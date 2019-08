Die ganze Schweiz pilgert heute nach Zug ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. In unserem Festticker halten wir Sie über die Geschehnisse neben der Arena auf dem Laufenden.

Live Esaf-Festticker: Die Schwingfans strömen nach Zug - die Polizei zieht ein positives erstes Fazit Die ganze Schweiz pilgert heute nach Zug ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. In unserem Festticker halten wir Sie über die Geschehnisse neben der Arena auf dem Laufenden.

06:28 Uhr

Die Polizei zieht ein positives Fazit. Die erste Nacht sei ohne grosse Zwischenfälle verlaufen. Auf dem Festgelände wurden während der Nacht durch Schutz & Rettung Zürich rund 80 Personen medizinisch betreut. Dies vorwiegend wegen Schürfungen und Schnittwunden. Sechs Personen wurden durch den Rettungsdienst Zug zur weiteren Behandlung ins Spital eingeliefert.

Die Ruhe vor dem Sturm - noch ist alles ruhig in der Arena, schon bald aber sind die Bösen am Werk. Allen Schwingerfreunden eine gute Anreise und einen spannenden ersten Wettkampftag. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/wiy8ocugJb — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 24, 2019

Öffentliche Verkehrsmittel statt Auto. Rund um das Festgelände @ESAF2019Zug stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Wer trotzdem mit dem Auto anreist, unbedingt die Autobahnausfahrt Zug/Steinhausen benützen und der Signalisation folgen. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/RZddfMSccF — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 24, 2019

06:26 Uhr

Das Konzert von Nickless war ein Höhepunkt am gestrigen Abend:

06:24 Uhr

Bisher funktioniert die Koordination der Besucher am Bahnhof. Auch der Stau an den Treppen hält sich un Grenzen. Die Strasse ist proppenvoll.

05:55 Uhr

Die Zuger Kantonalbank zeigt schon einen ersten Schwächeanfall.

05:45 Uhr

Die ersten planmässigen Züge kommen an, bereits steigen grosse Menschenmassen aus.

Die SBB ist mit ihren Mitarbeitern vor Ort.

05:15 Uhr

Die ersten Besucher fahren mit dem Auto ein. Der Parkplatz bietet momentan noch genug freies Gras.

Markus Spörri aus Bern stand um 3 Uhr auf, um nach Zug zu fahren - wir wünschen ihm ein schönes Fest

05:00 Uhr

Guten Morgen allerseits und herzlich Willkommen aus Zug. Nachdem gestern gefeiert wurde, beginnt heute endlich der sportliche Teil. Lesen Sie in unserem Ticker, was Sie am Freitag verpasst haben: