Ein neuer Präsident für den Nottwiler Handballclub: Er will mit den Eagles hoch hinaus Andreas Balmer heisst der neue Spono-Präsident. Der 47-Jährige möchte den Handballverein konsolidieren, aber auch weiterentwickeln. Ernesto Piazza 15.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich freue mich sehr auf die Herausforderung», betont der neue Spono-Präsident. Der 47-Jährige in Oberkirch wohnhafte, verheiratete Familienvater tritt bei den Eagles die Nachfolge von Urs Wey an. Dieser hatte neun Jahre an der Spitze des Nottwiler Vereins gestanden und ihn sukzessive in Richtung seriösen Leistungssport geführt.

Andreas Balmer ist der neue Präsident der Spono Eagles.

Bild: Dominik Wunderli (Oberkirch, 11. Juli 2020)

«Urs hat immense Arbeit geleistet», lobt Balmer. Deshalb ist ihm bewusst, in grosse präsidiale Fussstapfen zu treten. «Davor habe ich Respekt.» Trotzdem steht für ihn ausser Frage, «dass ich einen möglichst grossen Beitrag dazu leisten will, dass die Eagles weiter erfolgreich sind.» Und mit dieser Ansage gibt er zugleich preis, wie er den Verein zu führen gedenkt: Ihm obliege als Präsident zwar die Gesamtverantwortung, aber «ich will meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen Gestaltungsfreiräume geben.»

Durch seine Tochter zum Handball gekommen

Balmer ist in Kerns aufgewachsen. Später hat er an der ETH Zürich Sportlehre und an der Uni Zürich Biologie studiert. Sportlich hat es ihn nach dem Studium zum Volleyball gezogen. Seine 195 Zentimeter Körpergrösse sind hierfür eine gute Grundlage, noch heute ist er beim VBC Sursee aktiv.

Mit dem Handball enger in Berührung kam er durch seine Tochter Andrina (14). Sie spielt bei den Eagles U16-Elite.

«Wegen ihr war ich öfters in der Halle.»

Seine Frau ist ebenfalls Sportlehrerin und Ehrenpräsidentin des Eisclubs Sursee. An den Frei’s Schulen in Luzern unterrichtet er als Abteilungsleiter Laboranten Chemie EFZ Sport und Chemie. Mit Langlaufen, Skifahren, Wandern und Biken gestaltet der neue Spono-Präsident auch seine Freizeit sportlich aktiv.

Im letzten Herbst hatte Urs Wey mit Andreas Balmer erstmals wegen des Präsidiums Kontakt – auf Anhieb «funkte» es allerdings nicht. So nahm der scheidende Spono-Präsi im Frühling einen zweiten Anlauf. «Damals stand noch die Idee eines Co-Präsidiums im Raum», erklärt der neue Eagles-Chef. Diese Variante kam aber nicht zu Stande. «Da habe ich zuerst leer geschluckt», erinnert sich Balmer. Positiv war für ihn jedoch, dass zu dem Zeitpunkt der restliche Vorstand bekannt war. Dies jedoch nur unter einer Bedingung: Die Nachfolge Weys musste geregelt sein.

Er habe sich dann mit der designierten neuen Crew zum Austausch getroffen, so Balmer, «und daraufhin zugesagt». Im neuen Führungsgremium nehmen überwiegend ehemalige Spono-Spielerinnen und damit auch viel Frauenpower Einsitz (siehe Box). Und der neue Eagles-Präsident ist überzeugt: «Wir sind sehr gut aufgestellt.»

Die Spono Eagles bei einem Spiel im Januar. Im Bild: Judith Matter (Mitte) kommt frei zum Abschluss.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 22. Januar 2020)

Frauenpower im Vorstand Grosse Rochade im Vorstand: Gleich fünf ehemalige Spono-Spielerinnen gehören neu zur Eagles-Führungscrew. Rahel Bolliger-Furrer, Chantal Hammans, Stefanie Kottmann, Gabriela Kottmann und Tamara Metzler verkörpern nicht nur viel Frauenpower, sie weisen ebenfalls eine langjährige Spono-Handballvergangenheit auf.

Ob es dennoch Schrauben gibt, an denen er drehen will, weiss er im Moment noch nicht. Er sagt: «Der Verein funktioniert gut. Ich möchte ihn in der aktuellen Fahrspur halten, aber auch weiterentwickeln.» Balmer erhebt wie sein Vorgänger den Anspruch, «dass wir mit unserem SPL1-Team zu den besten Mannschaften der Schweiz gehören.» Was nichts anderes heisst, als Titel zu gewinnen.

Für ihn ist aber auch wichtig, nicht zu vergessen, dass Spono ein Dorfverein sei und der Breitensport ebenfalls seinen Platz haben müsse. «Es ist mein Bestreben, den Spielerinnen möglichst optimale Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten, welche den U9 bis zur SPL1 gerecht werden.» Bei der Suche und Betreuung von Sponsoren wird Wey den neuen Präsidenten – zumindest anfänglich – unterstützen. «Da Urs viele Kontakte in der Wirtschaft hat, bin ich sehr froh darüber.»

Urs Wey übergibt das Zepter beim Verein.

Bild: Boris Bürgisser (Oberkirch, 24. April 2020)

Corona als grosse Herausforderung

Speziell herausfordernd ist für Balmer das Coronathema. «Auf Grund des BAG-Schutzkonzepts können wir trainieren, müssen aber gleichzeitig planen, wie wir mit einer Verschärfung der Massnahmen umgehen würden.» Konfrontiert sind die Eagles auch damit, wie sie die Situation mit Akteurinnen lösen, die neben Spono noch in einem weiteren Verein mittun.

Die ersten Spiele als Präsident dürften «sehr emotional» werden, vermutet Balmer. Auch emotional war für ihn, als ihm der neue Ehrenpräsident Wey an der GV den Stab in Form eines «massiven Spono-Adlers» überreichte. Künftig werde er mitfiebern, sich auch mitärgern. «Das gehört dazu. Jedenfalls bin ich bereits freudig gespannt und etwas aufgeregt.»