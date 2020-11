In der «Nachspielzeit» besprechen wir die heissesten Themen aus der Super und Challenge League. Was bedeutet der Sieg des FC Basel in St.Gallen? Und wie nahe ist Kriens-Trainer Bruno Berner eigentlich schon am nächsten Karriere-Sprung? Sehen Sie unser Video.

Etienne Wuillemin, Sebastian Wendel, Ralf Streule, Jakob Weber 02.11.2020, 14.23 Uhr