Ski alpin Endlich wieder Wettkämpfe: Erstes Kräftemessen der jungen Skirennfahrer in der Region Die Nidwaldner Nachwuchstalente Mika Marty, Gian Imholz und Ladina Christen dominieren am ersten Rennwochenende. 08.03.2021, 17.24 Uhr

Schnell unterwegs: Mika Marty. Bild: RK-Photography

(mac) Der Nidwaldner Skiverband und der Skiclub Engelberg organisierten am Wochenende je zwei Rennen für die U12- bis U16-Skirennfahrer. Die jeweils rund 150 Teilnehmern waren ein Beleg dafür, wie wichtig die Rennen für die Jugendfahrer sind. Der Slalom am Ergglenhang auf der Klewenalp war technisch anspruchsvoll, das zeigte die hohe Ausfallquote. Beeindruckend war der volle Angriff der U16-Knaben. Letztlich gewann der Nidwaldner Mika Marty zweimal vor dem Schwyzer Sean Weber. Bei den U16-Mädchen schied Delia Lang vom Skiclub Oberdorf nach einem starken Start wenige Tore vor dem Ziel aus und musste der Engelbergerin Timea Lang Platz eins überlassen. Im zweiten Rennen fuhr sie als Siegerin durchs Ziel. Bei den U14-Mädchen gewann die Zugerin Luana Fleischi beide Rennen, bei den Knaben wechselten sich die Beckenrieder Ivan Murer und Ben Rohrer mit dem Sieg ab.

Gian Imholz wird Tagessieger im Riesenslalom

Am Sonntag beim Riesenslalom am Laubersgrat in Engelberg überzeugte Gian Imholz mit dem Tagessieg in beiden Rennen. «Nachdem ich gestern beide Slalomläufe nicht ins Ziel gebracht hatte, bin ich nun heute sehr zufrieden. Toll, dass es zweimal zum Sieg reichte. Eigentlich mag ich ja den Slalom eher», meint der Oberdörfler. Bei den U16-Mädchen konnte Ladina Christen, Beckenried, ebenfalls zweimal Tagesbestzeit fahren. «Gleich zweimal Tagesschnellste zu sein, zeigt, dass mein kürzlicher Skimarkenwechsel richtig war». Bei den U14-Mädchen konnte wie am Vortag Luana Fleischli ihre Kategorie zweimal gewinnen. Die Beckenrieder Ben Rohrer und Niklas Christen gewannen die U14-Knaben je einmal. «Wir trainierten seit September mehrfach wöchentlich auf Schnee, mittlerweile fehlte der Kick des Wettkampfes. Wir wollen Rennen fahren», sagte Mika Marti, der sich im Riesenslalom noch einen zweiten Platz erkämpfte. Ladina Christen meinte ebenfalls: «Wir wollen die letzten paar Saisonwochen mit Rennen nutzen, das ist unsere Leidenschaft.»