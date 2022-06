ESC Erstfeld mit Fehlstart in der Aufstiegsrunde

Fussball Der ESC Erstfeld steht bereits unter Zugzwang Im ersten Aufstiegsspiel unterliegt der ESC Erstfeld zu Hause dem FC Horw mit 1:3 – eine ebenso bittere wie unnötige Niederlage. Urs Hanhart 09.06.2022, 13.13 Uhr

Der Erstfelder Pirmin Baumann (vorne) wird an der Strafraumgrenze gefoult. Bild: Urs Hanhart

Die Chancen und auch Hoffnungen der Erstfelder, ihre bislang sensationell starke Saison mit dem Aufstieg in die 2. Liga regional zu krönen, haben bereits einen argen Dämpfer erhalten. Der am Dienstag bei regnerischem Wetter auf der heimischen Pfaffenmatt erlittene Taucher gegen Horw war alles andere als eine ideale Vorlage, um den Traum zu verwirklichen. Nun steht das Team aus dem Eisenbahnerdorf bereits arg unter Zugzwang.

Immerhin hielt sich die Enttäuschung bei ESC-Trainer Antonio De Oliveira einigermassen in Grenzen. «Eigentlich war das Spiel sehr ausgeglichen. Leider haben wir vor allem in der ersten Halbzeit unsere teils sehr guten Torchancen nicht genutzt», bilanzierte er nach der Auftaktpartie in der Aufstiegsrunde. «Kleinigkeiten haben heute den Unterschied ausgemacht, wobei Horw sehr geschickt und abgeklärt agiert hat. Nun müssen wir aus dieser Niederlage die richtigen Lehren ziehen und versuchen, das Ganze im nächsten Match besser zu machen.»

In der Schlussphase vom Glück verlassen

Im ersten Durchgang waren die Platzherren die klar bessere Mannschaft. Sie starteten fulminant, diktierten das Spielgeschehen über weite Strecken und verzeichneten ein klares Chancenplus. Allerdings fiel der zu diesem Zeitpunkt hoch verdiente Führungstreffer erst kurz nach dem Seitenwechsel. In der 52. Minute konnte Horw-Keeper Oliver Omlin einen knallharten Schuss von Pirmin Baumann nur ungenügend parieren. Silvan Baumann erbte und erzielte in Abstaubermanier das 1:0.

Nach diesem Paukenschlag wurden die Gäste zusehends stärker. Sie zeigten schöne Ballstafetten und erhöhten kontinuierlich den Druck. In der 69. Minute gelang Dominic Schilling der 1:1-Ausgleich, wobei er fast ungestört zum Kopfball ansetzen und sich so die Ecke aussuchen konnte. Acht Minuten vor Schluss holten sich die Gastgeber die Führung beinahe wieder zurück. Ein Kopfball von Pirmin Baumann schrammte nur knapp über die Latte.

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit dann die kalte Dusche für die De-Oliveira-Elf: Lars Unternährer hämmerte das Leder aus kurzer Distanz zum 1:2 ins Netz. Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit durch einen Kontertreffer von Dino Fischer zum 3:1-Schlussstand.

Dem Topfavoriten lange Paroli geboten

«Meinem Team kann ich keinen Vorwurf machen. Es hat einen riesen Match geliefert und auf Augenhöhe mit dem Topfavoriten unserer Aufstiegsrunden-Gruppe gespielt. Horw ist sicherlich ein ganz heisser Kandidat für den Aufstieg», betonte De Oliveira.

«Verloren ist noch nichts. Wir haben noch immer die Möglichkeit, uns in den verbleibenden drei Spielen nach vorne zu arbeiten.»

Bereits am Samstag (17 Uhr) folgt das zweite Aufstiegsspiel. Erstfeld muss auswärts beim FC Entlebuch antreten, der die Auftaktpartie gegen den Baar mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Die nun unter Druck stehenden Urner erwartet also eine schwierige Aufgabe, zumal die Hausherren mit gestärktem Selbstvertrauen auflaufen werden. Übernächster Gegner ist dann am kommenden Dienstag (20.15 Uhr), ebenfalls auswärts, der FC Ruswil, der sich im Startspiel mit 5:3 gegen den FC Gunzwil durchsetzte. Zum Abschluss der Aufstiegsrunde empfängt der ESC noch Gunzwil. Dieses Duell zweier Auftaktverlierer findet am übernächsten Samstag (18 Uhr) auf der Pfaffenmatt statt.

Erstfeld – Horw 1:3 (0:0)

Pfaffenmatt. – 420 Zuschauer. – SR Liniger. – Tore: 53. Silvan Baumann 1:0. 69. Schilling 1:1. 88. Unternährer 1:2. 93. Fischer 1:3. – Erstfeld: Bürgler; David Epp, Gerig, Nino Epp, Häfliger (89. Planzer); Michael Baumann (62. Jeremias Baumann), Traxel, Gian-Luca Tresch (70. Wyrsch), Eller (82. Fabio Tresch); Silvan Baumann (66. Sven Tresch), Pirmin Baumann. – Horw: Kaufmann; Leyers, Mangold, von Holzen, Kistler; Fischer (59. Fuhrer), Schilling, Fallegger (86. Fischer); Schmid (Vögtli), Vögtli (59. Blum), Bezzola (25. Unternährer).