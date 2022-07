So soll der nächste Zentralschweizer Veloprofi heranwachsen.

Nachwuchsförderung «Es lässt sich nichts erzwingen»: So wollen Veloklubs den Radsport in der Zentralschweiz zum Blühen bringen Veloprofis aus der Zentralschweiz sind eine Rarität geworden. Klubs wie Pfaffnau-Roggliswil oder Cham-Hagendorn kämpfen mit leidenschaftlicher Nachwuchsförderung dagegen an. Peter Birrer Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Trainer Kurt Steinmann während des Nachwuchstrainings des VC Pfaffnau-Roggliswil. Bild: Philipp Schmidli (Pfaffnau, 16. Juli 2022)

Ein Knirps, der noch nicht einmal den Kindergarten besucht, absolviert voller Eifer einen Slalomkurs, ein paar Teenager fahren auf ihren Bikes mit Tempo los und ziehen eine lange Bremsspur, ein Mädchen bewältigt elegant ein Hindernis – und der Beobachter mit dem Velohelm und Renndress nickt zufrieden. Ja, genauso stellt er sich das vor. Kurt Steinmann schaut zu und gibt Tipps, wenn der Nachwuchs des VC Pfaffnau-Roggliswil übt.

Er ist einer der Trainer, der in der Regel jeden Samstagmorgen anderthalb Stunden auf dem Areal des Werkhofs der Korporation Pfaffnau verbringt, um Kinder und Jugendliche zu fördern. Wobei Fördern auf dieser Stufe in einigen Fällen wohl etwas zu hoch gegriffen ist. Steinmann sagt: «Primär geht es darum, dass die Teilnehmenden Spass haben. Und sie sollen sich Techniken aneignen und lernen, das Velo zu beherrschen.»

Als drei Pfaffnauer Profis waren

Steinmann ist 59 und ein ehemaliger Profi. Von 1987 bis 1991 verdiente er sein Leben mit dem Sport, fuhr die Tour de France und den Giro, er startete an der Tour de Suisse und bei grossen Klassikern. In jener Zeit bildete er zusammen mit Guido Winterberg und Pius Schwarzentruber ein Trio, das in Pfaffnau gefördert worden war und den Durchbruch geschafft hatte.

Er erlebte die Monumente des Radsports als Profi: Kurt Steinmann. Bild: Philipp Schmidli

Nach dem Rücktritt blieb Steinmann dem Radsport treu, auch dem VC Pfaffnau-Roggliswil, der mit rund 180 Mitgliedern zu den grössten Sektionen des Landes zählt. Er war einmal Präsident, vor allem aber ist er Trainer, dem es ein grosses Anliegen ist, dass die Radsportszene in der Zentralschweiz aufblüht. Strassenfahrer, die aus dieser Region stammen und aktuell bei einem professionellen Team unter Vertrag stehen, sind eine Rarität geworden. Der mittlerweile 35-jährige Michael Schär aus Geuensee ist der eine Profi, der 28-jährige Roland Thalmann aus Romoos der andere.

Natürlich wünscht sich Kurt Steinmann, dass wieder vermehrt Talente den Reiz der Strassenrennen entdecken. Nur sagt er auch: «Es lässt sich nichts erzwingen.» Ihm scheint es zum einen wichtig, dass junge Leute überhaupt zum Radsport finden und idealerweise eine Leidenschaft dafür entwickeln, denn: «Das Konkurrenzangebot an Freizeitmöglichkeiten ist riesig.»

«Vielseitigkeit ist entscheidend»

Die Buben und Mädchen sollen noch nicht spezialisiert werden. Bild: Philipp Schmidli

Zum anderen betont er die Bedeutung, dass sie in allen Bereichen lernen, also auch auf dem Mountainbike. «Die heutigen Spitzenfahrer auf der Strasse werden immer mehr Generalisten», sagt er und nennt Beispiele: Der Belgier Wout van Aert darf sich auch Radquer-Weltmeister nennen wie der Holländer Mathieu van der Poel, der auch auf dem Mountainbike überzeugt. Oder es gibt den Schweizer Mountainbike-Spezialisten Mathias Flückiger, der 2022 mit dem Nationalteam erneut an der Tour de Romandie teilnahm.

«Die Vielseitigkeit ist entscheidend», sagt Kurt Steinmann, «wir würden den Jungen, die bei uns trainieren, nie sagen, dass sie sich früh schon auf eine Disziplin spezialisieren sollen. Das sollen sie selber entscheiden. Und wir unterstützen sie dabei.» Was er den Fortgeschrittenen immer wieder aufzeigt: «Talent allein reicht nicht, es braucht vor allem die Bereitschaft, einen grossen Aufwand zu betreiben.» In diesem Zusammenhang erwähnt Steinmann als Beispiel den Namen Florian Hochuli: Der Nachwuchsathlet ist auf Stufe U17 erfolgreich unterwegs. Ausserdem zählen weitere Athletinnen und Athleten zu Nachwuchskadern von Swiss Cycling.

Ein Stützpunkt wäre ein finanzieller Kraftakt

Stefan Obrist, Präsident RMV Cham-Hagendorn. Bild: PD

Geht es um die Nachwuchsförderung, wären Stützpunkte gewiss hilfreich. Nur sind die auch mit Kosten verbunden. Der RMV Cham-Hagendorn bemühte sich vor drei Jahren gemeinsam mit dem Zuger Kantonalverband einmal um den Aufbau eines Stützpunktes, sah aber wieder davon ab, weil sich ein jährlicher Betrag von 80'000 bis 100'000 Franken nicht stemmen lässt. «Stützpunkte sind ein Schwachpunkt in der Zentralschweiz», sagt Stefan Obrist. Er fing einst beim VC Pfaffnau-Roggliswil an, brachte es bis zu den Elite-Amateuren und amtet nun beim RMV Cham-Hagendorn seit sechs Jahren als Präsident.

Ein Stützpunkt wäre für ihn ein Zeichen der Professionalisierung. Und eine Erleichterung für ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer, denen in der Region zusätzliche Trainings angeboten werden könnten. Gleichwohl erkennt Obrist positive Signale beim RMV, der schon mehrere erfolgreiche Athleten hervorbrachte, beispielsweise Martin Elmiger, Gregory Rast und Désirée Ehrler. Fünf Leute aus dem Nachwuchs des Klubs gehören zum nationalen U19-Kader. «Das zeigt, dass gute Arbeit geleistet wird», sagt Obrist, «wir dürfen uns nicht beklagen: Beim RMV Cham-Hagendorn sind wir alles in allem gut aufgestellt.»

