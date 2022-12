So schnitt die Schweizer-Nati in den letzten Gruppenspielen ab

Erinnerungen an Nati-Finalspiele Die Welt lacht über gerissene Nati-Shirts, Xherdan Shaqiri sagt: «Hoffentlich stellt diese Firma keine Kondome her» Gelingt der Schweizer Nati gegen Serbien der Vorstoss in den WM-Achtelfinal? Ein Rückblick auf die letzten Gruppenspiele der Schweiz an den grossen Turnieren seit 2010 zeigt: Die Chancen stehen gut. Etienne Wuillemin, Doha Jetzt kommentieren 01.12.2022, 15.30 Uhr

Schiesst Xherdan Shaqiri die Schweiz ein weiteres Mal in den Achtelfinal? Ozan Kose / Pool / EPA

Im letzten WM-Gruppenspiel Schweiz-Serbien geht es um die Qualifikation für den Achtelfinal. Ein Blick zurück zeigt: Seit 2010 hat die Nati im letzten Gruppenspiel nie mehr versagt.

Nach dem 1:0-Sensationssieg gegen den späteren Weltmeister Spanien und dem unglücklichen 0:1 gegen Chile muss die Nati Honduras mit zwei Toren Abstand besiegen. Doch die Hoffnung verfliegt rasch, es fehlt jede Kreativität – 0:0 und damit Out in der Vorrunde.

Der Druck ist nach dem blamablen 2:5 gegen Frankreich riesig. Besonders gross ist die Kritik an Hoffnungsträger Xherdan Shaqiri. Dieser reagiert, wie ein grosser Spieler eben reagiert: mit Leistung. Beim 3:0-Sieg erzielt er alle drei Tore. Der Lohn ist der Achtelfinal gegen Argentinien, der in der Verlängerung dramatisch 0:1 verloren geht.

Xherdan Shaqiri schoss Honduras 2014 quasi im Alleingang ab. Felipe Dana /AP

Nach vier Punkten gegen Albanien und Rumänien ist der Achtelfinal nur noch Formsache. Das 0:0 gegen Frankreich ist kein Leckerbissen. Dafür lacht die Welt über die Schweiz, weil etliche Trikots zerreissen. Shaqiri sagt: «Hoffentlich stellt diese Firma keine Kondome her.»

Die zerrissenen Schweizer Shirts gingen um die Welt. Tim Groothuis/Freshfocus / Witters

Das 1:1 gegen Brasilien und das 2:1 gegen Serbien sorgen für eine komfortable Ausgangslage. Die Leistung beim 2:2 gegen Costa Rica ist jedoch bereits ein Vorbote für das jämmerliche 0:1 im Achtelfinal gegen Schweden. Die Doppeladler-Affäre hat zu viel Energie gekostet.

1:1 gegen Wales und 0:3 gegen Italien. Der Auftakt missglückt. Die Nati liegt nach der Coiffeur-Affäre am Boden. Trainer Petkovic schreibt via CH Media einen offenen Brief an die Nation. Die Reaktion gegen die Türkei ist eindrücklich. 3:1-Sieg. Er ebnet den Weg zum Achtelfinal-Coup gegen Frankreich.

Die blondierten Haare sorgten in der Schweiz für Diskussionen. Darko Vojinovic / AP

Und nun also das Endspiel gegen Serbien. Die Ausgangslage aus Schweizer Sicht ist einfach: Ein Sieg reicht in jedem Fall fürs Weiterkommen. Eine Niederlage in keinem Fall. Falls die Partie unentschieden endet, steht die Schweiz dann im Achtelfinal, wenn Kamerun gegen Brasilien nicht gewinnt.

