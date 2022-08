ESAF: Wie wichtig sind Alter und Grösse beim Schwingen?

ESAF 2022 Die Festsieger werden immer kleiner, die Kranzgewinner immer älter: Wie Grösse und Alter den Schwingsport beeinflussen Wie hat sich der Schwingsport in den vergangenen Jahren in Bezug auf Alter und Grösse der Topschwinger verändert und wie beeinflussen diese Faktoren die Chancen auf den Königstitel? Eine Datenauswertung sämtlicher Kranzschwingfeste der vergangenen 15 Jahre beantwortet diese Fragen. Tim Naef Jetzt kommentieren 23.08.2022, 08.27 Uhr

Samuel Giger ist der grosse Favorit auf den Königstitel. Bild: Gian Ehrenzeller/Keyston

Wer gross ist, hat im Schwingen einen Vorteil. Da sind sich sämtliche Experten einig. So überrascht es auch nicht, dass Samuel Giger, der Topfavorit auf den den Königstitel am diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln, stolze 1,94 Meter gross ist.

Auch ein Blick auf die Mitfavoriten zeigt: Grösse ist Trumpf. Adrian Walther, der diesjährige Sieger auf dem Brünig, misst 2,00 Meter, Matthias Aeschbacher, Sieger auf dem Weissenstein und der einzige Giger-Bezwinger in diesem Jahr, ist mit 1,91 Metern auch nur unwesentlich kleiner.

Haben also kleinere Schwinger überhaupt eine Chance auf den Königstitel? Und wie sieht es beim Alter aus – triumphiert meist die Jugend oder geht nichts über Erfahrung? Eine Datenauswertung sämtlicher Kranzschwingfeste der vergangenen 15 Jahre versucht diese Fragen zu beantworten.

Um die Ausgangsfrage gleich zu Beginn zu beantworten: Ja, es kommt auf die Grösse an; zumindest wenn es um die Kranzsiege geht. Die Daten zeigen, dass je wichtiger ein Fest ist, desto grösser sind die Kranzgewinner. Im Vergleich zu den anderen Kategorien sind sie an Bergfesten um rund zwei Zentimeter grösser. 2021 erhöhte sich dieser Unterschied gar auf über vier Zentimeter. Über die vergangenen 15 Jahre betrachtet zeigt sich innerhalb der Festkategorien eine Konstanz.

Werden einzig die Sieger hinsichtlich ihrer Grösse untersucht, zeigen sich zwei grundsätzliche Dinge. Erstens: Im Vergleich zu 2008 (1,90 Meter) sind die aktuellen Festsieger um rund zwei Zentimer kleiner. Zweitens: Über die Jahre hinweg offenbaren sich grosse Unterschiede hinsichtlich der Körpergrösse. So war 2015 die durchschnittliche Grösse der Festsieger in allen Kategorien unter 1,89 Meter. 2010 schrumpfte dies bei den Teilverbandsfesten gar auf 1,86 Meter. Zum Vergleich: 2021 war der durchschnittliche Festsieger an Bergfesten 1,92 Meter gross.

Ein Blick auf das Alter der Schwinger zeigt, dass die heutigen Kranzgewinner im Schnitt über ein Jahr älter sind als noch 2008. Die Auswertung zeigt zudem, dass je wichtiger das Fest eingestuft ist, desto höher ist das Durchschnittsalter. So waren 2014 die Kranzgewinner an Bergfesten rund 28 Jahre alt, an Kantonalfesten waren sie im Vergleich drei Jahre jünger. Zwischen 2012 und 2014 zeigt sich der Altersunterschied deutlich: Je nach Kategorie des Festes war es über drei Jahre.

Werden einzig die Gewinner der einzelnen Feste bei der Untersuchung berücksichtigt, zeigen sich wiederum Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien. Der Gesamtdurchschnitt aller Gewinner bleibt jedoch über die vergangenen 14 Jahre beinahe konstant. Auffälligkeiten zeigen sich bei den Gewinnern der Teilverbandsfeste. So waren diese 2015 über 30 Jahre alt. In den Folgejahren sank dieses Alter jedoch kontinuierlich bis auf 24,2. Und auch bei den Bergfesten zeigte sich ein ähnliches Bild zwischen 2012 (Durchschnittsalter 29,8) und 2021 (23,8) ehe es dieses Jahr wieder auf 27,6 stieg.

Werden die gewonnen Kränze der vergangenen zwei Jahre nach ihrer Bedeutung gewichtet, lässt sich ein Formstand berechnen, welcher auf die Topfavoriten für das diesjährige ESAF hinweist. Wird anschliessend das Alter bei den jeweiligen Festsiegen in Relation gesetzt, zeigt sich deutlich, dass Samuel Giger die Ausnahme unter den Favoriten ist: Keiner gewann so früh so häufig wie Samuel Giger.

