Spielmacher des HC Kriens-Luzern, sucht gegen RK Dubrava den Abschluss. August 2020.

Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. August 2020)

Er war holprig, der Auftakt am letzten Samstag, doch am Ende stand im ersten Ernstkampf seit fast sechs Monaten ein Sieg zu Buche: Gegen RK Dubrava gewann der HC Kriens-Luzern das Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der European League mit 29:27 und tritt damit am Samstag in Zagreb mit intakten Chancen zur Reprise an. Heute Mittwoch steht zunächst aber eine andere Premiere auf dem Programm, mit dem Heimspiel gegen Wacker Thun wird die NLA-Saison lanciert (19.30Uhr, Krauerhalle). «Das wird schwieriger als gegen Zagreb», sagt Trainer Goran Perkovac.

«Wacker spielt sehr schnell und bestraft jeden Fehler.»

Fehler gab es einige gegen Dubrava, auch Janus Lapajne, der neue Spielmacher, bildete da keine Ausnahme. «Es war mehr Nervosität drin als üblich. Ich war nicht so entspannt, das hat man in einigen Momenten gesehen», sagt der 25-jährige Slowene selbstkritisch. Trainer Perkovac hält derweil fest: «Janus hat unser Spiel sehr gut nach vorne gezogen. Allerdings wollte er zu viel, er darf nicht zu viel auf eigene Faust machen. Für ein erstes Spiel ist das normal, er wird uns noch mehr bringen.»

Paris Saint-Germain meldet sich nach Videobewerbung

Lapajne soll in Kriens den zurückgetretenen Tom Hofstetter ersetzen und das Angriffsspiel der Mannschaft schneller und unberechenbarer machen. Der 1,92-Meter grosse Rückraumspieler hat ein gutes Auge für seine Mitspieler und entwickelt mit 1:1-Durchbrüchen und Schlagwürfen auch selber Torgefahr.

Eine Auswahl solcher Szenen schickte er vor fünf Jahren an alle Klubs der höchsten französischen Liga, in der Hoffnung, eine Karriere im Ausland zu starten. Und siehe da: Niemand geringerer als Bruno Martini, der Manager von Paris St.Germain, meldete sich bei ihm, kurz darauf war die Übernahme beschlossene Sache.

In der Slowakei gelingt ihm der Durchbruch

Janus Lapajne, der neue Spielmacher des HC Kriens-Luzern, hier noch im Dress von Paris St.Germain. Bild: PD

Und so machte sich Lapajne nach nur einer Saison in Sloweniens höchster Liga auf nach Frankreich und wandelt seither auch ein wenig in den Spuren seines Vaters Aleksander. «Als Slowenien 2004 an der Heim-EM Silber gewann, war er Assistenztrainer», erzählt der Sohnemann stolz. Durchsetzen konnte sich Janus in Paris aber nicht, über Einsätze in der zweiten Mannschaft kam er während seiner beiden Vertragsjahre nicht hinaus. Auch bei Metalurg Skopje klappte es im Anschluss nicht, nach zwei Monaten war sein Gastspiel in Mazedonien bereits wieder zu Ende.

Vorwärts ging es für Lapajne erst in der Slowakei, nachdem er im Winter 2018 zu Tatran Presov weitergezogen war. «Im Kader standen mehrere Akteure, die andernorts keine Chance erhalten hatten und für zu wenig gut befunden worden waren», erzählt er. Einsätze in der Champions League, der internationalen SEHA-Liga und der slowakischen Meisterschaft sorgten für ein reichhaltiges Programm. Lapajne gewann zweimal die nationale Meisterschaft, einmal den Cup, debütierte im Nationalteam und spielte «bis zu 80Partien pro Saison», wie er sagt. «Mit den Reisen wurde es mir dann aber zu viel.»

Ausgeglichenes Feld, doch Schaffhausen bleibt Favorit (ss) Kriens-Luzern zählt zu den Teams, die bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden wollen. Minimalziel ist die erstmalige Teilnahme am Final eines Schweizer Wettbewerbs. «Die Liga ist sehr ausgeglichen», sagt Trainer Goran Perkovac, «wir gehören aber sicher zu den Top 4.» Favorit sind erneut die Kadetten Schaffhausen mit ihrem neuen, isländischen Trainer Adalsteinn Eyjolfsson. Eher an Substanz eingebüsst hat Pfadi Winterthur – trotz Rückkehrer Roman Sidorowicz. Zu rechnen ist mit Wacker Thun, das wieder auf den Urner Lukas von Deschwanden zählen kann und dem BSV Bern. Den Abstieg dürften der RTV Basel und der TV Endingen unter sich ausmachen.

Als Kriens-Luzern im letzten Dezember mit ihm das Gespräch aufnahm, war er deshalb bald überzeugt, als Rückschritt betrachtet er den Wechsel nicht.

«Die Schweiz wird in der Welt sehr geschätzt und die Handball-Liga unterschätzt. Mir gefällt meine Rolle hier, mir gefällt das Projekt mit der neuen Halle. Ich sehe viel Potenzial.»

Die grossen Träume hat er aufgegeben, wie er sagt, «das hat mit den Enttäuschungen der Vergangenheit und den Erfahrungen mit gewissen Menschen zu tun. Ich habe viel gelernt.» Primäres Ziel ist nun, die eigene Fehlerquote zu reduzieren, seine Qualitäten zu entfalten und den HC Kriens-Luzern an die NLA-Spitze zu führen.