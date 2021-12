Formel 1: Verstappen enttrohnt Hamilton in der letzten Runde

Formel 1 «Es ist unfassbar »: Verstappen entthront Hamilton in irrem WM-Finale Max Verstappen hat sich in der allerletzten Runde einer historischen Formel-1-Saison den Weltmeistertitel geschnappt. Mercedes legte vergeblich Protest ein. 12.12.2021, 19.57 Uhr

Red-Bull-Pilot Max Verstappen feiert seinen ersten WM-Titel mit einer Fahne der Niederlande. Vorne der geschlagene Lewis Hamilton. BIld: Hassan Ammar/AP (Abu Dhabi, 12. Dezember 2021)

Am Ziel seiner Träume wurde Max Verstappen von seinem Vater Jos inmitten des Jubels immer wieder ungläubig geschüttelt, Lewis Hamilton sass nach dem dramatischen Verlust seines achten WM-Titels wie versteinert in seinem Mercedes. Die spannendste Formel-1-Saison der Geschichte hat mit einer irren Wendung in der 1293. und allerletzten Runde ihr höchst passendes Ende gefunden - sofern das Ergebnis so stehen bleibt.

Dank einer grossen Aufholjagd und viel Safety-Car-Glück überholte Verstappen seinen Dauerrivalen Hamilton in einem «Alles oder Nichts»-Rennen erst gut zwei Kilometer vor dem Zielstrich - nachdem der Mercedes-Star aus England bereits seinen achten Titel klar vor Augen hatte, mit dem er in der ewigen Bestenliste den alleinigen ersten Rang vor Michael Schumacher übernommen hätte.

Mercedes wollte sich aber mit dem Ergebnis nicht abfinden und legte wegen zweier angeblicher Verstösse gegen das Sportliche Reglement Protest ein. Einerseits ging es darum, dass kein Fahrer ein anderes Auto überholen darf, solange das Safety Car das Feld anführt. Vor dem Restart in der letzten Runde hatte Verstappen allerdings beschleunigt und sich zeitweilig neben den vorausfahrenden Hamilton gesetzt.

Zudem protestierte Mercedes dagegen, dass vor dem Ende der für den Ausgang des Rennens vorentscheidenden Safety-Car-Phase nach einer FIA-Entscheidung fünf überrundete Rennwagen zwischen Hamilton und Verstappen das Safety Car überholen durften, die überrundeten Boliden hinter dem Niederländer aber nicht.

Die Rennkommissare erachteten zwar beide Einsprüche Stunden nach dem Rennende als zulässig. Eine nachträgliche Strafe für Verstappen oder Red Bull gab es jedoch nicht. Der Niederländer wurde damit weiter als Rennsieger und auch Weltmeister gewertet. Mercedes kündigte an, gegen die Entscheidung der Stewards zum zweiten Protest weiter vorgehen zu wollen.

Mit alten Reifen war Hamilton leichte Beute für Verstappen

Verstappen ahnte von diesem Nachspiel bei Zieldurchfahrt noch nichts. «Ja! Ja! Ja! Oh mein Gott», funkte er an seine Crew. Hamilton erwies sich als fairer Verlierer: «Gratulation an Max», sagte der sichtlich angefasste Sir.

«Es ist unfassbar. Ich habe immer weiter gekämpft, und dann ergibt sich diese Gelegenheit in der letzten Runde. Als kleiner Junge träumt man davon, auf dem Podium zu stehen. Und jetzt bin ich Weltmeister»,

sagte Verstappen, dem von der eigentlich verhassten Rennleitung eine letzte Chance geschenkt wurde: Am Ende einer späten Safety-Car-Phase entschied Rennleiter Michael Masi kurzfristig, die überrundeten Fahrer zwischen Hamilton und Verstappen doch noch abzuziehen.

Der 24-jährige Niederländer hatte sich zuvor noch einmal frische Reifen geholt. Anders als Hamilton, der diese Option aufgrund seiner Streckenposition nicht mehr ergreifen konnte. Nach der Masi-Entscheidung, welche die Mercedes-Spitze nicht wahrhaben wollte, wurde Hamilton auf abgefahrenen Reifen zur leichten Beute für Verstappen.

Verstappen lobt Hamilton - und freut sich auf 2022

«Lewis ist ein grossartiger Fahrer und grossartiger Konkurrent. Ich hoffe, wir sehen nächstes Jahr wieder diesen Kampf», meinte der erste niederländische Weltmeister voller Anerkennung. Zum 14. Mal im 22. Rennen machten die beiden Superstars die Plätze eins und zwei unter sich aus. Dritter wurde der spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Nach einer Saison mit zahlreichen WM-Führungswechseln sowie Kollisionen der Rivalen in Silverstone, Monza und Dschidda gingen Verstappen und Hamilton punktgleich ins Saisonfinale, eine derart enge Konstellation gab es in 71 Jahren Formel 1 ansonsten nur 1974.

