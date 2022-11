Der BSV Bern will den HC Kriens-Luzern ärgern

QHL-Handball Martin Rubin und der BSV Bern wollen in Kriens für Ärger sorgen Die Handballer von Kriens-Luzern möchten ihre starke Heimserie weiterziehen und die Tabellenführung übernehmen. Der BSV Bern reist am Mittwoch aber mit einem erstaunlichen Newcomer an. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 29.11.2022, 17.00 Uhr

Martin Rubin sagt es so: «Wir wollen den Kriensern so richtig auf den Sack gehen.» Bild: Alexander Wagner

Weil sie aus Sicht der Krienser Handballer so schön aussieht, sei sie an dieser Stelle chronologisch aufgeführt, die eindrückliche Serie an Heimsiegen: 29:25 (Pfadi Winterthur), 39:35 (GC Amicitia Zürich), 37:34 (St. Otmar St. Gallen), 32:31 (RTV Basel), 37:27 (Wacker Thun), 36:25 (Suhr Aarau) und 37:28 (Kreuzlingen) lauten der Reihe nach die Ergebnisse in der Krauerhalle, die in dieser QHL-Saison zur Festung mutiert ist. Selbstredend, dass sie am Mittwochabend (19.30 Uhr), wenn der sechstrangierte BSV Bern vorbeikommt, fortgesetzt werden soll.

Doch Vorsicht: «Wir wollen den Kriensern so richtig auf den Sack gehen. Und wenn sie sich darüber zu stark ärgern, können wir vielleicht profitieren», sagt Bern-Trainer Martin Rubin. Seinem Team läuft es bisher zwar nicht nach Wunsch, in den letzten Wochen tat es einiges, um sich den Ruf der Wundertüte anzueignen. Doch das beinhaltet eben auch, dass die Berner zu Überraschungen fähig sind. So gewannen sie auswärts gegen GC Amicitia oder schlugen zu Hause Pfadi Winterthur. «Es ist ein Auf und Ab», sagt Rubin. «Hauptgrund dafür ist das Verletzungspech, das uns so stark verfolgt wie wohl kein anderes Team.»

Felix Aellen – innert Kürze zum Shootingstar

Mit Pontus Zetterman, Nico Eggimann, sowie den beiden Luzernern Claudio Vögtli und Samuel Weingartner fallen vier Akteure seit längerem aus. In die Lücke sprang ein anderer, Felix Aellen, und der 19-Jährige tat dies derart erstaunlich, dass er innert Kürze vom Ergänzungsspieler zur Führungspersönlichkeit avanciert ist. «Er spielt frech, kann auch im Innenblock decken. Er erinnert mich mit seinen Allrounder-Qualitäten an Magdeburgs Spielmacher Christian O’Sullivan», sagt Peter Kukucka und der Trainer des HC Kriens-Luzern fügt an: «Er ist bei Bern ein Schlüsselspieler.»

Mit 93 Toren in 16 Spielen steht Regisseur Felix Aellen auf Platz 6 der Torschützenliste, den Vertrag in Bern hat er um drei Jahre verlängert. Der 1,87-Meter grosse Rechtshänder aus Münsingen debütierte vor zwei Jahren in der QHL, seit dieser Saison ist er ein fixer Bestandteil des Kaders. Starke Physis, gute Übersicht, präziser Wurf, effizientes 1:1-Verhalten – Aellen ist hinten und vorne ein sicherer Wert. Laut Rubin verfügt er nicht über eine herausragende Qualität, sondern über ein breites Repertoire: «Er stellt viele Fragen und setzt das Gelernte nachher im Spiel um.»

Siegt Kriens-Luzern, ist es neuer Leader

Kein Zweifel: Der Schweizer U21-Internationale hat das Potenzial zum A-Nationalspieler und die Klasse, dem Gegner so richtig auf den Sack zu gehen. Dass die Krienser diesem Treiben Einhalt gebieten wollen, versteht sich von selbst. «Wir möchten wieder gleich wie in den letzten Heimspielen auftreten, zu Hause sind wir noch überzeugender am Werk als auswärts», betont Kukucka, dem mit Fabian Böhm, Moritz Oertli und Levin Wanner drei Akteure verletzungsbedingt fehlen. Gewinnt Kriens-Luzern auch das achte Heimspiel, zieht es an den Kadetten Schaffhausen vorbei auf Rang eins.

Cup-Highlight für Borba Luzern Cup-Highlight für Borba Luzern Machbare Lose für die Zentralschweizer Topteams im Achtelfinal des Schweizer Cups: Der HC Kriens-Luzern gastiert bei B-Ligist GS/Kadetten Espoirs, Emmen (NLB) fährt zu Erstligist Fides/Otmar St. Gallen. Borba Luzern, der einzige im Wettbewerb verbliebende Zweitligist, kommt derweil zu einem Highlight und empfängt den BSV Bern.

