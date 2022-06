Motocross-Star Jeremy Seewer ist wieder in Fahrt

Motorsport Motocross-Star Jeremy Seewer nach Horrorsturz: «Ich weiss nichts mehr, ich war während Stunden weg» Nach einer Gehirnerschütterung ist Jeremy Seewer vom Motor- und Radsportverein Frauenfeld wieder in Fahrt. Vor den Rennen in Indonesien ist er WM-Zweiter in der bedeutendsten Motocross-Kategorie. Daniel Good Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Am 12. Juni siegte Jeremy Seewer im Rahmen des Grand Prix von Deutschland in Teutschenthal. Bild: imago images

Abseits des nationalen Rampenlichts vollbringt Jeremy Seewer Rennen für Rennen Weltklasseleistungen. Der Motocrossfahrer vom Motor- und Radsportverein Frauenfeld kommt auf der ganzen Welt herum. Der bald 28-Jährige beteiligt sich mit einer Yamaha-Werkmaschine an der MXGP-WM, dem Pendant der Motocrosser zur Moto-GP-Klasse in der Strassen-WM.

Jeremy Seewer Bild: imago images

Seewer ist trotz einer im März in Argentinien erlittenen Gehirnerschütterung Zweiter im WM-Zwischenklassement. Zuletzt häuften sich die Erfolge für den schon fünffachen WM-Zweiten wieder: Grand-Prix-Triumph in Frankreich und Rennsieg in Deutschland. Er ist mithin gerüstet für das Rennwochenende in Indonesien. Am Dienstag flog Seewer nach Djakarta – in der Businessklasse.

«Sonst bin ich nicht anspruchsvoll oder verwöhnt. Aber bei einer so langen Reise ist es im Hinblick auf die Renneinsätze schon gut, im Vorfeld mehr Komfort zu haben», sagt er. Die Wettkämpfe in Indonesien sind wichtig. In kaum einer anderen Nation verkaufen die Hersteller mehr Motorräder als im Land mit nahezu 300 Millionen Einwohnern.

Der verhängnisvolle Sprung in Patagonien

Es wird heiss. Mehr als 30 Grad Celsius im Schatten sind angesagt. «Wegen der Feuchtigkeit fühlt es sich jedoch wie 40 Grad an», sagt Seewer. «Aber Probleme mit der Hitze habe ich nie.» Seewer hat gute Erinnerungen an Indonesien. 2017 feierte er in Pangkal Pinang seinen ersten GP-Sieg.

Er freut sich auf die Wettkämpfe. Auch weil er wieder fit ist. Die Gehirnerschütterung brachte Seewer im Kampf um den WM-Titel in der mit Abstand bedeutendsten Motocross-Kategorie ins Hintertreffen. Es geschah bei einem Sprung am GP von Patagonien. Seewer kollidierte mit einem Konkurrenten und stürzte schwer. Er sagt: «Ich weiss nichts mehr. Ich war während Stunden weg.»

Nicht nur die Erinnerungen waren weg, sondern auch wichtige WM-Punkte.

Nach zwei Wochen wieder am Start

Gehirnerschütterungen sind unberechenbar. Aber Seewer wollte schon zwei Wochen nach dem folgenreichen Vorfall in Argentinien wieder dabei sein. «Ich habe alles gemacht, damit ich wieder starten kann. Natürlich immer in Absprache mit den Ärzten. Aber die Folgen einer Gehirnerschütterung sind nicht messbar. Deshalb musste am Schluss ich entscheiden, ob ich fahren kann», so Seewer. Er startete.

Es gab WM-Punkte, aber keine Siege.

Nicht nur der Rennfahrer war im Frühling malträtiert. Auch das Sportgerät lief nicht immer wunschgemäss. Etwa zwei Monate dauerte die Baisse. «Aber wir haben hart gearbeitet, um wieder an die Spitze zu kommen. Dorthin, wo Yamaha und ich hingehören.» Mit dem japanischen Konzern hat Seewer noch einen bis Ende 2023 gültigen Vertrag.

Der Bubentraum ist noch nicht perfekt

Angebote anderer Teams gibt es immer wieder, zumal Seewer in den vergangenen Rennen der weltweit beste Motocrossfahrer war. «Das Interesse an mir ist logisch. Aber es ist doch so im Sport: Es zählt immer nur das letzte Rennen.» Dieses gewann er. Noch begehrter wird Seewer sein, wenn er endlich Weltmeister wird. Er tut jeden Tag alles dafür. Die Woche eröffnete er mit einem Lauf über zehn Kilometer. Denn Motocrossfahrer müssen fit sein.

Ein grosser Teil seines Bubentraums ist mit den zahlreichen Erfolgen zwar schon erfüllt, «aber perfekt ist es erst, wenn ich Weltmeister werde. Nur mitfahren wollte ich nie. Immerhin habe ich schon GP-Siege und WM-Podeste verbucht. Viele können das nicht von sich sagen», so Seewer.

Tim Gajser (rechts) am MXGP Switzerland 2017 in Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser / KEYSTONE

Ein Slowene ist der ganz grosse Motocross-Star

Seewers grösster Konkurrent ist ein Slowene. Er heisst Tim Gajser, ist 26-jährig und wurde schon dreimal MXGP-Weltmeister, 2019 und 2020 vor Seewer. Gajser stürzt ziemlich oft, «aber er rappelt sich jeweils sofort wieder auf und fährt genau gleich schnell weiter», sagt Seewer über seinen Dauerrivalen seit Juniorenzeiten. Auch in dieser Saison wird es schwierig, Gajser zu überholen, denn der Leader liegt 101 Punkte voraus.

Gänsehaut, aber kein Heimrennen

Es waren rauschende Sportfeste, als die MXGP, die bedeutendste Rennserie im Motocross, in Frauenfeld gastierte. Jeremy Seewer, der beste Schweizer Motocrossfahrer der Geschichte, hat heute noch Gänsehaut, wenn er an die Jahre 2016, 2017 und 2018 denkt. Mehr als 30 000 Zuschauer waren jeweils vor Ort. Jedes Mal wurde der MXGP Switzerland als bestes WM-Rennen des Jahres ausgezeichnet. Hinter dem internationalen Prestigeanlass steht der mittlerweile über 80-jährige Frauenfelder Willy Läderach. «Ohne ihn hätte es diese drei WM-Rennen nie gegeben», sagt Seewer über seinen Klubpräsidenten. Und weiter:

«Es wäre für mich das Grösste, wenn ich wieder zu Heimrennen antreten könnte. Die meisten meiner Konkurrenten haben einen Heim-Grand-Prix, ich nicht.»

Wegen des Naturschutzes fand der MXGP Switzerland seit 2019 nicht mehr statt. Aber Läderach lässt nicht locker – wie sein Schützling.