Verstappen führte allerdings vor dem entscheidenden Rennen die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege an. Deswegen und aufgrund seines aggressiven Fahrstils gab es im Vorfeld reichlich Spekulationen, der Niederländer könnte einen Crash in Betracht ziehen.

Beim Start war Hamilton wacher, der Engländer bog trotz Startplatz zwei als Erster in Kurve eins ein. Sechs Kehren später griff Verstappen an, drängte seinen Widersacher aber nach Ansicht der Rennkommissare von der Strecke, weswegen Hamilton die Führung behalten durfte.

Nach dem Start übernahm Lewis Hamilton die Führung vor Max Verstappen, der von der Pole-Position losfahren konnte. Bild: Hassan Ammar/AP (Abu Dhabi, 12. Dezember 2021)

Sergio Perez - « legendärer» Bremsklotz

Red Bull zog nach Verstappens Reifenwechsel seinen Joker, ließ seinen zweiten Fahrer Sergio «Checo» Perez lange auf der Strecke, um Hamilton einzubremsen. Der Mexikaner wehrte sich mit allen Mitteln, musste Hamilton nach rundenlangem Kampf zwar passieren lassen - doch Verstappen war wieder bis auf zwei Sekunden dran am Rivalen. «Checo ist eine Legende», funkte Verstappen.

In Schlagdistanz kam er aber nicht, weswegen Red Bull volles Risiko ging und ihn bei einer virtuellen Safety-Car-Phase zu einem weiteren Reifenwechsel reinholte. Verstappens schwierige Aufgabe lautete nun, pro Runde gut eine Sekunde wettzumachen. Ein weiteres Safety Car fünf Umläufe vor dem Ende eröffnete Verstappen eine weitere unverhoffte Chance - und die nutzte er spektakulär. (sid)

Formel 1. Grosser Preis von Abu Dhabi, 22. und letzter Lauf zur Formel-1-WM 2021: 1. Max Verstappen (NED, Red Bull-Honda) 1:30:17,345 Stunden. 2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) 2,256 Sekunden zurück. 3. Carlos Sainz jr. (ESP, Ferrari) 5,173. 4. Yuki Tsunoda (JPN, Alpha Tauri-Honda) 5,692, 5. Pierre Gasly (FRA, Alpha Tauri-Honda) 6,531. 6. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes 7,463. 7. Lando Norris (GBR, McLaren-Mercedes) 59,2. 8. Fernando Alonso (ESP, Alpine-Renault) 1:01,708. 9. Esteban Ocon (FRA, Alpine-Renault) 1:04,026. 10. Charles Leclerc (MON, Ferrari) 1:06,057. 11. Sebastian Vettel (GER, Aston Martin-Mercedes) 1:07,527. Eine Runde zurück: 12. Daniel Ricciardo (AUS, McLaren-Mercedes). 13. Lance Stroll (CAN, Aston Martin-Mercedes). 14. Mick Schumacher (GER, Haas-Ferrari). Drei Runden zurück: 15. Sergio Perez (MEX, Red Bull-Honda). - Ausgeschieden: Nicholas Latifi (CAN, Williams-Mercedes) (50./Unfall). George Russell (GBR, Williams-Mercedes) (32./Defekt). Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo-Ferrari) (25./Defekt). Kimi Räikkönen (FIN, Alfa Romeo-Ferrari) (25./Defekt). Nicht am Start: Nikita Masepin (Russland) Haas-Ferrari (positiver Coronatest)

Fahrerwertung: 1. Verstappen 395,5. 2. Hamilton 387,5. 3. Bottas 226. 4. Perez 190. 5. Calos Sainz jr 164,5. 6. Lando Norris 160. 7. Leclerc 159. 8. Ricciardo) 115. 9. Gasly 110. 10. Alonso) 81. 11. Ocon 74. 12. Vettel 43. 13. Stroll 34. 14. Tsunoda 32. 15. Russell 16. 16. Räikkönen 10. 17. Latifi 7. 18. Giovinazzi 3. - Teamwertung: 1. Mercedes 613,5, 2. Red Bull-Honda 585,5, 3. Ferrari 323,5, 4. McLaren-Mercedes 275, 5. Alpine-Renault 155, 6. AlphaTauri-Honda 142, 7. Aston Martin-Mercedes 77, 8. Williams-Mercedes 23, 9. Alfa Romeo-Ferrari 13