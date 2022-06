Ukrainische Flüchtlingshilfe «Den Flüchtlingen fehlt ein Ort, an dem sie Ruhe finden können»: Alex Peyer sucht ein Haus für das ukrainische Ruderteam Eigentlich wollte Alex Peyer aus Eschenbach seinen Ruhestand geniessen. Ein Anruf seiner Grosskinder aus den USA änderte das. Die 15-jährigen Zwillinge Nina und Max helfen ukrainischen Athletinnen und Athleten. Zusammen suchen sie nach einer passenden Unterkunft in der Zentralschweiz. Jule Seifert Jetzt kommentieren 29.06.2022, 19.00 Uhr

Der Ausbruch des Ukraine-Krieges stellt auch in der Familie Peyer-Prihodko die Welt auf den Kopf. Die Zwillinge Nina und Max Prihodko leben in den USA, haben eine Schweizer Mutter und einen ukrainischen Vater.

Wie die Schweiz ist die Ukraine ihre zweite Heimat. Oft waren sie zu Besuch bei ihrem Grossvater in Odessa und ihren Grosseltern in Eschenbach. Die jungen Menschen sehen, wie ukrainische Jugendliche durch den Krieg Freiheit und Heimat verlieren.

Im Frühjahr lesen die 15-Jährigen einen Bericht über die Evakuierung der Nachwuchs-Equipe des ukrainischen Velo-Teams. Aus der Coronazeit wissen die beiden erfolgreichen U17-Fechter aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, nicht trainieren zu können. Die Zwillinge beschliessen, ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern zu helfen und gründen die NGO «Bond of Sports».

Zunächst wollen sie den Rudernachwuchs in der Schweiz unterbringen. Ihr Grossvater Alex Peyer ist in der Ruderwelt gut vernetzt. Die Zentralschweiz mit den zahlreichen Seen bietet viele Trainingsmöglichkeiten. Während Max die Website aufbaut, kümmert sich Nina um den Kontakt mit den Athletinnen und Athleten.

Ein Gemeinschaftsprojekt mehrer Generationen

Alex Peyer engagierte sich über 30 Jahre im Rudersport. Er sammelte Gelder für Boote, gründete den Verein Powerlungs, der das Rudern für Asthmatiker förderte. Beim Anruf der Zwillinge habe er sich kurz gefragt, ob er sich das wirklich nochmals antun und bei dem Projekt mithelfen wolle. Doch er dachte sich:

«Bewundernswert, was die Teenager auf die Beine gestellt haben, da kann ein alter Mann doch nicht Nein sagen!»

Er schätzt, dass er bisher Tausende Stunden in die Freiwilligenarbeit investiert hat. Nun kämen eben noch ein paar Hundert hinzu.

Alex Peyer im Bootshaus des Ruderclub Reuss. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Juni 2022)

Seit seiner Kindheit rudert Alex Peyer. Das Bootshaus vom Ruderclub Reuss bedeutet für ihn ein Stück Heimat. Diese Geborgenheit will er auch den ukrainischen Jugendlichen zurückgeben. Peyer sagt:

«Die Flüchtlinge haben nichts mehr, ihnen fehlt ein Ort, an dem sie Ruhe finden und sich konzentrieren können.»

Besonders bewegt ihn die Geschichte von Nikita, einem 16-jährigen Ruderer, der evakuiert werden soll. Als dieser in die Pubertät kam, begann er mehr und mehr zu einem Problemkind zu werden. Dann fängt Nikita mit dem Rudern an. Der Sport gibt ihm die notwendige Struktur. Nun hat er sein Leben im Griff. Auch Peyer war als Jugendlicher nicht gross an der Schule interessiert. Das Rudern gab auch ihm den nötigen Halt.

Noch immer geht der 74-Jährige regelmässig mit seinen Kollegen rudern. Der Sport hat ihn viel gelehrt: Hartnäckigkeit, Ausdauer und Teamgeist. Eigenschaften, die es auch bei einem Projekt wie dem der Evakuierung von ukrainischen Flüchtlingen braucht.

Während die Zwillinge die nötigen Dokumente zusammentragen, um den Schutzstatus S für die Athletinnen und Athleten zu beantragen, sucht Peyer eine geeignete Unterkunft. Im Idealfall hat diese genügend Platz für das ganze Team von 18 Personen und liegt in der Nähe zu einem See. Eine Unterkunft ist deshalb wichtig, da sonst die Jugendlichen in verschiedene Auffanglager und Notunterkünfte verteilt werden.

Peyer bleibt hartnäckig und lässt sich nicht ausbremsen

Peyer ist dankbar für jeden Hinweis über einen möglichen Standort, sei es ein leer stehendes Haus, eine Jugendherberge, ein ungenutztes Hotel oder mehrere Wohnungen. Neben Nikita sollen 14 weitere Athletinnen und Athleten der ukrainischen Juniorennationalmannschaft und drei Betreuer und Trainerinnen in der Zentralschweiz ein Stück Zuhause finden.

Finanziell stehen dem Projekt mehrere Tausend Franken vom Verein Powerlungs zur Verfügung. Ausserdem sammelt die NGO der Zwillinge Spenden über eine Go-fund-me-Kampagne. «In den USA ist man zu Beginn eines Projekts optimistisch. Die Leute stehen hinter einem», erklärt Peyer, der neben dem Schweizer auch den US-amerikanischen Pass hat und 14 Jahre in den USA lebte.

«In der Schweiz wird man schnell ausgebremst, selbst bei kleinen Schritten haben die Leute Angst, dass es schiefgehen könnte.»

In einer Welt voller Überfluss seien die Leute auch weniger bereit zu verzichten. Denn das Engagement für andere bedeutet weniger persönliche Freizeit. Für andere einstehen, das kennt Peyer vom Ruderboot:

«Wenn ein Teamkollege nicht mehr mag, gibt man selbst nochmals einen Ruderschlag zu.»

Das Projekt ist in der Startphase, doch auch später wird Peyer dranbleiben. Die wichtigste Lektion, die ihn das Rudern gelehrt hat: die Kräfte richtig einteilen, damit am Ende die Puste ausreicht, um ins Ziel zu kommen.

Mehr Infos finden Sie auf der englischen Website der NGO bondofsports.org.

