Erlösender Sieg «Das ist der Fussball, den ich mir vorstelle»: Der FCL startet gegen Sion die Mission Ligaerhalt 112 Tage wartete der FC Luzern auf den zweiten Saisonsieg – beim 1:0 gegen Sion ist er Tatsache geworden. Selbstredend war die Erleichterung im Luzerner Lager gross. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 13.02.2022, 21.42 Uhr

Dejan Sorgic (rechts) mit Torschütze Asumah Abubakar. Martin Meienberger/Freshfocus

FCL-Torhüter Marius Müller hält den Ball in der 94. Minute aufreizend in den Händen. Ein Kopfball des eingewechselten Sion-Stürmers Théo Berdayes ist für den 28-jährigen Deutschen kein Problem. Müller hält quasi den 1:0-Sieg in seinen Titanen-Handschuhen fest – Schiedsrichter Alain Bieri pfeift die intensive und kampfbetonte Partie ab. An der Seitenlinie jubelt Trainer Mario Frick mit Mitgliedern seines Staffs. Die pure Erleichterung spiegelt sich in den Gesichtern. Vier Tage nach dem klaren 5:0-Sieg im Cup-Viertelfinal beim Promotion-League-Klub FC Biel gewinnt der FCL unter dem neuen Coach erstmals in der Meisterschaft.

Pure Erleichterung: Der Staff um Trainer Mario Frick (ganz links) jubelt nach dem Schlusspfiff. Martin Meienberger/Freshfocus

Während es bis zum ersten Pflichtspielsieg der Innerschweizer im erwähnten Match in Biel 105 Tage dauerte, sind in der Super League sage und schreibe 112 Tage vorbeigegangen seit dem bislang einzigen Vollerfolg am 24. Oktober 2021 zu Hause gegen den FC St. Gallen (2:0). Eine extrem lange Zeit. «Das hat in der Schlussphase dazu geführt, dass wir bei den Gegenstössen nicht mehr volles Risiko nahmen, weil dieser Fakt in den Hinterköpfen der Spieler war», erklärt Frick nach Spielschluss.

Frick entscheidet sich für Campo, lässt Gentner zuerst draussen

Samuele Campo zahlt das Vertrauen des Trainers mit Leistung zurück. Martin Meienberger/Freshfocus

Den Grundstein zum zweiten Saisonsieg legte der Coach vor der Partie. Er hat sich entschieden, Spielmacher Samuele Campo wie in Biel von Anfang an einzusetzen. Der 26-jährige Ex-Basler, der zum Rückrundenauftakt gegen Basel (0:3) noch auf der Tribüne sass und in Lugano (1:2) nur als Ersatzspieler von draussen zuschaute, gestaltet das FCL-Spiel gegen Sion als Denker und Lenker. «Ich habe Samuele Campo nach dem sehr guten Cupmatch das Vertrauen geschenkt», sagt Frick. Dafür muss der erfahrene Captain Christian Gentner zuerst auf die Bank, kommt erst in der 73. Minute für Campo ins Spiel. Das Vertrauen des Trainers zahlt die Nummer 10 zurück. Vor allem in der ersten Halbzeit und insgesamt etwas mehr als 60 Minuten bringt der ballgewandte Campo mit seiner Technik und den gekonnten Pässen den Angriffsmotor zum Laufen. Der Italo-Schweizer ist sich auch nicht zu schade, zurück zu laufen und mit der dazu gehörenden Portion Härte um die Bälle zu kämpfen. Offensichtlich fühlt sich Campo auf der angestammten Position hinter den zwei Stürmern wohl, kann dort seine Stärken entfalten.

«Offensiv dominant und defensiv auf der Hut»: So soll unter Mario Frick gespielt werden. Urs Flüeler/Keystone

Einen Spielgestalter in guter Form brauchen die Luzerner gegen defensiv ausgerichtete und auf Konter lauernde Walliser. Frick freut sich: «Das ist der Fussball, den ich mir vorstelle: Offensiv dominant und defensiv auf der Hut, um das Restrisiko tief zu halten.»

Das ist der Mannschaft des 47-jährigen Liechtensteiners im dritten Meisterschaftsspiel unter seiner Führung fast optimal gelungen. Dabei müssen die Innerschweizer in der 10. Minute einen Tiefschlag verkraften: Sie erzielen auf Vorarbeit von Campo und Asumah Abubakar durch Neuzugang Mohamed Dräger das 1:0 – ein vermeintlich hervorragend herausgespieltes Tor, bis sich der Video Assistant Referee (VAR) einschaltet und in der vorangegangenen ersten Angriffsaktion eine Abseitsposition von FCL-Stürmer Dejan Sorgic erkennt. Aus diesem Grund wird der Treffer schliesslich annulliert. «Gerade in unserer Situation war es sehr bitter, dass der VAR eingriff. Doch Kompliment an die Mannschaft, dass sie ruhig geblieben ist», so Frick.

Erstmals seit der 14. Runde nicht mehr Tabellenschlusslicht

Viele Chancen erarbeiten sich die sehr fleissigen Gastgeber gegen das Abwehrbollwerk der Sittener nicht. Kurz vor der Pause muss Sion-Keeper Kevin Fickentscher einen Kopfball von Luzern-Innenverteidiger Denis Simani übers Tor lenken. Doch das Team von Frick bleibt auch nach dem Seitenwechsel beharrlich, spielt mutig nach vorne. In der 57. Minute leitet Campo mit einem Pass auf den Kopf von Sorgic das 1:0-Siegtor ein. Filip Ugrinic lanciert Aussenverteidiger Dräger am rechten Flügel, dessen scharfe Hereingabe schiesst Asumah Abubakar ins Netz.

Nach der erneuten Lausanner Niederlage (0:2 gegen GC) vom Samstag bringen die drei Punkte gegen Sion den FCL am 21. Spieltag endlich weg vom Tabellenende, wo die Innerschweizer seit der 14. Runde am 21. November und der 1:3-Niederlage in Lugano verharrten. Mit dem Sieg über Sion kann die Mission Ligaerhalt vom Barrageplatz aus starten. Egal, ob der rettende Rang 8 mit St. Gallen neun Punkte entfernt ist.

Luzern – Sion 1:0 (0:0)

Swisspor-Arena. – 8973 Zuschauer. – SR Bieri.

Tor: 57. Abubakar (Dräger) 1:0.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Jashari; Schulz, Ugrinic (86. Ndiaye); Campo (73. Gentner); Sorgic (62. Cumic), Abubakar.

Sion: Fickentscher; Berardi (88. Cipriano), Saintini, Bamert, Benito (76. Sio); Ndoye (88. Berdayes); Tosetti (63. Karlen), Costa, Grgic, Wesley; Stoijlkovic.

Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf, Ottiger, Monney, Grether und Alabi (alle verletzt). Sion ohne Cavaré (gesperrt), Adryan und Doldur (beide verletzt), Zuffi, Bua, Itaitinga und Hoarau (alle krank). – Verwarnungen: 45. Ndoye, 68. Jashari, 72. Saintini, 84. Schulz (alle Foul).

