Europameisterschaft Captain Wälti träumt von erfolgreicher EM: «Siegen wir gegen Portugal, dann ist alles möglich» Die Partie an der EM gegen Portugal hat vorentscheidenden Charakter für die Schweiz. Ein Sieg ist Pflicht, sagt Captain Lia Wälti. Raphael Gutzwiller 08.07.2022, 20.31 Uhr

Angekommen an der EM: Captain Lia Wälti. Salvatore Di Nolfi / EPA

Nun sitzt sie da, Lia Wälti, auf dem Podium im Bauch des Stadions in Leigh. Sie lächelt und sagt: «Ich freue mich extrem, dass es jetzt für uns auch endlich losgeht mit dieser Europameisterschaft.» Die Schweiz startet am Samstag um 18 Uhr gegen Portugal in die EM.

In dieser Partie wird Captain Wälti eine Schlüsselrolle einnehmen im Schweizer Team. Dass das so ist, ist aber keine Selbstverständlichkeit. Zweieinhalb Wochen vor diesem ersten Spiel verletzte sie sich am rechten Oberschenkel. Im Testspiel gegen Deutschland fehlte sie noch, gegen England kehrte sie zwar in die Startelf zurück, es reichte ihr aber erst zu einem Einsatz über eine Halbzeit. Beim EM-Start kann mit ihr wieder über die volle Spielzeit hinweg gerechnet werden. «Meine Vorbereitung auf dieses Turnier war nicht ideal», sagt sie. «Doch ich habe hart trainiert, und hoffe, dass ich gegen Portugal auf einem hohen Niveau spielen kann. Dann möchte ich mich bezüglich der Fitness während des Turniers von Tag zu Tag steigern.»

Wälti ist die Dirigentin im Schweizer Spiel. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Zu Beginn des Abschlusstrainings im Stadion absolviert Wälti zwar noch individuelles Aufwärmen, trainiert dann aber voll mit. In einer Schussübung trifft sie gleich mehrfach traumhaft, obwohl das Toreschiessen eigentlich nicht zur Stärke der defensiven Mittelspielerin gehört. Dass Wälti wieder mittun kann, ist für das Schweizer Team entscheidend. Die 29-jährige Langnauerin ist Dreh und Angelpunkt im Schweizer Team.

Eine Topleistung braucht es von ihr sogleich zum Start des Turniers. Portugal befindet sich im Gegensatz zu den beiden Titelfavoriten Schweden und den Niederlanden auf Augenhöhe mit den Schweizern. Ein Sieg ist deshalb Pflicht. «Es ist eindeutig das Spiel, in dem wir die grösste Chance auf einen Sieg haben», sagt auch Wälti. «Es ist das Duell der beiden Underdogs der Gruppe. In diesem Spiel werden sich auch die Portugiesinnen einiges ausrechnen.»

Trainiert wieder voll mit: Lia Wälti. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Gelinge gegen Portugal ein Sieg, könne die Schweiz mit dem Träumen einer erfolgreichen EM beginnen, sagt Wälti. «Mein persönliches Ziel ist es, dass wir als Team an diesem Turnier über uns hinauswachsen. Wir müssen gegen Portugal mit einem Sieg starten, dann ist alles möglich.»

Die Schweizerinnen mit Lia Wälti spielen vor fast ausverkauftem Haus gegen Portugal. Marc Schumacher / Freshfocus

Trotz der geringer Grösse der Spielstätte in Leigh erwartet das Schweizer Team eine stimmungsvolle Atmosphäre in diesem Auftaktspiel. Das Stadion, in dem normalerweise die Frauen und die U23 von Manchester United spielen und an der Europameisterschaft 7800 Zuschauern Platz bietet, ist schon fast ausverkauft.

Nun steht das Schweizer Team in diesem Stadion im Fokus der Öffentlichkeit. «Das ist eine schöne Möglichkeit uns zu präsentieren und zu zeigen, dass wir gut genug sind», sagt Lia Wälti. Die Vorfreude auf die EM ist ihr anzumerken.