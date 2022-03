FUSSBALL Er soll den SC Kriens zurück auf die Erfolgsstrasse führen Der SC Kriens spielt heute (18.00) die Heimpartie gegen Thun – der neue Sportchef Marco Wiget hat seine Arbeit aufgenommen. Turi Bucher Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.02 Uhr

Marco Wiget, der neue Sportchef des SC Kriens, will nicht rückwärts, sondern vorwärts schauen. Bild: PD

Wenn der SC Kriens heute (18.00) daheim im Kleinfeld gegen den FC Thun antritt, wird auch Marco Wiget (31) im Publikum sein. Wiget erlebte als Spieler mit dem SCK die Aufstiege von der 1. Liga in die Promotion League und von dieser sogar in die Challenge League mit. Der 31-jährige Schwyzer galt als integre SCK-Stammkraft, sein Wort hatte in der Garderobe Gewicht. Seit letzten Dienstag ist Wiget offiziell neuer Sportchef des SC Kriens, der Nachfolger von Bruno Galliker.

Marco Wiget wird weiterhin als Turnlehrer in der Stadt Luzern arbeiten, als SCK-Sportchef ist er in einem Teilzeitpensum angestellt. «Das definierte Pensum ist das eine, das andere ist die tatsächliche Arbeit. Ich werde so viel arbeiten, bis es so läuft, wie ich mir das vorstelle.» Viel klarer ist seine Aufgabe definiert. «Mein Fokus gilt der sportlichen Planung rund um die erste Mannschaft.» Diese wird im Mai nach drei ereignis- und erfolgreichen Jahren und der komplett missratenen aktuellen Saison in der Challenge League wieder in die Promotion League zurückkehren, als Absteiger. «Die Grenzen wurden uns klar aufgezeigt», sagt Wiget, «aber die restlichen zwölf Runden bleiben wichtig. Die Mannschaft soll sich sportlich adäquat und anständig verabschieden.»

Wichtigste Arbeit für Wiget jetzt: die neue Saison, den Start in die Promotion-League-Saison zu planen. «Die ersten Gespräche werden nun sehr rasch folgen.» Am Mittwoch, am Tag nach der 1:3-Niederlage in Wil, stellte sich Wiget der Mannschaft und dem Trainerteam vor. Wiget lässt sich aber nicht auf fixe Daten festlegen, beispielsweise, wann beim SCK der Trainerentscheid fallen wird. «Wir werden in Gesprächen und Meetings alles analysieren und transparent auf den Tisch legen, wollen von den Gesprächspartnern wissen, ob sie unseren Weg mitgehen wollen.» Diese Gesprächspartner sind nicht nur Trainer René van Eck und sein Staff, sondern auch sämtliche Spieler aus dem aktuellen Kader. Nur gerade acht Profis haben einen in die nächste Saison dauernden Vertrag beim SC Kriens unterschrieben.

Siegrist wird nicht nach Kriens zurückkehren

Jetzt schon hitverdächtige Reservationsdaten, sobald sie denn bekannt sind: die Krienser Duelle mit dem SC Cham. Und immerhin eine Transferfrage klärt Wiget im Voraus: Nico Siegrist, ehemaliger Challenge-League-Torschützenkönig und ehemaliger Wohngemeinschaftskollege von Wiget, wird in Cham bleiben, nicht nach Kriens zurückkehren. Klar wolle er eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, sagt Wiget, er warnt aber auch davor, die Promotion zu unterschätzen und Kriens als sofortigen Wiederaufsteiger zu berechnen. «Ich will kein Sportchef sein, der sportliche Angst verbreitet. Aber wir dürfen auch nicht verblendet ins nächste Jahr schauen. Nicht nur die Challenge League, sondern auch die Promotion League ist in den vergangenen Jahren stetig besser geworden. In diesen Vereinen wird gute Arbeit geleistet.» Der Unterschied zwischen diesen beiden Ligen, so Wiget weiter, sei nicht riesig, «und eine solche Saison, wie sie der SC Kriens gerade erlebt, hinterlässt Spuren, steckt man nicht einfach so weg.»

Trotzdem, Wiget will in erster Linie nach vorne schauen. Wie sagte er bei seiner Anstellung als Kriens-Sportchef noch? «Meine Entscheidung, das Amt des Sportchefs anzunehmen, hat mehr mit der Zukunft als mit der Vergangenheit zu tun.»

Hinweis

Blue Zoom überträgt Kriens – Thun auf dem Sportkanal live und gratis (ohne Kommentar).

