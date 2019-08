Präsident Achermann zum Schlussgang: «Es war brutal für uns»

Ehre, wem Ehre gebührt: Joel Wicki wird am Dienstagabend um 19 Uhr in seinem Heimatdorf Sörenberg empfangen. Organisiert wird der Empfang für den Erstgekrönten von der Gemeinde Flühli und vom Entlebucher Schwingerverband. In Cham gibt es einen Empfang für Lokalmatador Pirmin Reichmuth. Der Anlass findet am Dienstag um 18.30 Uhr vor der Schwingerhalle beim Mandelhof statt. Um zirka 19 Uhr bewegt sich der Tross Richtung Hirsgarten. Um 19.30 Uhr werden die Ob- und Nidwaldner Kranzgewinner Benji von Ah, Marcel Mathis, Lutz Scheuber und Martin Zimmermann in Büren NW geehrt. Der Schwingklub Rottal empfängt ebenfalls um 19.30 Uhr im Dorfzentrum Ruswil Sven Schurtenberger. Erst am Freitag wird der Kranzgewinn von Andi Imhof gefeiert. Um 19 Uhr startet der Empfang beim Kirchenplatz in Bürglen. Bereits gestern wurde Marcel Bieri geehrt. (jvf)