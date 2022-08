Berner und Nordostschweizer Schwinger sind am besten in Form, Innerschweizer lauern: Die Datenanalyse vor dem Eidgenössischen

Samuel Giger ist spätestens nach dem Sieg am Schwägalp-Schwinget der Topfavorit auf den Sieg am Eidgenössischen in Pratteln. Doch der Formstand aller Teilnehmer verrät: Vor allem Berner könnten ihm gefährlich werden.