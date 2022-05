Erfolgs-Exponat Jan Scherrer vermacht sein Bronze-Snowboard dem Olympia-Museum – «ich werde es stehlen», witzelt ein Konkurrent Im Olympia-Museum in Lausanne steht seit kurzem das Snowboard, mit dem der Toggenburger Jan Scherrer in Peking Olympia-Bronze holte. «Ein schöner Gedanke, dass das Board ein zweites Leben bekommt», sagt der 27-Jährige. Ralf Streule Jetzt kommentieren 05.05.2022, 12.00 Uhr

Jan Scherrer auf dem Weg zur Bronzemedaille in Zhangjiakou während der Olympischen Spiele im Februar 2022. Bild: Francisco Seco / AP

Vor knapp drei Monaten holte Snowboarder Jan Scherrer in Peking die Olympia-Bronzemedaille in der Halfpipe. Es war der grösste Karriereerfolg des 27-jährigen Toggenburgers. Zudem war er der einzige Ostschweizer, der Edelmetall aus China mit nach Hause brachte.

Jan Scherrer neben seinem Olympiabrett in Lausanne. Instagram Jan Scherrer

Das Snowboard, das ihn damals auf den dritten Platz hinter Ayumu Hirano und Scotty James brachte, hat nun im Olympischen Museum in Lausanne eine langfristige Bleibe gefunden. «Nur Sekunden nach meinem Erfolg fragte der Verantwortliche des Museums bei mir an, ob ich Lust hätte, ein Utensil auszustellen», sagt Scherrer. Nach einigen Tagen Bedenkzeit sagte er zu, dem Museum das Brett zu vermachen. Seit ein paar Tagen steht es nun also dort, wo viele andere Exponate von olympischen Helden von Sommer- und Winterspielen ausgestellt sind.

Auf diese Nachricht meldete sich auf Sozialen Medien einer der grössten Konkurrenten des Toggenburgers. «I'm going to steal it», witzelte der Australier Scotty James. Er werde das Brett stehlen, weil darin der «Saft des ‹switch dub alley oop›» stecke. Also jenes Tricks, den Scherrer erfunden und an den Winterspielen gestanden hat. Den «Jan-Tonic».

Tut es Scherrer nicht weh, sein Erfolgsbrett wegzugeben? «Kein bisschen», sagt er. Wer pro Saison zehn verschiedene Boards fahre, baue zu keinem einen persönlichen Bezug auf. Zudem gefalle ihm die Vorstellung, dass das Snowboard nun von Museumsbesuchern, gerade auch von Kindern, bestaunt werden könne.

«Es ist ein sehr schöner Gedanke, dass das Brett nun so etwas wie ein zweites Leben erhält.»

Zusammen mit Scherrer hat noch ein zweiter Sportler dem Museum ein Utensil überlassen. Der katarische Gewichtheber Meso Hassona überliess den Wettkampfdress, den er beim Goldmedaillengewinn in Tokio trug.

Der Übergabe-Anlass in Lausanne sei für ihn ein «perfektes Ende» gewesen, sagt Scherrer. Wobei er sich auf die Olympia-Mission 2022 bezieht. Und nicht etwa auf seine Karriere. Diese soll nämlich weiter gehen. Derzeit steht aber viel Wichtigeres an: In diesen Tagen wird Scherrer zum ersten Mal Vater.

